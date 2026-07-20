Derecho de Picaporte 

• Sheinbaum en la final del Mundial.

• ¡España, Campeón del Mundo!

• Los que sí son europeos …

• Toluca inicia con triunfo ante Chivas.

La PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo acudió a la final del Mundial 2026 invitada por el mismísimo presidente estadounidense Donald Trump, lo que despertó la ira de la derecha que desató toda clase de comentarios que van desde la simple crítica hasta los inaceptables insultos. Uno de sus argumentos es que la Jefa del Ejecutivo Federal decidió no asistir al partido inaugural en el Azteca, “por miedo al abucheo”, según ellos, pero la mandataria prefirió ver ese y otros partidos con la gente en “Fan Fest” dando el mensaje de que prefirió estar con “el pueblo” que en un carísimo lugar privilegiado, donde se les vio conocidos priístas y panistas, en lugares donde un ciudadano de a pie difícilmente podría pagarse no un palco (como el lujoso de Alito, que lo presumió en las redes sociales) sino una butaca en “gayola” y, por otro lado, regresando al tema de Trump, imposible evitar la mofa al recordar que mientras otros pagaron mucho dinero por estar cerca de Trump ni siquiera lograron verlo a la distancia, y que jamás los ha recibido cuando ha ido a “acusar” al gobierno mexicano. De cualquier manera, la PresidentA de México le volvió a ganar a sus dolidos, muy dolidos opositores, y lo “pior” para ellos, es que les seguirá ganando … NOTAS CORTAS: España que, a diferencia de los argentinos, sí jugó limpio, ganó su segundo campeonato del mundo. Los que sí son europeos sufrieron un par de goles anulados, pero al final logró coronarse en una ríspida final. Y el canto del sonido local del estadio fue la canción de Manolo Escobar: “¡Qué viva España!” y sí, que viva la Madre Patria (la patria de la madre de mi madre) … PARTIDOS POLÍTICOS: Este lunes no habrá conferencia de prensa de la Presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez, sino hasta la próxima semana … La dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, escribió en su colaboración en el espacio de opinión de IEEM que preside la priísta Amalia Pulido, sobre la información en la era de la revolución tecnológica que democratizó el acceso informativo, pero a la vez facilitó la desinformación con el uso de la inteligencia artificial, y tiene toda la razón … INFORMACIÓN GENERAL: La organización Proyecto Social Naucalpan en coordinación con la Asociación de Municipios de México, A.C. pusieron en marcha una campaña permanente orientada a la detección temprana de enfermedades visuales, con el propósito de acercar servicios ópticos y de salud ocular a los sectores más vulnerables de la población. Así lo dio a conocer el ex diputado local, David Parra Sánchez, al tiempo de puntualizar que «esta alianza busca contrarrestar el rezago en salud visual y aliviar la economía familiar mediante brigadas de diagnóstico y la gestión de apoyos específicos de Naucalpan», dijo … Los 22 Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil del SMSEM concluyeron el ciclo escolar 2025-2026 con el egreso de 314 niñas y niños y el cambio de nivel de mil 429 más, quienes continuarán su formación educativa tras concluir una etapa más en estos espacios dedicados a la atención de la primera infancia. Durante ceremonias de clausura realizadas en las distintas regiones sindicales, Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM reconoció la confianza que las madres y los padres de familia han depositado en la organización para acompañar la formación de sus hijas e hijos durante sus primeros años de vida, así como el trabajo que diariamente realiza el personal docente y administrativo de cada uno de los centros … La Presidenta de la Confederación Sumando Voces por México, América Barón, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Flores en el Corazón, que preside Elizabeth Machuca Campos y que está conformado por madres buscadoras de desaparecidos. Barón López aseguró que el objetivo de esta firma no es solo signar un papel “sino la unión de la sociedad con quienes están todos los días en búsqueda de algún familiar”. Reconoció “el calvario que Ustedes están pasando”, esto tras escuchar de las y los ponentes situaciones que viven en carne propia como la indiferencia de algunas autoridades, la minimización de la problemática, la revictimización de los familiares y varios casos de impunidad para los victimarios, situación que los hace parecer “muertos en vida”, pero que esa colaboración entre la organizaciones de la sociedad civil y madres de desaparecidos, “pero también creo que es un buen inicio para que ya nadie más lo pase, para que nos unamos con la sociedad no solo en Tenango del Valle, sino en cada uno de los municipios en los cuales nosotros tenemos incidencia, que es prácticamente ya todo el Estado de México. Que nos unamos y demos voz a esta problemática que cada vez permea más en las familias”… MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernádnez, anunció que se sembraron más de mil árboles como parte de la campaña de arborización y reforestación que ha emprendido su administración. “Cada árbol que sembramos es una inversión para el futuro de Metepec y un paso más para cuidar el lugar donde vivimos. Gracias a todas y todos los que se sumaron. Sigamos haciendo equipo para tener un municipio cada vez más verde” dijo el edil de extracción panista, para quien el ambientalismo es un verdadero compromiso y no una pose para vivir de ella … A mitad del camino, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, reconoció como una prioridad poner la cultura al alcance de todas y todos los toluqueños. Afirmó que el acceso al arte y sus expresiones fortalece el tejido social, contribuye a la construcción de una ciudad con mayores oportunidades y permite la convivencia armónica entre la población, lo cual es un pilar para la transformación social. Recordó que durante los primeros 18 meses de gobierno, se dio gran apertura a diferentes expresiones artísticas, entre ellas la Feria y Festival del Alfeñique, la Feria del Libro, la del Huarache, el Pabellón de las Naciones, así como conciertos populares y de la Orquesta Filarmónica de Toluca … El alcalde naucalpense, Isaac Monoya Márquez, comentó que “durante estas semanas, el Mundial Social convirtió a Naucalpan en un punto de encuentro para miles de familias. Las plazas volvieron a llenarse de niñas y niños jugando, de juventudes soñando en grande y de comunidades reunidas alrededor del deporte. Pero el verdadero triunfo no se mide en un marcador, se mide en las canchas que hemos recuperado para las familias; en el fortalecimiento y rehabilitación de espacios deportivos; en los torneos comunitarios; en las actividades que acercan el deporte a las colonias; en las nuevas escuelas deportivas que impulsaremos, incluida la Escuela Municipal de Fútbol; y en las oportunidades que estamos creando para descubrir y apoyar al talento naucalpense”, agregó … La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco y su esposo el senador Enrique Vargas del Villar, entregaron a varias familias apoyos alimentarios en la comunidad de San Ramón … Por cierto, varios políticos se colgaron siempre del mundial, sobre todo un megalómano dirigente estatal que mandó hacerse playeras de la selección nacional, pero con su nombre y logo de partido. Demasiado ego de quien se manda hacer monitos de peluche ¡de sí mismo! Y hasta esferas de navidad con su rostro y nombre ¡sencillito y carismático” … Feliz inicio de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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