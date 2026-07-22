Derecho de Picaporte 

• Hoy, la Mañanera en Toluca.

• Filtros en Morena ¡urgen!

• Día del Perro y el oportunismo de politiquillos …

La PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo dará su tradicional conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” desde Toluca, donde visitará la planta automotriz de una marca que no diremos su nombre, pero empieza con “G” de General Motors, en la que muy seguramente hará el anuncio de una gran inversión en el país que afortunadamente aterrizaran en el Edomex (¿y por qué no en Tamaulipas?). Obviamente estará la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández y suponemos que todo el gabinete con el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, incluido. ¿Qué diputados locales estarán presentes además del líder parlamentario José Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez? Mañana se los diremos … NOTAS CORTAS: Por cierto, algunos voceros de la derecha local quisieran que le fuera mal a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que quede mal ante la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, pero ignoran que la Jefa del Ejecutivo Federal no tiene mejor aliada que la mandataria estatal … Ayer fue el Día del Perro y como era de esperarse, varios políticos subieron a sus redes sociales sus fotografías con caninos, pero más allá de una simple imagen, lo importante sería ver si ellos desde sus puestos de poder han hecho algo a favor de los llamados ahora “seres sintientes”, pues hasta hoy, solo hemos sabido de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y lo vimos desde su campaña, y uno que otro alcalde de Morena … Recientemente cumplió 60 años el corrupto y vende patrias de Peña Nieto, y varios lambisc… ¡perdón! varios de los por él beneficiados por su dedazo en sus dos sexenios, como gobernador y como presidente, lo felicitaron, y muy mal se verían si no lo hacen, pues se verían ingratos, pero llamó poderosamente la atención uno de la legión de los júniors lelos que ostenta el cargo de diputado federal, no por Morena pero sí gracias a Morena … POLÍTICA: Y hablando del partido más grande y con mayor crecimiento del país, la primera fuerza pues, que es Morena, su dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, dio conferencia de prensa en “Chilangolandia” y entre otros puntos, subrayó que serán muy cuidadosos en su proceso interno de selección de sus más de 20 mil aspirantes a candidatos para el 2027, y vaya que les urge, pues lo que no les han podido hacer las derrotadas derechas azules y coloradas, se los pueden propinar desde adentro con sus candidatos y “pior” aún, cuando ya están en el cargo, sobre todo con personajes recién llegados del PRIAN y uno que otro farandulero, y el Edomex no ha sido la excepción, por eso en su oportunidad, se lo preguntamos a la presidenta del comité estatal Luz Ma. Hernández Bermúdez, quien coincidió con nosotros pero pidió esperar la emisión de la respectiva convocatoria … La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, ha emprendido una campaña de afiliación a su partido. La lideresa del partido que SÍ es la segunda fuerza, con su casi millón y medio de votos y no “posiciones” ganadas en la mesa y no en las urnas, ha enfrentado la mayor desbandada en la historia del otrora “partidazo”, eso es cierto, como también es cierto que ella es la menos culpable de tal coyuntura, como también es cierto que empieza a recuperar cuadros que ya se habían ido, y en este espacio lo hemos comentado … Donde las cosas están medio confusas de cara a la definición de lo que serán sus próximas candidaturas es en la tercera fuerza que es el PAN, con alrededor de 900 mil sufragios, pues el líder formal es el diputado local Anuar Azar Figueroa, pero el que manda es el Senador Enrique Vargas del Villar … MUNICIPIOS: Un nutrido grupo de personas de la tercera edad de Metepec viajaron a Guanajuato gracias al alcalde Fernando Flores Fernández. Eso sí es apoyar a los adultos mayores y no la demagogia de otros … A la “mitad del camino” (de la administración del alcalde, pues) el Presidente Municipal de Toluca , Ricardo Moreno Bastida, señaló que los primeros cuatro senderos benefician ya a San Mateo Otzacatipan, Filiberto Navas, Avenida Alpinismo y La Crespa Floresta; aseguró que el Ayuntamiento alista la entrega de otros más en Lombardo Toledano, San Cayetano Morelos y Manuel Buendía en San Cristóbal Huichochitlán. Y ¡habrá más! … Con el programa Huellas de la Transformación, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, continúa recuperando y mejorando espacios públicos para convertirlos en entornos seguros, iluminados, inclusivos, funcionales, estéticos y accesibles para todas y todos los naucalpenses. Este fue el caso de un espacio ubicado a un costado del Registro Civil, en la Cabecera Municipal … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, acudió a la ceremonia de graduación de los alumnos del Telebachillerato Comunitario Núm. 369 de Maxtleca de Galeana, generación 2023–2026. La “nota” fueron las muestras de afecto que recibió de la comunidad académica, estudiantil y de las familias … En el Día del Perro, la administración municipal de Huixquilucan que preside Romina Contreras de Vargas organizó jornadas de adopción en conocido mall del municipio … Hoy el alcalde no dará la tradicional conferencia de prensa denominada “La Toluqueña” y ciertas áreas no darán servicio de trámites porque están en periodo vacacional, del 20 al 28 del presente mes, regresan el 29 … Feliz “ombligo” de semana, y en el caso de los suertudos, felices vacaciones … Comentarios y mentadas: [email protected]

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