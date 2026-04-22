Derecho de Picaporte

• Gobernadora bien evaluada.

• Ana Lilia Herrera ¿Al PVEM?

• Edoméx toma el frente informativo en Teotihuacán.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa con sus altos niveles de aprobación ciudadana, lo cual incomoda a gran parte de la derecha y hasta a algunos de los mini partidos aliados donde algunos de sus miembros que lo comentan en cafés y pasillos con los mismos “argumentos” de los abiertamente opositores. Ahora fue en la encuesta de la empresa demoscópica FactoMétrica que le da el 66.3% de popularidad, algo jamás logrado por los nefastos ex “goberladrones priístas” … NOTAS CORTAS: Y ya que mencionaos a los ex “goberladrones priístas”, uno de los peores que fue Ávila Villegas, aunque hoy ya no está en el tricolor, pues entró a la 4T por la puerta de atrás, como bien lo dijo la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, en su conferencia de prensa (en la que nos negaron la palabra) del pasado lunes, ha vuelto a ser polémica al ser acusado por su esposa, María Irene Dipp Walther, de amenazas y violencia psicológica. No es el primer “verdecologista” mexiquense en ser acusado por este tipo de violencia contra las mujeres, recordemos que el TEPJF le retiró la diputación federal a uno de sus candidatos ganadores en 2024, no por violencia de lo que también era acusado, sino por deudor alimentario … Y hablando de aliados, ayer “los 3 de Ecatepec” que son los diputados petistas Ernesto Santillán, Anaí Esparza e Isaac Hernández, estuvieron en San Lázaro con su “delegado” nacional en el Edomex, Reginaldo Sandoval Flores, para el tema de la inauguración de su sede, ésta sí la oficial del PT, de este fin de semana en Toluca, porque ni modo que hayan abordado con el michoacano – zacatecano temas electorales internos de cara al 2027 ¿o sí? … Continuando con los “aliados” y volviendo con el Verde, continúa la pepena política y esta mañana el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, presentará a su más más reciente adquisición, perdón, adhesión, que muy seguramente es la ex dirigente priísta, ex senadora, ex diputada federal y local así como ex alcaldesa de Metepec (más varios “ex”), Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien pasó dos décadas ininterrumpidas de “chapulina” brincando de un cargo a otro, la mayoría de ellos sin hacer campaña, y ahora volvería a “chapulinear” pero de partido, y no a Movimiento Ciudadano como lo teníamos registrado desde hace meses, sino al partido del Tucán, y si en la pasada “adhesión” de “Abuzadín” Lozano tuvo mucho que ver el peñista Héctor Velazco Monroy, en esta ocasión intervino el montielista Miguel Sámano Peralta, el ex todo poderoso Secretario Particular de Montiel (el más déspota de los ex “goberladrones”, que mira con odio y desprecio) quien ayer publicó en sus redes sociales su foto con Herrera Anzaldo que vestía una blusa verde chillante. Y como le dijo Rigo Tovar a José Feliciano: “ya veremos” … Lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán no solo dejó dos muertos y 13 heridos, también puso a México bajo el reflector internacional en uno de sus símbolos turísticos más importantes. Pero en medio de la conmoción conviene empezar por el dato duro: la seguridad dentro del sitio no es del Estado de México. Está en manos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la misma corporación que resguarda inmuebles federales en todo el país: museos, zonas arqueológicas, eventos masivos, conciertos en el Zócalo, partidos de futbol. Es, en los hechos, el brazo operativo de seguridad en espacios federales. Con ese marco claro, lo que siguió fue una reacción que vale la pena observar. Porque mientras el esquema formal de seguridad corresponde a instancias federales y capitalinas, la presencia en tierra la asumieron autoridades mexiquenses. Ahí estuvieron, desde el primer momento, el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el coordinador de Protección Civil, Adrián Hernández Romero. No fue solo presencia. Fue conducción del momento crítico. Castañeda no se limitó a llegar: se colocó al frente del operativo en sitio y del flujo de información. Y Hernández Romero hizo lo propio con un parte médico completo, puntual, hospital por hospital, paciente por paciente. En crisis así, los datos no son un trámite: son control. Arriba, la gobernadora Delfina Gómez también marcó línea con posicionamientos oportunos, en coordinación con el Gobierno federal. El resultado fue información fluyendo, versiones contenidas y una narrativa institucional que no se dejó rebasar por la incertidumbre … El diputado local morenista, Edmundo Valdeña Bastida, afirmó que actualmente su prioridad está centrada en el trabajo legislativo y de gestión en favor de la ciudadanía, por lo que descartó estar enfocado en aspiraciones políticas anticipadas rumbo al próximo proceso electoral. En entrevista, el legislador señaló que en este momento mantiene su atención en las responsabilidades que le corresponden en el Congreso local, así como en atender las demandas sociales de los habitantes de su municipio y distrito. “Estoy legislando, atendiendo los asuntos que me pide la ciudadanía y cumpliendo con la responsabilidad que hoy tengo”, expresó. Al ser cuestionado sobre diversos actores políticos que ya realizan campañas anticipadas o destapes, el diputado consideró que se están adelantando en la carrera por futuras candidaturas, pese a que todavía no existen definiciones claras sobre convocatorias ni reglas internas … La diputada local de Morena, Paola Jiménez Hernández, aseguró que “con las Casas de Apoyo y Gestión de La JeFa, miles de mujeres toluqueñas tienen un espacio cercano para ser acompañadas, orientadas y respaldadas. Aquí, entre todas nos damos la mano para salir adelante” … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, supervisó los avances en la construcción del muro de contención del talud en la colonia Olímpica Radio Segunda Sección, una obra largamente esperada por las y los vecinos que durante casi 30 años han enfrentado riesgos por desgajamientos y ahora con la cimentación de seis muros en distintos puntos estratégicos se beneficiará a alrededor de 40 mil personas … Toluca se consolida como uno de los municipios que más inversión industrial y comercial está atrayendo y seguiremos avanzando para impulsar el desarrollo económico, mejores empleos y más oportunidades para la población, aseguró el alcalde Ricardo Moreno al inaugurar una sucursal de conocida cadena abarrotera de bajo costo, en Capultitlán … Por cierto, esta mañana Ricardo Moreno Bastida ofrece su ya tradicional conferencia de prensa “La Toluqueña” en la que la pregunta obligada es que es el segundo alcalde a nivel nacional mejor evaluado en la encuesta reciente de GobernArte … Este medio día sesiona la muy flojita 62 legislatura local … La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inaugurará este miércoles 22 la rehabilitación de la latera del Periférico Norte en Naucalpan, donde muy seguramente la acompañará el alcalde anfitrión Isaac Montoya Márquez … ¡Qué tengan un excelente “ombligo” de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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