Derecho de Picaporte

• DGA ¿Primera morenista del estado?

• Claudia Sheinbaum ¿Jefa Política?

• Ricardo Monreal ¿el siguiente?

Tras el evento del pasado domingo en Toluca del Senador Higinio Martínez Miranda y la respuesta que tuvo de parte de algunos connotados cuadros del partido gobernante como el líder parlamentario José Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez, quedó demostrado que, aunque bien es cierto que en Morena no existe oficialmente y menos en el discurso, la figura del “primer morenista” del país o del estado, como lo había con el PRI, también es cierto que sí existe una figura predominante que ostenta el liderazgo político no solo de su partido sino de la política en general, tanto que el responsable de la política al interior de la entidad es el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, cuya parte de sus funciones es negociar con los líderes de los partidos políticos y la titular del ejecutivo, Delfina Gómez Álvarez, convoca a alcaldes y diputados locales y federales así como a todos los senadores del estado (aunque al menos públicamente no hemos visto en ese tipo de encuentros a la lideresa del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, ni siquiera en su calidad de senadora) lo cual lo convierte en la Jefa Política en el Estado de México, por lo que cualquier acto de “indisciplina” significa una afrenta a la mandataria, se vea desde el punto de vista que se vea, y tiene que haber consecuencias, que probablemente no se vean de inmediato, pero ya comienzan a sentirse. Por su parte, la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo también mandó un mensaje contundente, que es ella quien manda y no el ex presidente como se lo critican sus adversarios, mensaje que debe llegar a quienes al parecer no solo se mandan solos sino que en ocasiones operan contra los interés del partido, como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña … NOTAS CORTAS: Y hablando de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañada del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó la reconstrucción con concreto hidráulico del Periférico Norte, y esto viene a colación porque, como lo comentó antier la Jefa del Ejecutivo Estatal, esta administración delfinista “no entregará elefantes blancos ni simulación de obras como antes” … PODER LEGISLATIVO: La 62 legislatura del congreso local entregó reconocimientos a 46 periodistas deportivos. Ahí estuvieron los diputados Esteban Juárez, de Morena y Ernesto Santillán Ramírez, del PT, quienes coincidieron en que “su labor es fundamental para la vida pública de la entidad, pues contribuyen a mantener informada a la sociedad y a fomentar la cohesión social mediante el deporte”. Felicidades a los compañeros galardonados … La diputada local petista Anai Esparza Acevedo, informó que impulsa una propuesta de reforma para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, así como a negocios de bajo y mediano impacto en el Estado de México, con el objetivo de garantizar su permanencia y apoyar la economía local. Explicó que muchas unidades económicas no logran superar los primeros meses de operación, por lo que consideró necesario modificar la Ley Orgánica Municipal y disposiciones relacionadas con el saneamiento económico, a fin de generar mejores condiciones para su desarrollo. Señaló que la intención es que tanto los ayuntamientos como el gobierno estatal implementen políticas públicas enfocadas al fortalecimiento de estos negocios, ya que representan una parte importante de la economía mexiquense y sostienen el ingreso de numerosas familias…. PARTIDOS POLÍTICOS: Y ya que mencionamos a petistas, mañana inaugurarán la sede oficial del PT (el otro PT) en el estado, y la pregunta es si asistirán los también diputados Óscar González Yáñez, quien por décadas fue el dirigente en la entidad, y otros como Ana Yurixi Léyva Piñón, quien solo reconoce como líder estatal a OGY. El lunes les comentamos … Ex diputado local David Parra Sánchez aseguró que “la verdadera cercanía no se dice, se sostiene”, esto al entregar apoyos en Naucalpan, donde aseguró que hay quienes “No trabajan para aplausos, trabajan para que otros vivan mejor. No hablan de compromiso, lo cargan todos los días” … MUNICIPIOS: Mientras algunos hacen de la pose pro ambientalista y a favor de los ahora denominados “seres sintientes” su mejor narrativa de la que han vivido por décadas, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández informó que su administración atendió ayer una denuncia ciudadana en San José La Pila por presunto maltrato animal. “Realizamos la verificación y revisión médica de los caninos, y se implementó su resguardo a través del Centro de Control y Bienestar Animal de Metepec, en coordinación con la Policía de Atención Ambiental y Protección Animal. Seguimos actuando con responsabilidad para proteger a nuestros animales de compañía” informó el edil en las redes sociales. Hechos son amores, lo de más es mera demagogia … El Ayuntamiento de Toluca que preside Ricardo Moreno Bastida entregó constancias de certificación en el Estándar de Competencia EC0105 a servidores públicos. Esperemos que esa certificación se refleje en una mejor atención y eficiencia a la ciudadanía … DEPORTES: Qué los Diablos Rojos del Toluca FC pierdan uno o varios partidos se entiende, no siempre se gana, pero que sea por decisiones arbitrales de cara a la liguilla le resta credibilidad al futbol mexicano, por tratarse de favorecer al equipo cuyo propietario es el mismo de casi toda la liga … ¡Feliz fin de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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