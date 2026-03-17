Derecho de Picaporte

• Otro cuadro priísta al PVEM.

• Hoy inicia el PrimaverArte.

• Aspirantes en Metepec.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió la Mesa para la Paz en Chicoloapan, donde la acompañaron presidentes municipales pertenecientes al Mando Unificado Oriente, como el de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez. Se informó que disminuyó 30 % el homicidio doloso y 54% el robo de vehículo … NOTAS CORTAS: Continúa la desbandada de priístas hacia la 4T, principalmente al PVEM. Hace poco fue la junior hija del cacique de Tecámac, Eduardo Bernal Martínez, la que renunció al tricolor para adherirse al partido del tucán. Ahora, otra junior, Mariana Ruiz Ledesma, octava regidora de Tultitlán, cargo al que llegó con las siglas del Revolucionario Institucional donde fue dirigente estatal del Movimiento PRI.MX. Mariana Vanesa Ruiz es hija de Mariano Ruiz Zubieta, ex director general del Registro Civil del Estado de México y quien fuera operador electoral de su ahora ex partido. Estuvo presente el diputado local y brazo derecho de Couttolenc, Héctor Raúl García González. ¿Qué fue lo que hizo a la familia Ruiz abandonar al otrora partidazo donde sí le fue muy bien ahí? De seguir así, con sus “lunes de adhesión”, José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, va dejar casi sin militantes al PRI mexiquense, que bajo la dirigencia nacional de Alito, el político más desprestigiado y repudiado del país, lo ha perdido casi todo y hoy no llega ni a millón de militantes en todo el país … NOTAS CORTAS: Por cierto, así como el pasado fin de semana le preguntamos a la Presidenta de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez que cómo es ahora la relación con el PVEM y el PT después de que éstos votaron en contra de la democratizadora reforma política de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada en San Lázaro y nos respondió que cordial y de respeto, le hicimos la misma pregunta a “Pajarito” Couttolenc respecto al morenismo mexiquense y nos respondió que la relación es como un matrimonio en el que, aunque haya amor, nunca faltan las diferencias, pero que siguen juntos … Y le formularemos la misma cuestión al PT, pero el “purrum” es ¿a quién le preguntamos? ¿A Óscar González Yáñez que oficialmente ya no es el dirigente estatal, según el dueño de ese partido, Alberto Anaya que designó como “Comisionado” (delegado, pues) al diputado federal michoacano de origen zacatecano, Reginaldo Sandoval que, obviamente, rara vez se para en el Estado de México? … A propósito, ayer les comentamos que este martes ofrecería conferencia de prensa la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, pero la cancelaron, aunque oficialmente solo quedó “posponida” hasta nuevo aviso … Hoy martes 17 de marzo inicia el Festival Cultural “Primaverarte” organizado por el Ayuntamiento de Toluca que preside Ricardo Moreno Bastida, donde destaca para este día el escritor Juan Villoro, en la Plaza Fray Andrés de Castro, justo atrás del Palacio Municipal. Asistan raza, habrá varias actividades multiculturales de las que les iremos informando en este espacio … Continuamos con los aspirantes a presidentes municipales en varios municipios, y en Metepec, por el PRI, vuelven a sonar los mismos: el ex diputado local Alfredo Quiroz Fuentes, los júniors hijo de César Octavio Camacho y de Ernesto Némer así como la ex alcaldesa Ana Lilia Herrera Anzaldo. Por el PT, el diputado federal Wblester Santiago Pineda (sí, el mismo que escandalizó en presunto estado de ebriedad en conocido mall de Av. Comonfort). Por Morena, la ex alcaldesa Gabriela Gamboa Sánchez, quien se hizo famosa en 2021 a nivel nacional por un audio en el que “supuestamente” amenaza a familia del actual alcalde Fernando Flores Fernández, entonces su competidor electoral que terminó ganando y frustrándole su intento de reelección. Ahora se suma un nuevo nombre, Miguel Ángel Hernández García, del que sabemos que es abogado y que algunos le dicen el “Harfuch de Metepec”, en alusión a Omar García Harfuch, pues fue agente federal, por lo que sabe de seguridad. Esa sí sería una buena opción para el morenismo en la Ciudad Típica, tomando en cuenta que en este momento las encuestas favorecen al PAN, por el posicionamiento del edil Fernando Flores Fernández, por lo que a la 4T le urge una carta viable y no desprestigiada como por lo menos 3 presuntos “borrachales” que han escandalizado en el pasado y hoy le restan a sus partidos. Seguiremos informando sobre este importante municipio … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, aparece en la lista de “Las 100 Mujeres más Influyentes del Estado de México” según la revista Mundo Ejecutivo … ¡Qué tengan un excelente martes, razaaa! Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com.

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