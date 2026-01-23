Derecho de Picaporte

• Gobernadora en Atlacomulco.

• ¿Seguirá desbandada en PRI?

• Responde Isaac Montoya.

Con una inversión de 40 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernado Delfina Gómez Álvarez, reconstruyó de manera integral la Avenida Miguel Hidalgo, en Texcoco, una obra estatal que ya mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de 40 mil personas. Como lo comentamos esta semana, en Texcoco se nota que tiene gobernadora, cosa que casi no pasaba en Atlacomulco con los ex “goberladrones” nacidos en esa tierra …. NOTAS CORTAS: El líder estatal del PVEM mexiquense, José Alberto Couttolenc Buentello, vuelve a sus “lunes de adhesión” en la que anuncia la incorporación de un nuevo cuadro proveniente de otro partido (mayoritariamente del PRI) al “verdecologista”. Ahora será el próximo lunes 26 en Ixtapan de la Sal. El tricolor sigue perdiendo militantes, y de todos los niveles, lo mismo de las bases que de lo que ellos llaman “clase política”, y la principal responsabilidad recae en el CEN, del cual Alito no es líder sino su dueño, pues expulsó a todo aquel que no coincidiera con él ni le rindiera pleitesía, reformó de manera unilateral los estatutos para perpetuarse en el cargo al más puro estilo de “Varguitas”, el personaje principal de “La Ley de Herodes”, aunado al desprestigio que viene arrastrando desde que fue exhibido en audios por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román y que lo ha perdido casi todo en las urnas, y los dos únicos estados que conserva fue gracias a la alianza que hizo con el PAN por órdenes de la derecha encabezada por Claudio X González. En el caso del PRI del Estado de México, la situación es un poco distinta, pues bajo la dirigencia de Cristina Ruiz Sandoval, aunado al papel conciliador que ejerce el único priísta del estado que nunca ha perdido, que es el edil de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, quien ha convencido a varios de no irse del Revolucionario Institucional. La pregunta es ¿seguirá la desbandada en el priísmo mexiquense? … Por cierto, como “predijimos”, terminó la semana y la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, no dio su rueda de prensa que al inicio de su dirigencia se supone sería cada semana, así nos lo aseguró en la primera que realizó, pero suponemos que como ha visitado otros estados como Durango con la dirigencia nacional, no tuvo espacio en su agenda … Y ya que la mencionamos, la senadora Cristina Ruiz aparece en algunas encuestas de cara al 2027 para Naucalpan, sin embargo, ella estaría trabajando para asegurar la candidatura a la gubernatura y sólo por su partido, pues por el PAN esta vez nadie se la impedirá a su compañero de legislatura en la cámara alta, Enrique Vargas del Villar, quien para la de 2023 tuvo que ceder dentro de la alianza PRI – PAN – PRD – NA por acuerdos cupulares, a pesar de que siempre estuvo arriba de Alejandra del Moral en las encuestas. Por Morena será Horacio Duarte ¡no hay más! … El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez afirmó que en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades, centrarse en las vialidades, a la vez que anunció que, en un par de semanas, se iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte de 3.2 kilómetros, sumándose una vez más al rescate histórico que realiza el Gobierno del Estado de México de esta importante vialidad que, será un legado para las y los naucalpenses … A propósito, muy certero Isaac Montoya ante la crítica que recientemente le hizo el PAN mexiquense por las obras que están realizando en el Periférico, señalando que ese partido critica por lo que ellos no hicieron cuando gobernaron el municipio “joya de la corona” del Valle México … El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dio un paso histórico en el fortalecimiento de la economía local con el inicio oficial de la Escuela Municipal de Emprendimiento (EMET), iniciativa que apuesta por el talento, la creatividad y el esfuerzo de las y los emprendedores toluqueños, quienes serán testigos de la consolidación de un modelo educativo que impulsa una economía incluyente, innovadora y con visión al futuro. Junto a Rodrigo Herrera Aspra, fundador y presidente del Consejo Administrativo de Genomma Lab, el Presidente Municipal subrayó que el emprendimiento es un motor esencial para generar empleo digno, multiplicar oportunidades y construir prosperidad compartida, por ello los alumnos de la EMET cumplirán 120 horas de formación integral con acompañamiento personalizado para el acceso a financiamiento, así como asesorías para montar su negocio y el registro de marca … Por cierto, las cifras debidamente documentadas que dio Ricardo Moreno en materia de seguridad donde se observa la disminución de la incidencia delictiva que está muy por debajo de muchas ciudades “del primer mundo”, y, al menos este humilde “escribidor”, sí se siente más seguro en la capital mexiquense que hace dos años, cuando estaban de moda los tristemente célebres “motorratones”, pero ciertos malquerientes aprovechan para tirar más “hate” al edil morenista, y no porque les preocupe la seguridad, sino porque quieren asegurar sus bolsillos. Esperemos que Moreno Bastida no ceda al chantaje … Desde este espacio le enviamos nuestras más sentidas condolencias a nuestro amigo Aníbal González Pedraza, por el sensible fallecimiento de su señora esposa Yaira González Miranda. EPD … ¡Feliz fin de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com.

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