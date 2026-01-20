Derecho de Picaporte

• La Gobernadora y la Prensa.

• Reconocen a Yolanda Sentíes.

• Retrógrada derecha mexicana.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez nuevamente se reunió con los colegas periodistas, pero ahora del Valle de México, del oriente y de la región de los volcanes, y fue en su natal Texcoco, (municipio que en esta administración estatal es y seguirá siendo en el próximo sexenio la capital política del Estado de México desplazando al Atlacomulco de algunos ex “goberladrones” priístas, incluyendo al corrupto y vende patrias de Peña Nieto). A diferencia de sus nefastos predecesores, la mandataría acude personalmente al otro extremo del territorio mexiquense con el propósito de cubrir lo más que sea posible la totalidad de la entidad. Los miembros del gabinete delfinista que no asistieron al paso encuentro realizado en Toluca, ahora sí hicieron presencia. Cabe señalar que, de todos los secretarios del equipo de la gobernadora, solo una tuvo la atención de reunirse con los periodistas mexiquenses, no en una sino en varias reuniones con motivo de fin de año, y fue la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, sin duda alguna, de las mujeres la mejor del gabinete, obviamente lo comentamos por sus resultados reflejados en inversión y generación de empleos para el Estado de México. Muy bien por la gobernadora, ojalá sea más seguido, por lo menos una vez al año ¿Qué no? … NOTAS CORTAS: Vaya madurez política del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida al reconocer la trayectoria de una persona militante de la oposición. Se trata de la priísta Yolanda Sentíes, quien ayer cumplió 50 años de convertirse en la primera mujer en ser la presidenta municipal, y fue reconocida por el edil que, si bien no es el primero emanado de Morena, sí es el primero de izquierda. Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío Pegueros Velázquez, Moreno Bastida destacó la valentía de esta mujer que abrazó su maternidad mientras gobernaba la capital del Estado de México, con resultados profundos y un legado que deja la enseñanza fundamental de que para gobernar se necesita técnica y pericia, pero, sobre todo, amor para resolver las necesidades más profundas de su gente. Reiteró que las mujeres han sido llamadas a ser las grandes protagonistas de este siglo, como lo están demostrando el liderazgo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y de la Gobernadora, Delfina Gómez, quienes encabezan una nueva forma de hacer política, más humana; revitalizándola y dignificándola, al derribar la puerta que durante siglos se mantuvo cerrada y que ahora les pertenece, por lo que, dijo, nadie les podrá volver a negar el derecho a gobernar el país, el Estado de México o Toluca. Estuvieron varios ex munícipes priístas, pero ninguno de los únicos tres panistas que gobernaron la ciudad ¡muy mal! … A diferencia de varios morenistas que no son de izquierda ni liberales, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, fue el único de los 125 ediles del estado que recordó que un 19 de enero el mejor presidente de todos los tiempos, Benito Juárez García, asumió la Presidencia de la República, periodo en el que se concretó la separación entre la siempre retrógrada Iglesia, y el Estado, hecho histórico que aún enfurece a los “fachos” … Por cierto, en otro evento por separado la Señora Yolanda Sentíes fue reconocida también por priístas toluqueños como el también ex alcalde toluqueño Braulio Álvarez Jasso, entre otros … El dirigente estatal del PVEM en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, sostuvo una reunión de trabajo con las presidentas y presidentes municipales de los 19 Gobiernos Verdes … El líder moral del SUTEYM, ex diputado local y Presidente de la Asociación Civil, “Proyecto Social Naucalpan”, David Parra Sánchez, aseguró que el 2026 será para el colectivo que lidera, un año más de compromiso con la comunidad, esto al arrancar sus actividades programadas a desarrollar durante el presente año, en comunidades, colonias, barrios, fraccionamientos urbanos y residenciales del municipio.

En la colonia de San José de los Leones, afuera de la Iglesia del Niño de la Salud, con una gran jornada de salud, en donde dispusieron de servicio médico general. Reiteró su propósito de seguir impulsando la salud, educación, deporte y cultura, entre otros, en favor de las familias del municipio, con el fin de recuperar y reconstruir el tejido social … Lamentable accidente ferroviario en España, donde, por cierto, tienen un gobierno vanguardista y progresista, es decir, de izquierda, y son embargo, la derecha española no culpa al gobierno como lo hace la carroñera derecha mexicana contra la 4T … La PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguran que la delincuencia en general ha bajado tanto en el país como en la entidad, sin embrago, el senador panista Enrique Vargas del Villar, tiene otros datos, pues ayer en entrevista radiofónica aseguró lo contrario … Por cierto, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, estaría en condiciones de buscar una diputación, ya sea local o federal en 2027, sin embargo, por sus altos niveles de aprobación ciudadana, hay quienes ya lo ven como una viable opción por su partido, el PAN, para la candidatura a la gubernatura del Estado de México en 2029 … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com

Comentarios

comentarios