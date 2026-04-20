Derecho de Picaporte

• Morena Estado de México,

• Momento de definiciones.

• Dupla Delfina-Horacio.

Después de la asamblea de Higinio Martínez y su organización “Mexiquenses de Corazón” en la que el mensaje político implícito fue “aquí estoy con los míos rumbo al 2027 y los míos conmigo rumbo al 2029”, pidiendo también que le “respeten” “sus” “espacios” o cuotas de poder. Pero lo más sorprendente, aparte de sus cuadros afines y la ausencia de “la mata perritos”, la senadora “higinista” Mariela Gutiérrez, fue la presencia de algunos personajes cuestionados al interior del morenismo mexiquense, como la ex candidata a la gubernatura mexiquense en 2023 que tanto atacó a su entonces competidora y hoy Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Alejandra del Moral Vela, hoy en la 4T, pero no en la expresión mayoritaria y dominante que es el de la dupla de la mandataria y del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. No olvidemos que ese morenismo ya se ha manifestado en contra de la afiliación de Paulina Alejandra del Moral al partido gobernante, incluso un legislador local morenista se pronunció en contra de su admisión en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Pero la presencia de Del Moral Vela con el fundador del GAP este fin de semana implica replantear, o mejor aún, definirse con cual de los dos “Texcocos” se está, y refrendar lealtades, porque el reto no admite medias tintas sino compromisos firmes e incuestionables, ¿qué no? … NOTAS CORTAS: A propósito, el Verde sigue reciclando priístas que en su momento atacaron a la hoy Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y hasta cargos de elección popular tienen y algunos dentro de la administración pública delfinista, que operaron en su contra y hoy están en el patio trasero de la 4T … A diferencia de los pseudo ambientalistas que han hecho del tema su mina de oro, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó este fin de semana en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec una Mega Jornada de Limpieza, donde se retiraron más de 21 toneladas de basura y mil llantas en cinco kilómetros lineales. Participaron los alcaldes de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quien posteriormente se trasladó a su municipio para continuar allí la jornada de limpieza. También se sumó a esa jornada el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez. Obviamente todos estos munícipes son emanados de Morena … Y ya que lo mencionamos, el edil naucalpense Isaac Montoya, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, junto con la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Adriana G. Escobar, encabezaron la Segunda Caminata por la Inclusión, Visibilizando el Autismo, Celebrando la Inclusión, evento que confirmó la vocación y compromiso de la administración por construir un municipio más humano e igualitario. Ante más de mil personas que se reunieron en la Explanada del Palacio Municipal, para participar en la caminata, el edil anunció que en los próximos días se marcará historia en Naucalpan con la apertura de la Casa del Autismo, un espacio único en su tipo en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, un espacio pensado para brindar atención integral a las familias que lo necesitan … El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernádnez, compartió con metepequenses “entre Fogones, libros y buena convivencia con vecinas, vecinos y quienes nos visitan” en las Escalinatas del Calvario, en el marco del Día del Libro, platicó sobre obra “Amanecer en París, diálogo con Don Porfirio”. “Así seguimos, llevando la cultura cerca de la gente y haciendo de Metepec una ciudad que funciona”, aseguró … La administración del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida (el tres veces moreno) ha entregado 5 mil tarjetas “Jóvenes Progresando” las cuales, de forma gratuita, ofrecen descuentos, beneficios y oportunidades para este sector. Eso sí es apoyar a la juventud, no demagogia … Ante la escasez de agua, propia de esta temporada del año, la Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, ha garantizado el suministro del vital líquido a través de pipas, acciones que no realizan otras autoridades en otros puntos del estado y del país … El Senador Enrique Vargas del Villar y su esposa la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, ya empezaron a festejar a los menores a unos días del “Día del Niño” … Mientras algunos presidentes latinoamericanos de derecha se ponen de tapete ante Trump y la “fachiza” mexicana, incluido Alito, se declaran “trumpistas” y pro israelíes, pidiendo la intervención en EEUU (eso es traición a la patria), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y algunos mandatarios de América Latina, de izquierda, progresistas todos ellos, participaron IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona, representando en conjunto la dignidad latinoamericana, mientras el argentino Milei abrazaba al genocida … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez (quien estuvo muy felicitada este fin de semana por su cumpleaños) continúa conformando y fortaleciendo los Consejos Municipales en todo el estado, consolidándose así Morena rumbo al 2027, refrendándose como la primera fuera política en la entidad, con un muy amplio margen de distancia sobre el resto de los partidos … Esta mañana la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, ofrece conferencia de prensa en el Salón Presidentes de la sede partidista, y aunque ella enfocará sus baterías en contra de la 4T, seguramente le preguntarán sobre las renuncias de algunos de sus cuadros que se siguen incorporando a Morena y al PVEM … Les robaron el empate a los Diablos Rojos del Toluca FC con un pésimo arbitraje que era ovacionado por los comentaristas de Televisa, dueña del América, pero lo más lamentable fueron las expresiones de racismo y odio en contra de Elihno que fue inmerecidamente expulsado y después agredido en una gresca que sí bien es cierto que él comenzó al calor de la tensión del partido, nada justifica lo que vino después. El América, fiel a su tradición de ser ayudado por los árbitros, por eso muchos no creen en el mediocre futbol mexicano. Nuestra solidaridad y respaldo al 11 del equipo bicampeón … ¡Feliz inicio de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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