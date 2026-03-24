Derecho de Picaporte

• Más inversiones al Edomex.

• Se derrumba mito de la derecha.

• Niega Couttolenc negocios con verificentros.

Uno de los mitos de la derecha durante décadas fue que la izquierda era enemiga de los empresarios, por lo que, de llegar al poder, ahuyentaría a las inversiones, pero con la 4T eso ha quedado como lo es, un mito, y en el caso del Estado de México, la morenista Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sigue atrayendo capital privado y extranjero a la entidad. Ahora fue conocida transnacional del ramo lácteo y alimenticio que destinó al estado 455 millones de dólares, “lo que permitirá posicionar a la entidad como un centro de innovación y calidad en la industria alimentaria global” se dijo en el comunicado oficial. La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández aseguró que esa empresa da empleo a más de 54 mil 600 mexiquenses; el 13.9% del total del país. De ese tamaño. No olvidemos que con las anteriores administraciones se les pasaba “la charola” a los empresarios …NOTAS CORTAS … Por cierto, estuvieron presentes con la Jefa del Ejecutivo Estatal el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares (quien se perfila como muy posible sucesor de la Maestra en 2029, ¡no vemos a nadie más!) y el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, entre otros … PARTIDOS POLÍTICOS: Hace poco se afilió a Morena Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México (GEM) y ahora hizo lo propio este fin de semana la Secretaria de Salud del gabinete delfinista, Macarena Montoya Olvera, quien fue afiliada personalmente por la misma Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Luz Ma. Hernández Bermúdez. Pero volvemos a preguntarnos ¿no se supone que es éste un gobierno morenista y, por lo tanto, deberían ser todos sus miembros formales militantes? ¿Hay morenistas que trabajaron en campaña, afuera del GEM y no morenistas adentro? No más pregunto … Y ya que la mencionamos, la dirigente estatal morenista Luz Ma. Hernández Bermúdez, continúa con su “trabajo de territorio” visitando a la militancia hasta sus municipios. Ahora estuvo en Ocoyoacac y en Temoaya, entre otros … Como lo adelantamos en este espacio, el líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc, presentó en sus “lunes de adhesión” al ex diputado local y presidente municipal de Calimaya, en este entonces por el PT y que hasta hace poco estuvo en MC, Óscar Vergara Gómez. Acompañó a Couttolenc Buentello el diputado local y brazo derecho del dirigente, Héctor Raúl García González. Desmintió la versión de “negocios” de su partido con verificentros aclarando que en lo que va de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, no se ha otorgado ninguna concesión de estos establecimientos. Por otra parte, Couttolenc se reunió con liderazgos del sur del estado, de Donato Guerra y de Villa de Allende. Estuvieron regidores de la región como Esmeralda González Rodríguez, de Valle de Bravo, entre otros … La presidenta estatal del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval ofreció conferencia de prensa y, como era de esperarse, lanzó fuertes críticas contra la 4T asegurando que “el fracaso del Plan A no trajo reflexión ni mesura. Lo que vino después es una revancha política con una lógica clara de control. Lo que el oficialismo presenta como una reforma para la eficiencia es, en realidad, un Plan M, de mañoso, diseñado para reducir contrapesos, centralizar decisiones y ampliar la ventaja de quien hoy gobierna”, advirtió la senadora. Agregó que el argumento de la austeridad no se sostiene en los hechos. “La propuesta no contempla un solo recorte al Gobierno Federal y mantiene intacto el gasto central, mientras introduce medidas que afectan el equilibrio institucional” reiteró. Acompañaron a la dirigente sus diputados locales, miembros de su comité estatal, líderes de las estructuras sectoriales y adherentes como el del MT, Roberto Sánchez Pompa y, como siempre, el único ausente fue el dinosáurico y anacrónico sector obrero … Ayer se cumplieron 32 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y 31 de homenajes hipócritas del PRI, pero la percepción popular no se equivoca (“el pueblo sabio” decía AMLO) por eso su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas y todo lo que queda del “colosismo” está fuera del tricolor, como el gobernador de bonito nombre, de Sonora, por ejemplo, entre muchos otros … MUNICIPIOS: En este espacio hemos insistido sobre los alcaldes mexiquenses mejor avaluados en las encuestas. Ahora es en el más reciente estudio del “Ranking de Alcaldes Metropolitanos” de la encuestadora GobernArte donde el edil de Metepec, Fernando Flores Fernández ocupa el primer lugar con el 67.8%, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas el segundo con el 66.9% y el munícipe de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, en el tercero con el 63.6%. Dos panistas y un morenista los únicos ediles mexiquenses. En ningún otro estudio de este tipo aparece un solo prísta en el “top 5” mucho menos de los otros partidos políticos … El Gobierno de Naucalpan que preside Isaac Montoya Márquez celebró el Festival del Agua en la Unidad Cuauhtémoc del municipio “Joya de la Corona” del Valle de México … El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, continúa combatiendo la inseguridad, con programas como “Sendero Seguro” y con operativos como el más reciente en el que se logró el aseguramiento de 32 motocicletas, 20 motores, seis cuadros, una caja de velocidades y 16 herramientas tipo tijera, presuntamente utilizadas para desarmar unidades, además de una escopeta hechiza calibre 12, en un inmueble se presume era utilizado para el desmantelamiento de vehículos robados … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, tomó protesta a los integrantes del recién conformado Consejo Municipal de Población de Joquicingo, “un paso importante para conducir de manera armónica las interacciones entre la población y el desarrollo” comentó la emanada del PVEM … De manera extraña el Congreso del Estado de México sesionará este martes y no el miércoles como acostumbra ¿ya les urge irse de vacaciones de Semana Santa? … La iniciativa impulsada por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida para fortalecer la atención a personas adultas mayores en el Estado de México dio un paso clave ayer, al ser dictaminada en comisiones legislativas, consolidándose como una propuesta viable tanto en lo político como en lo administrativo … ¡Qué tengan un excelente martes, raza! 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