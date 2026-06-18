Derecho de Picaporte

• Sin intermediarios.

• Alianza Morena – PT – PVEM.

• ¿No que no tronabas pistolita?

• A partir del lunes los destapes.

El entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador solía decir (palabras más, palabras menos) “ahora los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios” y, actualmente, por ejemplo, el alcalde de Toluca Ricardo Moreno Bastida, menciona reiteradamente que las negociaciones y las entregas no las hace con “representantes” ni organizaciones sino de directamente con las personas involucradas y/o beneficiarios o, caso contrario, los afectados. Esto viene a colación porque en estos días que se habla de las provocadoras movilizaciones de la Extorsionadora, ¡perdón! quisimos decir la Coordinadora Nacional de “Trabajadores” de la “Educación”, la CNTE, tan repudiada por la ciudadanía, que ha hecho del chantaje y la provocación su mejor instrumento para presionar a las autoridades de todos los colores partidistas, pero ante sus excesos que han perjudicado a muchos ciudadanos, la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo no hizo bien, ¡hizo excelente! al anunciar que no se sentará con ellos, sino que su administración lo hará directamente con los docentes de todo el territorio nacional, sin intermediarios ni representantes. Un duro golpe para los vividores ¡otra vez perdón! para los “líderes” del magisterio disidente del sindicato oficial y reconocido que es el SNTE. Esa es la vía para la 4T … POLÍTICA: Parece que los resultados electorales de Coahuila les pusieron nuevamente los pies sobre la tierra a los mini partidos aliados de Morena. El próximo año que hay elecciones intermedias y locales en más de la mitad de las entidades, se renovarán 17 gubernaturas y, aun cuando no han confirmado si irán juntos en esos estados, las dirigencias nacionales de Morena, del PT y del PVEM anunciaron ayer que sí irán juntos, por ahora, al menos para el registro de candidatos a gobernadores (as) y los anticipados “destapes” se comenzarán a dar a partir del próximo lunes 22 de junio en 5 estados, solo que para no violar la legislación electoral vigente que regula los tiempos para evitar actos anticipados de campaña, no se les podrá decir aspirantes, precandidatos ni mucho menos “candidatos” sino que a cada uno de ellos se les denominará “Coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación”, que en casi todos los casos son los que terminarán siendo los candidatos una vez iniciados sus respectivos procesos electorales. Esa quinteta de entidades es, en orden alfabético, Aguascalientes, que sin problema retendrá el PAN; las Baja Californias, que seguirán siendo de Morena y Campeche, que MC le arrebataría a Morena. Para el martes 23 corresponde a Chihuahua, que Morena con la senadora Andrea Chávez le arrebatará al PAN; Colima y Guerrero, que seguirán siendo gobernados por morenistas. El jueves 25 le toca a Michoacán donde el senador Raúl Morón sustituirá a su compañero de partido Alfredo Ramírez Bedolla; Nayarit que seguirán siendo guinda y Nuevo León, donde Morena con Tatiana Clouthier le arrebataría a MC en una contienda de 3 con el priísta Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey. El viernes 26, Querétaro, donde la 4T dará dura batalla a la derecha con Santiago Nieto o con Celia Maya; Quintana Roo que seguirá la senda guinda y San Luis Potosí, donde la plaza es verde pero la polémica es por el nepotismo del gobernador que pretende heredársela a su esposa. Finalmente, el sábado 27 será el turno del polémico Sinaloa donde, pese a la campaña negra contra el gobernador con licencia Ruben Rocha Moya, Morena retendrá el Palacio de Gobierno en Culiacán; Quintana Roo, sin problema para el morenismo y esmeraldas y, finalmente, el más polémico de todos que es Zacatecas donde el senador Saúl Monreal ¿pretendía? convertirse en el tercero de los hermanos Monreal Ávila en gobernar ese estado. Queda pendiente el bello estado de Sonora donde Morena volverá a ganar. Estos nombres son nuestros pronósticos. Iremos dando otros en los estados que nos faltaron durante las próximas entregas. Por cierto, ahí estuvo la presidenta de Morena en el Estado de México, Luz Ma Hernández Bermúdez … Muy animada la presidenta del PRI estatal Cristina Ruiz Sandoval con una encuesta de la desconocida empresa (al menos para quien esto escribe) denominada “PolikRatos”, en la que el tricolor se coloca en primer lugar, pero no en la intención del voto sino a la pregunta de “¿Cuál de los siguientes partidos considera que podría ofrecer mejore resultados para reducir la pobreza y las desigualdades en el Estado de México”, no pregunta por qué partido votará en 2027 o cuál cree que ganará … El líder del Movimiento Territorial en el Estado de México, Roberto Sánchez Pompa, visitó Temoaya para reunirse con la estructura municipal de MT del PRI. No lo pierdan de vista porque suena insistentemente para la diputación de Tenancingo … En unos meses los partidos políticos empezarán a perfilar a quienes serán sus candidatos a presidentes municipales y diputados locales y federales, y en el caso de Naucalpan, varios partidos le abren sus puertas al ex líder del SUTEYM y ex diputado local David Parra Sánchez, quien hace unos días renunció al PRI … MUNICIPIOS: El Ayuntamiento de Metepec que preside Fernando Flores Fernández, a través del DIF que también preside Iraí Albarrán Segura, siguen llevando de viaje a adultos mayores. Ahora fue al estado de Hidalgo … Durante La Toluqueña de ayer miércoles 17, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, invitó a las familias a celebrar el Día del Padre en el «Chorizo Fest Futbolero 2026» , una fiesta que reunirá lo mejor de la gastronomía, la cultura y la pasión deportiva de la capital mexiquense del 19 al 21 de junio, de 10:00 a 18:00 horas, en la Plaza Fray Andrés de Castro. En la tradicional conferencia de prensa presentó un informe detallado sobre pagos de laudos, finiquitos y jubilaciones realizados en la presente administración en favor de quienes se desempeñaron como trabajadores del gobierno municipal. Destacó que ya atendió 443 asuntos laborales que suman una erogación total de 41.10 millones de pesos (mdp), cifra que supera el número de casos resueltos por las dos administraciones anteriores, con ello se refleja la responsabilidad con la que se enfrentan los compromisos heredados durante años, entre otros temas … El Alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez y la Alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, firmaron un convenio marco de colaboración y coordinación para impulsar acciones conjuntas en materia de seguridad, servicios públicos, obra pública, movilidad e infraestructura hidráulica, entre otros rubros, en beneficio de las comunidades que comparten la franja limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México … Tras las intensas lluvias, la Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, realizó un recorrido por distintas zonas afectadas por las lluvias en comunidades como San Miguel de Ocampo, San Pedro Techuchulco y la Cabecera Municipal. Bien por la alcaldesa que no gobierna desde la comodidad del escritorio sino en territorio, atendiendo directamente a los joquicinguenses … AGENDA: Esta mañana en Palacio de Gobierno la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará apoyos al campo mexiquense … Por su parte la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, ofrece conferencia de prensa por el Festival Abarrotero Futbolero en Nezahualcóyotl … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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