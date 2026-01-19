Derecho de Picaporte

• PresidentA Sheinbaum en Edomex.

• Oposición vs. Reforma Electoral.

• Diablos Rojos, invictos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó nuevamente el Estado de México este fin de semana donde acompañada de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó apoyos de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, en Tlalnepantla. Una muestra más de la cercanía de la Jefa del Ejecutivo Federal con la mandataria mexiquense. Ambas “súper re que te bien” evaluadas por la ciudadanía en las encuestas (esas que la oposición descalifica porque en todas sale reprobada) que combinadas con las que colocan a Morena en el primer lugar en la intención del voto para los comicios de 2027, tanto a nivel nacional como en la entidad, la auguran victorias electorales que le darán de nuevo a la 4T la mayoría en San Lázaro y en los congresos locales, así como en los ayuntamientos de los estados y en las alcaldías de la CDMX. Reiteramos que Delfina Gómez es la aliada de mayor valor estratégico para la PresidentA Claudia Sheinbaum, y de una u otra manera, le termina beneficiando al Estado de México, más que cuando tuvo a un presidente de la república oriundo del Edomex … NOTAS CORTAS: En la candente discusión de la Reforma Electoral que aún no es presentada por la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo ya genera una rabiosa reacción de rechazo de la oposición, principalmente por el tema de las ahora tan odiadas “plurinominales”, esas por las que nadie vota de manera directa en las urnas pero que sirven para que los dirigentes nacionales de los partidos políticos, principalmente los de la oposición y todavía más específicamente el dueño, que no líder, del PRI, se auto designen junto con sus más cercanos familiares e incondicionales en escaños y curules y, casualmente, gran parte de ellos son los más rechazados por la ciudadanía, pero lo más serio del tema es que la representación a las minorías que inventó el mismo PRI en sus “años maravillosos” de “la dictadura perfecta” para legitimarse ante la “opinión pública” dándole “migajas de poder” a los entonces partidos de oposición, pero desde el inicio de la era de la “alternancia”, ya todos los partidos están en condiciones de ganar todos los espacios de poder, por lo que el “principio de representación proporcional” ha dejado de tener sentido. Ahora, todos los legisladores debrían ganarse su lugar en las urnas. Obviamente a la oposición cuyos escaños y curules los ha obtenido casi todos por la cómoda vía plurinominal y muy pocos por el principio de mayoría relativa, se opone, porque no le conviene, pues disminuiría su ya de por sí raquítica presencia. Pero también los mini partidos aliados de Morena, y eso que, al menos uno de ellos, ha llegado a fanfarronear asegurando que solitos ganan y amagando con romper la alianza, que no necesitan de Morena, pero ante la realidad, cambian de opinión y públicamente declaran que no votarán a favor, y eso que aún no sabemos si la propuesta presidencial contendrá la disminución de las plurinominales o definitivamente su desaparición, que es lo que la ciudadanía demanda … El alcalde metepequense, Fernando Flores Fernández, entregó apoyos a deportistas de la Ciudad Típica. “Aquí en Metepec le apostamos al deporte porque es salud, disciplina y un mejor futuro”, dijo el edil mejor posicionado en las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México” … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio inicio a la rehabilitación del Tanque Almendros y del equipo de rebombeo, como parte de su plan de modernización de la infraestructura hidráulica … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, indicó que los avances en obras demuestran que sí se puede transformar las calles de la capital, siempre que se trabaje con orden, eficiencia y enfoque social, todo ello en beneficio de las familias toluqueñas … Sí Usted ha visitado recientemente Joquicingo y lo compara a visitas anteriores a 2025 seguramente notó el cambio de imagen, debido a las obras de limpieza, desazolve, deshierbe y pinta de banquetas que realiza la administración de la Presidenta Municipal Danaé Espinoza Simerman … El senador panista Enrique Vargas del Villar aseguró que “la democracia se defiende con hechos, no con discursos vacíos” ¿Por qué o por quién lo habrá dicho? … Vaya ofrecimiento tan sui géneris del diputado local del PVEM, Héctor Raúl García González, de regalar el vestido de novia a las mujeres del distrito local de Tenancingo que planean casarse … El diputado local de Morena, Edmundo Luis Valdeña Bastida, participa como miembro titular del Jurado Calificador de la Presea a la Contribución en el Servicio Público “Alfredo del Mazo Vélez” 2025, reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado de México a personas e instituciones con una destacada trayectoria en el ámbito del servicio público. La participación del legislador en este jurado se sustenta en su experiencia legislativa, así como en su trayectoria en el servicio público federal en administraciones pasadas … El ex líder del SUTEYM y ex diputado local David Parra Sánchez en su calidad de Presidente de la A.C “Proyecto Social Naucalpan”, llevó a vecinos de la colonia San José de los Leones una amplia gama de jornadas, que van desde atención médica hasta asesorías jurídicas, y eso que no tiene cargo o puesto de elección popular que es la justificación de otros políticos para no llevar a poyos a quienes más lo necesitan … Esta tarde la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará en su natal Texcoco donde entregará una calle rehabilitada … El ex dirigente del SMSEM y actual líder estatal del MT mexiquense, Roberto Sánchez Pompa, fortalece su presencia en la región de Tenancingo. La semana pasada sostuvo encuentros con comunicadores regionales y estatales. No lo pierdan de vista … Los Diablos Rojos del Toluca FC llegaron a la jornada 3 del presente torneo de Liga MX manteniendo el invicto … En la reciente edición sabatina de este espacio pusimos “recibimos porque no es de gran utilidad” cuando la idea original era “recibimos porque nos es de gran utilidad”. Una disculpa a nuestros 4 lectores … Qué tengan una excelente semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com

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