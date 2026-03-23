Derecho de Picaporte

• Isaac Montoya y Ricardo Moreno .

• Asegurarían la reelección.

• Jéssica Malváez, ¿para Donato Guerra?

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez nuevamente estuvo en el Periférico Norte donde constató el avance del 75% en sus obras de reconstrucción y donde estuvo acompañada por el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, en quien debe poner especial atención, por ser de los ediles de extracción morenista el mejor posicionado en el Valle de México según la encuestas que miden la aprobación ciudadana a su gestión, como Ricardo Moreno Bastida lo es del Valle de Toluca en el mismo rango de munícipes de la 4T. Ambos encabezan también el intención del voto, por lo que aseguran la reelección, en los dos de los cinco municipios más grandes del estado y prioritarios para Morena, pues gobierna en los 5 … Por cierto, salvo Metepec y Huixquilucan que los gobierna el PAN y son los primeros lugares en el “Ranking de Alcaldes del Edomex” de algunas encuestas como las de Demoscopia Digital, por citar solo a una, todos los demás municipios con mejor evaluación son de Morena. No aparecen alcaldes de otros partidos en por lo menos el “Top Five” … Continuamos con los “aspirantes” a candidatos a presidentes municipales y, en Donato Guerra, suena insistentemente por Morena Jessica Malváez, a quien hemos visto cerca de la presidenta del partido Luz Ma. Hernández Bermúdez, y como en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, los perfiles que pesan no son los que más hablan o con mayor exposición mediática o en la redes sociales, sino los que operan con efectividad, tiene amplias posibilidades no solo de la candidatura sino de ganar en ese municipio del sur mexiquense, pues no solo es nombre y presencia, sino estructura y operatividad. Pertenece al grupo “Alas de la 4T”. No la pierdan de vista … PARTIDOS POLÍTICOS: La ya mencionada dirigente estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, estuvo este fin de semana en la zona arqueológica de Teotenango, junto con varios secretarios del gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Minerva Carrasco Godínez y varios más, en el Festival del Quinto Sol en Tenango del Valle … Esta mañana el líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, dará continuidad a sus “lunes de adhesión” para presentar nuevos cuadros provenientes de otros partidos al suyo. Desde hace meses se ha hablado del priísta presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien sería un alcalde más en funciones que abandona al PRI para sumarse a la 4T, ya sea a Morena o al partido del Tucán … Y mientras “Pajarito” Couttolenc presenta a su nueva adquisición, la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval hará lo propio en el Salón Presidentes de la sede partidista … El líder del Movimiento Territorial (MT) en la entidad, Roberto Sánchez Pompa, presidió la asamblea de elección de consejeros políticos estatales de su organización y, por otra parte, se reunió con liderazgos de la región de Tenancingo, donde seguramente lo veremos en las boletas electorales … El PAN nacional tuvo un evento con sus gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como ediles de su partido en donde su dirigente Jorge Romero aseguró que no habrá “corcholatas” sino “candidaturas ciudadanas” (¿neta?). Ahí estuvieron los alcaldes mejor posicionados del estado y entre los mejores del país, Fernando Flores Fernández, de Metepec, y Romina Contreras Carrasco, de Huixquilucan. No podía faltar el senador Enrique Vargas del Villar … GOBIERNO: Este lunes la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, presidirá el evento en el que se anunciará una millonaria inversión de conocida empresa transnacional de la industria láctea … La administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través del DIFEM que preside Karina Bastida Sotelo, entregó sillas de ruedas, bastones y apoyos funcionales a 247 personas recluidas en centros penitenciarios … MUNICIPIOS: El alcalde metepequense, Fernando Flores Fernández, presidió en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, el Foro Juvenil Municipalista, que “fue un espacio para escuchar a nuestras y nuestros jóvenes, conocer sus ideas y seguir construyendo juntos el futuro de Metepec”, informó el considerado mejor presidente municipal del Estado de México, según encuestas … El edil de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, regresó a la escuela Primaria Estado de México, institución pública en la que estudió, para llevar a cabo la Mesa de Paz itinerante y también la actividad Atención a las Causas con el Festival de Primavera y la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, (muy poco gobernantes lo recordaron. Les salió lo mocho) donde afirmó que se trabaja todos los días para superar el atraso que gobiernos insensibles dejaron. Y, por otra parte, presidió la firma de Convenio de Sueldos, Prestaciones de Ley y Colaterales 2026, el Gobierno Municipal, con el SUTEYM sección Naucalpan, en el que estuvieron el líder local suteymista Tomás Palomares Parra y el dirigente estatal Herminio Cahue Calderón, así como el líder moral de ese sindicato y ex diputado local David Parra Sánchez … Al menos desde que éste humilde “escribidor” llegó a Toluca y decidió quedarse aquí, no vio antes el impulso a la cultura y a nuestro género musical favorito, el rock, como lo ha hecho el presidente municipal Ricardo Moreno, con la edición 2026 del “PrimaverArte”, que ayer llegó a su fin con varias bandas como Las Víctimas del Dr. Cerebro, los Estrambóticos y el gran Sergio Arau (fundador de Botellita de Jerez) así como destacados escritores como el polémico Paco Ignacio Taibo II y Juan Villoro, entre muchos más. Ojalá sea ya tradición en los próximos años y en administraciones venideras. Veremos a quiénes nos trae Moreno Bastida para la edición 2030 … Como desde el inicio de su administración, la Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, encabezó la ceremonia del equinoccio en la pirámide de San Pedro Techuchulco, “celebrando nuestras tradiciones y el inicio de la primavera” comentó la alcaldesa … El Toluca FC empató ayer contra el Pachuca en la capital hidalguense, partido donde el protagonista fue el árbitro. Pero como dicen en mi tierra, “sella como sella” el bicampeón continúa invicto … Por cierto, que triste que el apoyo que los tolucos le dan a su equipo no sea ni el 10% el que le dan a las Diablas Rojas del Toluca Femenil, un super equipazo que este fin de semana goleó al Necaxa Femenil 5 a 1 con triplete de la francesa Eugénie Le Sommer. No sean así ¡Apóyenlas asistiendo al Nemesio Diez! Les aseguro que dejan el alma en la cancha y no fingen lesiones para sacar ventaja como lo hacen los varones … ¡Feliz inicio de semana, raza! Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com

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