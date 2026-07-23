Derecho de Picaporte

• PresidentA en Toluca.

• Violación al Estado Laico.

• Ahora en Ecatepec con

• un gobierno de “izquierda”.

Como lo adelantamos ayer en este espacio, la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo dio su tradicional conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” en Toluca, donde reconoció al Estado de México “como uno de los mejores ejemplos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno”. Previamente, encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en el C5 junto con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Por cierto, varios colegas se sintieron porque hicieron todo el proceso para acreditarse para esa “mañanera” y nunca recibieron su confirmación … NOTAS CORTAS: Hace unos meses fue en Atlacomulco donde la llegada de un ensotanado de la religión católica congregó a varios diputados y alcaldes violando así el principio básico del Estado Laico que es la separación Iglesia-Estado. Y ayer nuevamente se violó el Estado Laico. Ahora fue en Ecatepec donde Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de un partido que se supone que es de izquierda y que, sino es precisamente liberal, al menos sí es opuesto a toda clase de conservadurismo rancio como lo dijo e hizo en su sexenio el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, protagonizó ese retrógrada evento. Si son “mochos” o “mojigatos” algunos los políticos, están en su legítimo derecho, eso nadie se los cuestiona, pero lo que no se vale es que hagan de esa “fe” una política pública, pues si bien es cierto que los católicos todavía son mayoría (aunque venga reduciéndose en los últimos años) también es cierto que no todos los mexicanos los somos y deben un respeto a la pluralidad, pues se supone que gobiernan para todos, les guste o no. Y nos extraña porque eso esperaríamos de los mochos panistas, que finalmente son congruentes con su arcaico conservadurismo, o de los ex “goberladrones” que casi todos fueron priístas de derecha, pero sí con los de la 4T (excepto una honrosa excepción). ¡Con razón no asisten a los homenajes a Don Benito Juárez cada 21 de marzo! No los vayan a excomulgar … A propósito, nos dicen que la bienvenida de ese ensotanado que ahora sabes que se trata de un “Monseñor” de nombre José Guadalupe Torres Campos, terminó exhibiendo lo que Morena se empeña en negar: la fractura interna en Ecatepec. Los diputados locales y federales de la alianza Morena-PT-Verde simplemente no aparecieron porque no fueron convocados. Y plantean las siguientes preguntas: “¿A quién se le ocurrió excluir a los representantes populares del municipio? ¿Fue decisión de Azucena Cisneros, de Faustino de la Cruz, de Araceli Cano o alguien más dio la orden?” Eso sí, los que no pudieron faltar fue el que para algunos es el verdadero jefe político de esa expresión política, el senador Higinio Martínez, acompañado de “su achichincle el diputado local Octavio Martínez”, nos dicen ciertos morenistas excluidos. “La imagen fue clara: hubo invitados de primera y representantes de la propia coalición tratados como si no existieran. El discurso de unidad de la Cuarta Transformación volvió a chocar con la realidad. En política no hay errores de protocolo cuando se trata de un evento de esta magnitud. Lo ocurrido fue un mensaje político que dejó al descubierto que en Ecatepec las diferencias internas pesan más que la supuesta unidad que tanto presume Azucena Cisneros” nos hicieron saber, entre otros reclamos … A todo lo anterior, reiteramos que nadie debió asistir al tratarse de un acto de un ministro de culto. ¡respeto al Estado Laico” … Por cierto, hace poco éste humilde escribidor le cuestionaba al diputado local de Morena Israel Espíndola López precisamente por esa violación al principio del Estado Laico, y nos respondió que él “se hinca donde se hinca el pueblo” (¿?) …. MUNICIPIOS: El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernánde, continúa con su programa “Presidente Cerca de Ti” escuchando de viva voz a los ciudadanos en sus demandas y peticiones. Por eso es de los alcaldes con mejores niveles de aprobación ciudadana … A un año y medio del inicio de la administración, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, afirmó que el rescate de los espacios deportivos representa una de las estrategias más importantes para fortalecer el tejido social, prevenir las violencias y brindar mejores oportunidades de desarrollo a las familias toluqueñas. Anunció que próximamente estarán concluidas las 10 canchas de futbol contempladas en el programa Vamos Juntos a la Cancha, que contempla la transformación integral de la Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés en el Centro Comunitario México Imparable Toluca … Con el objetivo de fomentar la activación física, el deporte urbano, la disciplina y el desarrollo integral de las juventudes, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, rehabilitó el área de calistenia (zona de barras), del Parque Naucalli, restaurando los aparatos de ejercicio con el fin de ofrecer un espacio seguro y funcional para la práctica de este deporte … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, supervisó los trabajos de ampliación de la red de drenaje, así como la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Josefa Ortiz de Domínguez … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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