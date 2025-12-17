Derecho de Picaporte

• México, no volverá la derecha.

• Interesante encuesta …

• Horacio Duarte, candidateable.

• Paco Vázquez, por las “pluris”.

El retroceso de varios países latinoamericanos de regresar a la derecha, ese espectro ideológico que los hundió en la pobreza con las peores versiones del neoliberalismo impuesto desde EEUU, y más con el triunfo electoral en Chile, ha animado a varios derechistas en México, principalmente en los prianistas más anti 4T de que regresen al poder, sin embargo, para su muy mala suerte, el país no retrocederá. Morena con o sin rémoras, volverá a ganar las próximas y posteriores elecciones locales, intermedias y federales … NOTAS CORTAS: Y hablando de futurismo electoral, aunque se trata de la más desacreditada de las casas encuestadoras como lo es Massive Caller, la empresa que “cuchareó” sus supuestos estudios demoscópicos a favor de la ex candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez, y que la noche de la jornada electoral la dio por ganadora cuando fue arrollada por la ahora PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, quedando en el peor de los ridículos, presentó ayer sus más recientes estudios para la gubernatura de 2029 y de alcaldías para el 2027, fue congruente en indicar que Morena, por sí solo, ganará nuevamente la gubernatura, y el mejor posicionado para suceder a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es Horacio Duarte Olivares. No hay más con posibilidades reales de disputársela. El PRI continuaría siendo la punta de lanza de la oposición y su figura mejor posicionada es su actual presidenta Cristina Ruiz Sandova, mientras que el PAN seguiría siendo la tercera fuerza con su puntero Enrique Vargas del Villar. Ni volviendo a ir de la mano el PRIAN alcanzaría al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. El otro ejercicio para las presidencias municipales, lo vuelve a encabezar Morena en la intención del voto y en 2027 volvería a ganarlo casi todo, incluyendo los municipios más poblados e importantes como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca con la reelección de Ricardo Moreno Bastida, Naucalpan y Tlalnepantla nuevamente con Raciel Pérez Cruz. Otros datos interesantes son que, en Naucalpan, el ex diputado local por el PRI y líder moral del SUTEYM, David Parra Sánchez, iría por Movimiento Ciudadano. El PAN solo retendría Metepec y Huixquilucan, con Enrique Vargas del Villar. En esos municipios sus actuales ediles, Fernando Flores Fernández y Romina Contreras de Vargas, respectivamente, son los mejor posicionados en el “Ranking de Alcaldes del Estado de México. Pero esta encuesta comete varias imprecisiones, como presentar a actores políticos por algunos partidos políticos cuando pertenecen a otros, como la ex dirigente priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo, que, al menos oficialmente, sigue siendo priísta pero aparece aquí como emecista, así que, tómelo con las debidas reservas… Interesante convivio de fin de año del líder parlamentario morenista José Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez, con quien hablamos de varios temas y éste humilde “escribidor” la preguntó sobre la deseable desaparición del principio de representación proporcional, las famosas plurinominales, así como la asistencia y votación de los diputados “a distancia” que tanto repudio han generado, pero el morenista de pronunció a favor de ambos. Cabe recordar que, de los 7 grupos parlamentarios en el Congreso del Estado de México, solo dos, Morena y el PAN, han tenido esa atención con la prensa, mientras que la única dirigencia estatal de todos los partidos políticos que festejaron a los comunicadores fue el PRI, con su lideresa Cristina Ruiz Sandoval. Del Gobierno del Estado de México, solamente la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández … En otra encuesta referente a las capitales estatales realizada por GobernArte, en el caso de Toluca, Ricardo Moreno Bastida encabeza las preferencias para la reelección, y en segundo lugar la diputada local morenista Paola Jiménez Hernández … El Senador Enrique Vargas del Villar es el segundo de todo el Senado de la República con mayor “productividad” legislativa, con 113 iniciativas presentadas … El diputado local Héctor Raúl García González, participó en la Mesa de Trabajo Interinstitucional de seguimiento al otorgamiento de la Denominación de Origen del mezcal al Estado de México y a 15 de sus municipios, presidida por la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano; contando con la participación de los presidentes municipales de Zumpahuacán, Malinalco y Zacualpan. El legislador del PVEM fue quien lo propuso en el congreso local logrando su aprobación … El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acudió a la comida de fin de año de la dirigencia nacional del PAN. Fue invitado por el dirigente nacional Jorge Romero. No es miembro del comité, pero es uno de sus mejores alcaldes a nivel nacional … Al inaugurar el onceavo Sendero Seguro y Luminoso, en el andador Ignacio Zaragoza en Praderas de San Mateo, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, enfatizó el compromiso para impactar todas las colonias de Naucalpan con intervenciones dejando Huellas de la Transformación en beneficio de las y los habitantes … En beneficio de casi 20 mil habitantes, el Gobierno municipal de Toluca realiza la repavimentación con carpeta asfáltica de la calle Ignacio López Rayón, en San Pablo Autopan, con lo cual se favorecerá el traslado de estudiantes, amas de casa y trabajadores de la zona norte, quienes después de años de espera recibirán su obra. En la determinación adoptada por el alcalde Ricardo Moreno de repavimentar las vialidades, se busca elevar la calidad de vida de la población y tener resultados más duraderos, que es una prioridad para el Ayuntamiento local, aseguró en un comunicado … La Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, arrancó una nueva jornada de la campaña “Limpiemos Nuestro EdoMéx”, llevada a cabo en el centro de la capital mexiquense, donde participaron 150 personas servidoras públicas; el recorrido incluyó Palacio de Gobierno, el Parque de la Ciencia Fundadores, Planetario y el Jardín Botánico Cosmovitral … Y hablando de la Gobernadora Delfina Gómez, en la encuesta de Consulta Mitofsky del mes de noviembre, se posicionó en la onceava posición, con el 51.3% de aprobación, habiendo subido dos peldaños en comparación con octubre … Esta mañana el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, hará otro de sus ya tradicionales anuncios de adhesión de cuadros políticos provenientes de otros partidos al partido del tucán … ¡Feliz “ombligo” de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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