Derecho de Picaporte 

• ¿PRI con Peña? ¿Es en serio?

• Que bajó 21% robo al transporte.

• Provocación en la UAEMex.

• Primer gobernador del PAN, al bote.

POLÍTICA: Justo cuando el PRI más necesita recuperar algo de lo mucho que ha perdido, que es casi todo, principalmente la credibilidad del electorado, recurre al tristemente célebre, al corrupto y vende patrias que facilitó el triunfo del ahora ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Peña Nieto, al que incluyen con inteligencia artificial e ingenuidad natural en sus memes de difusión en sus redes sociales, queriendo convencer que con ese nefasto priísta mexiquense “éramos felices y no lo sabíamos”, cuando por sus escándalos de corrupción como el caso de su “casa blanca de “Las Lomas”, por ejemplo, y extrema frivolidad, al que le debemos los gasolinazos gracias a su entreguista y mal llamada “reforma energética” que permitió el saqueo de nuestras gasolinas para que nos las vendan más caras las empresas extranjeras y privadas, cuando tipos como el entonces dirigente (que no líder) nacional del PRI, el también mexiquense Cesar Octavio Camacho (un verdadero “cero votos”) nos decía en spots que con esa “reforma” íbamos a pagar menos por la gasolina, la luz y el gas y resultó todo lo contrario. Qué trató al priísmo nacional sin ningún respeto imponiendo a sus incondicionales paisanos como el ya mencionado Camacho Quiroz y su prima Carolina Monroy (hoy fuera del PRI) y hasta perfectos desconocidos como Ochoa Reza, que quitó los candados de los estatutos que era la única conquista de la militancia desde la 17 asamblea nacional para que todo aspirante a candidato presidencial tuviera carrera política, habiendo tenido cargo de elección popular para evitar más tecnócratas y Peña volvió a ese viejo PRI autoritario y antidemocrático, y todo para facilitar su dedazo a favor de un no priísta como José Antonio Meade, pisoteando al priísmo nacional, y por todo eso facilitó la llegada de Andrés Manuel López Obardor a la Presidencia de la República, generando el repudio de priístas de otros estados que nada quisieron saber de los priístas del Estado de México, y eso lo vivió en carne propia este humilde “escribidor” cuando siendo todavía militante tricolor, tuvo responsabilidades en otras entidades por ese partido y de inmediato se lo hacían saber. Recurrir a Peña es como revivir a Díaz Ordaz, a Salinas, a Zedillo, etc. Así que, si creyeron que eso les ayudará a recuperar algo de simpatía en la ciudadanía, se equivocaron profundamente. Como dicen ahora los jóvenes: “¿Es neta?”. No entienden que no entienden … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, sostuvo un encuentro con la militancia de Villa del Carbón, “fortaleciendo el diálogo, la organización y la unidad que nos permiten seguir avanzando en la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación”, dijo la lideresa, quien todos los días recorre el territorio mexiquense … Muy activa estuvo en los últimos días la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, con su tour mediático, mientras en la edición local de un medio nacional, aseguraba que el PRI es el único que le puede ganar a Morena. Como le dijo Stevie Wonder a Rigo Tovar: “Ya veremos” … Y justo cuando la derecha profundiza su cantaleta con lo de “narco partido” y “narco gobierno”, el que fuera el primer gobernador no priísta del país, el entonces panista Ernesto Ruffo Appel, con el que Salinas de Gortari empezó la era de las «concertacesiones» con su aliado el PAN mientras perseguía al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, fue detenido ayer por delincuencia y huachicol, se informó … El ex líder magisterial, ex diputado local y ex alcalde de Tenancingo, Roberto Sánchez Pompa, ha estado muy solicitado como padrino de generación en varias escuelas. Ayer estuvo en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tenancingo … PODER EJECUTIVO: Durante la Mesa de Paz de ayer jueves, realizada en el C5 de Toluca, la Secretaría de Seguridad del Estado de México que encabeza Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que durante el mes de junio se tuvo una reducción de 21% en el robo a transportistas y de 17% en feminicidio, en comparación al mes de mayo. Veremos si esos datos coinciden con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia