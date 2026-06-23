Derecho de Picaporte

• Caso Justo, las dudas.

• Morena, pre destapes.

• ¿Nepotismo en la 4T?

La seria acusación de una persona que se asume como “comunicadora” y que quien esto escribe no tiene el gusto de conocer pese a que ubica a casi todo el gremio periodístico mexiquense desde hace ya varios años, en contra del Secretario del Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez Skinfill, por, presuntamente haberla tocado sin su consentimiento por lo que lo denunció por agresión sexual, ha generado un clima de linchamiento mediático sin observar la presunción de inocencia y dando por hecho lo que solo se basa en el dicho, sin aportar una sola prueba. El asunto deja varias dudas e interrogantes, como el hecho de que, 1, hasta este momento, no ha salido un solo colega periodista que afirme que vio cuando supuestamente el servidor público tocaba a la comunicadora, pues quienes cubrimos los eventos del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, nos conocemos y sabemos que nos ubican en un área específica y el alcaldes con su equipo de colaboradores se establecen en otro punto, solo hay contacto para el edil para entrevistarlo en lo que en el argot periodístico decimos “chacaleo”, por lo que a nos extraña que nadie haya visto siquiera acercarse al servidor público en cuestión, y 2, todo periodista y quien no lo es, usa dispositivo móvil que usa de inmediato para grabar o filmar cualquier acontecimiento, y en el medio del periodismo es indispensable, por lo que llama poderosamente la atención que, si la acusadora es comunicadora, no haya estado grabando la inauguración de la Feria del Chorizo o que no haya recurrido a él cuando supuestamente se dieron las acciones que denuncia. Como comentamos en nuestra anterior entrega, esto no se trata de creer o no creer (mucho menos el lema de “yo si te creo” como consigna) sino de comprobar lo que se afirma, y hasta ahora no han aportado ninguna prueba, pero ya pusieron en entredicho a un ciudadano con años de trabajo y larga trayectoria. No es nuestra labor a una de las partes, sino informarlo sin tomar partido, sin defender o linchar, sino de cuestionar … POLÍTICA: Ayer iniciaron los registros de los aspirantes a candidatos a gobernador en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, con mas de uno en cada entidad, pero, pese a la postura morenista por combatir el nepotismo, hay quienes insisten en ello, como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que quiere heredarle el cargo a su sobrino Gerardo Sansores “El Seso”, y faltan los casos de Zacatecas donde pretende gobernar un tercer hermano de los Monreal Ávila, o en Guerrero, con Feliz Salgado Macedonio, padre de la actual mandataria donde Evelyn Salgado “La Torita” pretendería entregarle el cargo a su “papi”, o en sus aliados como en San Luis Potosí el gobernador, del PVEM, quiere imponer a su esposa, y en el Estado de México, donde ese mismo aliado es la nueva versión priísta de “los júniors lelos” con el hijo del compadre de Peña Nieto como diputado federal o la hija de un empresario verde de Zinacantepec, que está también en San Lázaro si más mérito que el apellido, y en el congreso local con otra “hija de papi” que llegó al cargo que sería para su padre, pero por el tema de la “equidad de género” lo cambiaron, pero por su hija, que al igual que lo otros dos júniors ya mencionados, llegaron por el voto de Morena más los que le sumaron el PT, porque por sí solos no ganaban ningún distrito. La pregunta es ¿va a erradicar el nepotismo la 4T? ¿Van a imponerle a Morena a sus “júniors lelos” sus aliados? … El líder estatal del Movimiento Territorial del PRI, Roberto Sánchez Pompa, estuvo en la reunión de la dirigencia estatal priísta con sus dirigentes municipales. No estuvo físicamente la presidenta Cristina Ruiz Sandoval, pero sí de manera virtual … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández, ha venido realizando una labor en territorio que antes no se hacía, pero aun así ya empezaron a pegarle en algunos medios y redes sociales, la pregunta obligada es ¿de parte de quién? … PODER EJECUTIVO: En el marco de la Mesa de Paz, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció a la Secretaría de Seguridad del Estado de México por obtener premio International Critical Communications Awards (ICCA) 2026 en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”, recibido por el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, en Londres, Inglaterra, el pasado 16 de junio … PODER LEGISLATIVO: La diputada morenista, Paola Jiménez Hernández, continúa con sus reuniones en calles de la cabecera municipal y comunidades, fortaleciendo así el activismo a favor de la defensa de la 4T de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo … El Senador Enrique Vargas del Villar, recibió en sus oficinas a vecinos de la comunidad de La Magdalena Chichicaspa, quienes le entregaron la invitación a su festividad tradicional … MUNICIPIOS: Con los nuevos escándalos el tema del alcalde metepequense Fernando Flores Fernández ya pasó a segundo o tercer plano. Podrá haber perdido algunos puntos, pero logrará refrendar su proyecto político en Metepec … El Alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, a través de la Tesorería Municipal, reconoció a las y los contribuyentes cumplidos con el pago de su impuesto predial, con la rifa de un automóvil eléctrico, además de la entrega de pantallas, porterías y balones, por lo que agradeció la confianza en su gobierno al aumentar en un 23.15% la recaudación con respecto al año 2022, lo que marcó una cifra histórica para el municipio. Por otra parte, el ayuntamiento de Naucalpan que preside Isaac Montoya Márquez, continúa invitando a las familias naucalpenses a participar en el Mundial Social de las Cuatro Casas, una iniciativa que busca convertir el entusiasmo mundialista en un espacio de encuentro, cultura y convivencia comunitaria. A partir de hoy 23 y hasta el 27 de junio, el Foro Cuauhtémoc será sede de esta edición especial que reunirá a vecinas y vecinos para disfrutar de la transmisión de partidos, actividades culturales y una programación artística pensada para fortalecer el tejido social y la convivencia en comunidad. Como parte de las actividades, mañana se llevará a cabo una jornada especial en la que, además de acompañar a la Selección Mexicana, las y los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Out of Control Army, Sekta Core, Resorte, Natty Congo Crew, Ace Kool, Los Adheridos y Crazysaurios, así como de exhibiciones de lucha libre. Se va a poner bueno … La lucha contra la basura en la vía pública del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, va muy en serio, y prueba de ello es que, en las recientes horas, la Policía Municipal ha detenido y presentado ante Juez Cívico a 117 personas por tirar basura en la calle ¡Muy bien! Tenemos que aprender y quintarnos esas costumbres negativas que nos afectan a todos … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, continúa con las reuniones de trabajo con el gabinete para dar seguimiento a los temas prioritarios del municipio … AGENDA: Esta mañana la Presidenta de CDE del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, ofrece conferencia de prensa en el Salón Presidentes (donde ya retiraron la fotografía de varios ex dirigente porque ya no están en ese partido) de la sede partidista … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected].

Comentarios

comentarios