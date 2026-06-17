Derecho de Picaporte

• PRI Edomex vs las pantallas.

• Baja homicidio: CSP – DGA.

• Alza la mano Agustín Flores.

Este es el peor de los mundiales, pues lo que ha sido siempre “la fiesta del pueblo”, desde el cual salieron las grandes leyendas como Pelé, Maradona, Ronaldinho y Messi, es ahora para los económicamente empoderados, pues ya ni en su propia televisión puede el pueblo ver todos los partidos o al menos los que más interesen, pues si desea mirarlos tiene que pagar. De ahí la importancia de que el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez Álvarez, hayan instalado pantallas gigantes, lonas y sillas o graderías, para que el pueblo que no pueda o no quiera pagar las altas cifras impuestos por el organismo internacional, Pero eso no le gusta al PRI mexiquense, pues ayer durante su conferencia de prensa, su lideresa estatal Cristina Ruiz Sandoval acusó que se hizo un “gasto de al menos $142.4 millones de pesos para la transmisión de algunos partidos del mundial en 14 sedes, es decir, un gasto de 10.1 millones de pesos por cada sitio que, dicho sea de paso, lucen sin aficionados”, (aunque hubo quejas de que mucha gente ya no pudo ingresar a esas plazas porque había cupo lleno) aseguró la también senadora, quien agregó “la pregunta es si estas eran las prioridades del Estado de México. Mientras millones de pesos se destinaron a infraestructura temporal y transmisiones, miles de familias siguen esperando soluciones a problemas que enfrentan todos los días”. Y desde nuestro muy particular punto de vista, que un gobierno de izquierda al que tachan de “populista” por su cercanía con el pueblo es lo menos que puede y debe hacer con los ciudadanos de escasos recursos, pues esa es la única manera que tienen de ver un partido transmitido en directo, y más ahora que el organismo transnacional “panbolero” ha exagerado con sus precios y derechos de transmisión que, según algunos analistas, están matando al deporte más universal. En lo personal preferimos que un gobierno apoye así a un pueblo a que regresen los neoliberales a aplicar la política del “Hood Robín”, que es robar a los pobres para dárselo a los ricos, como lo hicieron los prianistas del “salinato” siendo el ejemplo más contundente el “Fobaproa” … POLÍTICA: Ayer, el Presidente de la Barra de Abogados del Estado de México, Agustín Flores Jaimes, aceptó que estaría buscando la candidatura a la presidencia municipal de Toluca, por Movimiento Ciudadano. Tiene el respaldo de distintos sectores y organizaciones de la población y se siente motivado por las encuestas publicadas en distintas redes sociales y medios de la capital mexiquense … PODER EJECUTIVO: El Estado de México redujo 60% el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros 20 meses de la actual administración federal, al pasar de 6.6 a 2.7 casos, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, así se informó en la Mañanera del Pueblo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, analizada en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Reiteramos que esas cifras deben reflejarse en la percepción de seguridad de los mexiquenses … El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Laura González Hernández, estima que la celebración por el Día del Padre podría dejar en la entidad una derrama económica superior a los 5 mil 170 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10% respecto al 2025. Y eso que la economía estatal y nacional están estancadas y no hay inversión, aseguran algunos prianistas y un comentócrata muy localito … MUNICIPIOS: El Ayuntamiento de Metepec que preside Fernando Flores Fernández informó que ayer y hasta el próximo día 20 de junio, lleva acabo la campaña de Arborización y Reforestación en 4 puntos de la “Ciudad Típica” … Momentos emotivos los que se vivieron la mañana y medio día de ayer en el centro de Toluca cuando la Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros y el alcalde Ricardo Moreno, hicieron realidad el sueño de 152 jóvenes toluqueñas, quienes entre sonrisas, coronas y vestidos brillantes que durante meses imaginaron, vivieron uno de los días más importantes de sus vidas al celebrar sus quince años. Imágenes que quien esto escribe no recuerda haber visto en la ciudad desde que decidió mudarse al Estado de México. A ver si eso también lo critica la oposición que cuando fue gobierno jamás tuvo una atención así con jóvenes toluqueñas. Bien por el “tres veces Moreno” (moreno Moreno de Morena) … Luego de 11 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en Naucalpan, el programa de Becas Rita Cetina ha beneficiado ya a más de 16 mil alumnas y alumnos de nivel primaria, de un total de 36 mil 439 estudiantes que recibirán este apoyo para la adquisición de útiles y uniformes escolares durante el próximo ciclo escolar, por lo que, el Alcalde Isaac Montoya Márquez señaló que este programa constituye un acto de justicia social. Esta iniciativa del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa la mayor entrega de apoyos educativos dirigida a las familias naucalpenses, fortaleciendo el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, con la presencia de directores y coordinadores de la administración municipal, llevó a cabo la capacitación «Mandatos de género», abordando temas fundamentales como perspectiva de género, masculinidades y sororidad … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, encabezó una jornada Huixquilucan Contigo 24/7 en la comunidad de El Arenal y Trejo. También dio a conocer de la repavimentación del Camino al Cerrito, en la localidad de El Cerrito, en nuestra Cabecera Municipal. “Esta obra nos permitirá garantizar un tránsito más seguro para quienes usan esta vialidad”, comentó … LEGISLATIVO: El Senador Enrique Vargas del Villar desde hace más de 30 años, ha entregado “miles y miles de sillas de ruedas y distintos apoyos en nuestro Huixquilucan”, comentó el legislador panista … La diputada local morenista Jennifer Nathalie González López promovió el Parlamento Juvenil Interuniversitario 2026 a fin de generar políticas públicas novedosas y una legislación que impacte positivamente en la sociedad. Señaló que el Congreso mexiquense abre sus puertas a todos los sectores sociales, especialmente a las juventudes, para el aprendizaje, capacitación y participación política … AGENDA: Esta mañana el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ofrece su ya tradicional conferencia de prensa semanal denominada “La Toluqueña”, un ejercicio que sólo él y el también morenista edil naucalpense, Isaac Montoya Márquez, realizan. Coincide en que ambos munícipes de la 4T son los mejor posicionados por parte de Morena en el ranking de alcaldes del Estado de México, en los valles de Toluca y México, respectivamente … Qué tengan un feliz “ombligo” de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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