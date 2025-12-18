Derecho de Picaporte

• Baja delito en Edomex.

• Casi mil nuevos policías.

• Sigue creciendo PVEM.

Durante el último año de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en base a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario el homicidio doloso presentó una reducción del 52%, el robo con violencia se redujo el 20% y el robo con violencia de vehículo descendió 37.73%, según registros oficiales. Esta numeralia es resultado de la estrategia de seguridad implementada por la mandataria, en coordinación con los tres niveles de gobierno y el seguimiento permanente a los indicadores del SESNSP, que permite a las autoridades evaluar el comportamiento delictivo y fortalecer las acciones para prevenir y combatir la inseguridad en el Estado de México. Todo lo anterior lo percibe la ciudadanía, de ahí los altos niveles de aprobación de la ciudadanía a la Jefa del Ejecutivo Estatal en distintas encuestas del “Ranking Nacional de Gobernadores”, mientras todos sus predecesores los ex “goberladrones” priístas estuvieron casi siempre reprobados y la entidad era objeto de “nota roja” en los medios nacionales … NOTAS CORTAS: Por cierto, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, concluyó la formación de 996 nuevos elementos de Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Custodios Penitenciarios, quienes se suman de manera directa a las labores de seguridad y atención ciudadana en distintos municipios de la entidad. La Gobernadora mexiquense encabezó la clausura de los cursos de formación inicial en la Universidad Mexiquense de Seguridad … A pocos días de concluir el 2025, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, anunció que ayer mismo, lograron tapar el bache número 8,895, cumpliendo así su palabra empeñada a la ciudadanía metepequenses. “Vamos a acabar con los baches en Metepec” dijo en sus redes sociales … Pero no solo Metepec intensifica las obras de “bacheo”, también su vecino Toluca en donde la administración del alcalde morenista Ricardo Moreno Bastida, continúa con la recuperación de calles y avenidas a través de un programa permanente de bacheo intenso, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad en beneficio de miles de familias toluqueñas. Durante los últimos días, las cuadrillas municipales de la Dirección General de Obra Pública realizaron trabajos de bacheo en distintas delegaciones, entre ellas San Cristóbal Huichochitlán, en la calle Nicolás Bravo; San Pablo Autopan, con las vialidades de Constituyentes, Alejandro Humboldt e Ignacio López Rayón; y San Pedro Totoltepec, con Ernesto Monroy, además de otras zonas priorizando aquellas con mayor flujo vehicular y reportes ciudadanos … Una noche llena de magia navideña, luces de colores y fuegos artificiales fueron parte de los espectáculos que rodearon la iluminación del Árbol de Navidad, encabezada por el alcalde Isaac Montoya ante más de 4 mil vecinas y vecinos que se congregaron en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan ante quienes anunció que por primera vez se colocará una pista de hielo en el Parque la Hormiga, además de la Explanada Municipal, de forma totalmente gratuita … El alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, cierra el año trabajando a lado de los ciudadanos de su municipio, manteniendo contacto directo no en su oficina sino directamente en campo. Esa es una de las razones por las cuales nunca ha perdido una sola elección … El dirigente estatal del PVEM mexiquense, José Alberto Couttolenc Buentello, anunció en Zinacantepec la suma de cuatro cuadros políticos a su partido. Se trata de Dolores Esquivel Amilpa, Eduardo Héctor Vilchis Vilchis y Luis Enrique Castañeda Herrera, ex regidores de ese municipio. Sigue creciendo el partido del tucán abonándole a la 4T en mucho mayor proporción que el otro mini partido aliado de Morena, fortaleciendo así el proyecto de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y es, además, el comité estatal que más le aporta al PVEM nacional del júnior Jorge Emilio González Martínez, su dueño … ¡Ánimo raza, ya casi es fin de semana, la última laboral del año para varios suertudos! … Comentarios y mentadas: [email protected].

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