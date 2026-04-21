Derecho de Picaporte

• 3 alcaldes de Edomex,

• bien a nivel nacional.

• Inflación, culpa de Morena: PRI.

En el reciente ejercicio del “Top Ten” del “Ranking de Alcaldes de México” de la encuestadora GobernArte, los tres primeros lugares los ocupan ediles mexiquenses. La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, ocupó el primer lugar con el 67.9%. El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, posiciona a Toluca en los primeros lugares de reconocimiento ciudadano a nivel nacional al ubicarse en el segundo lugar del país, entre los alcaldes de zonas metropolitanas de México, con una aprobación de 66.1%. En el tercer sitio quedó el edil de Metepec, Fernando Flores Fernández, se colocó en el tercer peldaño con el 65.8%, lo cual fue festejado por el panista al asegurar en sus redes sociales: “Estamos en el top 3 de los mejores alcaldes metropolitanos del país, y eso es reflejo del trabajo que se hace todos los días. Seguimos chambeando para que Metepec sea una ciudad que funciona”. Reiteramos que en este tipo de ejercicios demoscópicos, solo aparecen munícipes emanados de morena y dos del PAN, pero ninguno del PRI, del PVEM o del PT … La presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, dio ayer conferencia de prensa donde culpó a Morena de la inflación mostrando imágenes comparativas del alza de precios en productos básicos y gasolina. Pero en la sesión de preguntas y respuestas, casi todo se centró en acusaciones como que el partido guinda se roba las elecciones (sin aportar pruebas) pero que en los próximos comicios lo van a impedir con “ciudadanos” que cuidarán las urnas. ¿Les alcanzará? ¿Tendrán suficientes militantes para cubrir el 100% de los centros de votación? Y ante la inevitable pregunta sobre las cada vez más frecuentes renuncias de “cuadros” como sus presidentes municipales, no solo lo minimizó diciendo que “no se llevaron nada” y hasta los llamó “basura” sino que además lanzó un reto a los partidos que los reciben, pidiéndoles que los pusieran a prueba, solicitándoles que les organicen un evento masivo, dando por hecho que no lo lograrían porque “no se llevan nada” y obviamente de “traidores” y “malagradecidos” no los bajó, y hasta insinuó que si se fueron es porque “algo deben”. Y ante la permanente pérdida de militantes, no solo lo negó sino que aseguró que están sumando a muchos nuevos priístas, aunque reconoció que actualmente cuenta con más de 200 mil militantes cuando antes tenían millones, se supone, de hecho, en la década pasada, el entonces dirigente priísta Raúl Domínguez Rex emprendió una campaña de afiliación y aseguró que la meta era de 5 millones de tricolores, pero, por lo que vemos, no solo no cumplió sino que, desde entonces, ha venido disminuyéndose su padrón de militantes, su “registro partidario” … Para los prianistas que aseguran que el gobierno morenista no hace nada en el tema de los desaparecidos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció que el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, firmó un convenio de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense para fortalecer el proceso de identificación a través del cotejo de pruebas genéticas … El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, SMSEM, cumple este año su primer siglo de historia y celebrará su centenario de un hito que se considera el origen de la organización magisterial en la entidad y que se remonta al 30 de abril de 1926 con la fundación de la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora”, para ello, su líder Jenaro Martínez Reyes, ha instruido la realización de actividades para conmemorar este hecho histórico. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones sindicales de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en Toluca, donde se presentará una exposición documental e histórica, además de espacios de diálogo y participación dirigidos a la base magisterial … En un esfuerzo conjunto por devolver la seguridad y la dignidad a la comunidad de la colonia Minas San Martín, el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó las obras de rehabilitación integral de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata que se realizó de manera coordinada con el Gobierno del Estado de México, como la reconstrucción del paso peatonal que conecta esta colonia con Minas San Martín … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, sostuvo un encuentro estratégico con el embajador de Indonesia en México, el excelentísimo señor Toferry Primanda Soetikno, para intercambiar perspectivas sobre la relación bilateral entre ambas regiones con el propósito de establecer un diálogo formal que busca el impulso de propuestas conjuntas en beneficio de la unidad y la cooperación de ambas ciudades … La administración municipal de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, anunció que el 26 de mayo el SAT ofrecerá en el Auditorio Municipal sus servicios como alta en Hacienda, la e – firma electrónica, la constancia de situación fiscal, etc… Otra traición a la patria del PAN. Ahora fue en Chihuahua donde el gobierno de la panista Maru Campos permitió la injerencia de agentes estadounidenses en su territorio, y tuvo que pasar un lamentable accidente para que el país lo descubriera … ¡Qué tengan un excelente martes, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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