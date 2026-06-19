Derecho de Picaporte

• Caso Nancy Nápoles, duro golpe.

• Al proyecto de Higinio Martínez.

• Nada contra Fernando Flores.

El caso del presunto secuestro simulado de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, es un golpe no tanto al partido que la postuló, Morena, sino a su líder Higinio Martínez Miranda y a su grupo o expresión política interna denominada “Mexiquenses de Corazón” con el que el Texcocano ha venido presionando para que le concedan candidaturas para las elecciones locales de 2027 y para su obsesión, perdón, para su proyecto personal que es la candidatura a la gubernatura de 2029, misma que intentó en 2023 pero perdió en la encuesta, misma en la que no quedó ni si quiera en segundo lugar. Y ese es precisamente el método de selección que muy seguramente aplicará el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador para definir a su abanderado, como lo ha venido aplicando para los comicios de los años recientes. Pero regresando al tema de la edil tenancinguense, en un mensaje grabado en video que compartió en sus redes sociales, obviamente niega la versión del auto secuestro y del supuesto desfalco millonario en su administración, de la cual refiere que tiene finanzas sanas” y se lanza contra ministerios públicos de Fiscalía General de Justicia del Estado de México y hay un “propósito político” asegurando que tiene “datos y pruebas de que estarían detrás de esto, subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno”, implicando de esta manera sin mencionarlo por su nombre a Horacio Duarte Olivares, sin más pruebas que sus dichos. Como era de esperarse, Higinio Martínez salió en su defensa, pero no así el partido, pues de inmediato la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido, iniciar procedimiento de suspensión de sus derechos partidarios, por lo que la munícipe ya perdió al menos en lo político y en lo mediático, pero, insistimos, el golpe es para Higinio Martínez Miranda y el ganador es Horacio Duarte Olivares … NOTAS CORTAS: La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la develación de la placa de la marca colectiva “La mejor tortilla del mundo”, que protege el trabajo de las comaleras mexiquenses y fortalece la cadena de valor del maíz nativo. La acompañaron María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo … MUNICIPIOS: Al ser entrevistada al terminar el evento de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al salir de Palacio de Gobierno, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, Martha Azucena Camacho Reynoso, negó que hubiera solicitud de revocación de mandato para el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, con lo que la diputada de extracción morenista desmiente la ola de rumores que aseguraban que el edil panista estaría por ser separado del cargo y otras versiones falsas todavía más exageradas como las que señalaban que estaría por ser detenido. Todo indica que los “haters” se quedarán con las ganas y, de paso, pierden credibilidad en su afán de intensificar el linchamiento mediático de quien por años se ha mantenido en los primeros lugares del ranking de alcaldes del Estado de México … El alcalde toluqueño, Ricardo Moreno Bastida, entregó la licencia de funcionamiento para el Centro de Almacenamiento y Distribución Pharma Tycsa, así como su socio Pharma IGSA líder en en la prestación de servicios logísticos, que llega a Toluca con una inversión de 450 millones de pesos y con ello fortalece la cadena de suministro dentro del sector farmacéutico, estratégica para el país, ratificando así que empresas de alta especialidad encuentran en el municipio las condiciones para crecer y desarrollarse … Por cierto, este medio día el presidente municipal de Toluca inaugurará en la Plaza Fray Andrés de Castro el Chorizo Fest Futbolero 2026, donde habrá por lo menos 4 tipos de chorizo, así que no se lo pueden perder … Muestra del éxito y avance de las caravanas ‘Impulsando tu Salud’ que acerca el Gobierno de Naucalpan, a través del Sistema Municipal DIF a las diversas comunidades a fin de elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez encabezó la octava entrega de lentes gratuitos de este programa que a la fecha se han otorgado 4 mil 500 anteojos … Mientras en otros municipios sus habitantes padecen los estragos de las lluvias, el ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, realiza labores de desazolve en el drenaje de San Miguel de Ocampo, San Pedro Techuchulco y cabecera municipal, esto como parte del Plan de intervención para la prevención de inundaciones, en coordinación con CAEM, “para mejorar su funcionamiento y proteger a nuestras familias en esta temporada de lluvias” aseguró la alcaldesa … Gran detalle de la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, de obsequiar a ciudadanos huixquiluquenses playeras de la Selección Nacional para apoyarla en esta justa mundialista … POLÍTICA: La presidenta de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez, estuvo en la zona arqueológica de Teotihuacán, desde donde reconoció el trabajo coordinado del Gobierno de México, “encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno del Estado de México, liderado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se realizó una inversión superior a los 37 millones de pesos en una primera etapa para la rehabilitación de museos, el mejoramiento de espacios y el fortalecimiento de la seguridad, brindando a visitantes nacionales y extranjeros una experiencia digna y segura”, comentó … El dirigente estatal del Movimiento Territorial (MT) del PRI en el Estado de México, Roberto Sánchez Pompa, continúa visitando municipios del estado, y ahora estuvo en Ixtapan de la Sal donde se reunió con los líderes priístas de esa región. No lo pierdan de vista porque la coyuntura política de Tenancingo podría favorecerle al ex Secretario General del SMSEM en 2027 … DEPORTES: ¿Qué mini partido rémora se cuelga de la Selección Nacional para sacar raja política? … México ganó por la mínima diferencia al seleccionado de Corea del Sur. Más de cien millones de mexicanos lo celebramos, pero deja todavía algunas dudas … Feliz fin de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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