que depende del INEGI … Con la llegada de nuevas empresas al Estado de México, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, continúa el reforzamiento de la estrategia de atracción de inversión puesta en marcha desde el inicio de su administración y reafirma la confianza del sector Empresarial. Así lo informó la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, al anunciar en Soyaniquilpan al inaugurar la planta de la empresa alemana Döhler, que tuvo una inversión de más de mil 200 millones de pesos … PODER LEGISLATIVO: Al asegurar que cada partido político tiene derecho a organizarse como considere conveniente, el diputado local de Morena, Edmundo Luis Valdea Bastida, afirmó que la estrategia del PRI para nombrar a sus llamados «Defensores de la Patria» retoma un modelo de organización que Morena ha implementado desde hace varios años con los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación. No obstante, sostuvo que el movimiento guinda continuará enfocado en fortalecer su trabajo territorial y no en las acciones de la oposición Están copiando un modelo, un esquema que Morena ha venido construyendo. Ellos tienen su forma de organizarse y nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde para avanzar», expresó el legislador, al señalar que el partido no centrará su atención en las estrategias de otras fuerzas políticas … El Senador panista Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes del reclutamiento del crimen organizado. Estaremos atentos al procedimiento legislativo de esa propuesta formal del que en unos meses solicitaría licencia al Senado de la República para competir por la presidencia municipal de Huixquilucan … MUNICIPIOS: El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, continua con las obras de “bacheo”. Ahora fue en Niño Perdido, entre Av. Tecnológico y SEDAGRO, San Lorenzo Coacalco; Abelardo de la Torre, esquina con Ejército del Trabajo, en la Jesús Jiménez Gallardo. Ejército del Trabajo, entre Riva Palacio y Daniel Espinoza, también de la Jiménez Gallardo. Calles internas de la Unidad Habitacional Juan Fernández Albarrán. Juan Aldama, esquina con Galeana, Barrio de San Miguel. Av. de los Castaños, entre Aromas y Vicente Guerrero, Col. Agrícola Lázaro Cárdenas y en Miguel Hidalgo, entre Constitución y Cerrada Miguel Hidalgo, Col. Agrícola Lázaro Cárdenas … Mientras anteriores administraciones pisotearon los derechos laborales de los empleados municipales, quedándoles a deber quincenas, aguinaldos y otros conceptos, el Presidente Municipal de Toluca ha respetado las conquistas de los servidores públicos de su administración. Ayer, por ejemplo, los 1,400 trabajadores sindicalizados recibieron uniformes como parte de las prestaciones laborales contempladas en el contrato colectivo … La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México entregó un reconocimiento al Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, por su visión, liderazgo, compromiso y destacada gestión al frente del Gobierno de Naucalpan, al impulsar el desarrollo económico, fortalecer la relación con el sector empresarial y promover acciones que contribuyen al bienestar de las y los naucalpenses. Esta presea es un símbolo de reconocimiento a quienes, con su incansable labor, impulsan el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, invita a todas las personas adultas mayores de ese municipio a solicitar Apoyos de Movilidad a través del programa de Ayudas Técnicas, consistentes en sillas de ruedas, bastones de 4 puntos y andaderas … INFORMACÓN GENERAL: Absurda e inaceptable provocación en nuestra Máxima Casa de Estudios, cuando la Rectora Patricia Zarza Delgado presidía una mesa de diálogo y un reducido grupo de violentos irrumpieron, cobardes porque se cubrían el rostro. Suponiendo que esa raquítica minoría tuviera razón, sus violentos métodos los desacreditan … AGENDA: Esta mañana la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará en Palacio de Gobierno reconocimientos a Defensores Ambientales y al medio día en la misma sede del Poder Ejecutivo del estado, presidirá la Firma del Convenio de Sueldos y Prestaciones con el SUTEYM 2026 … Feliz fin de semana, raza y ¡Qué gane España! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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