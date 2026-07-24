Derecho de Picaporte 

• Golpeteo mediático a la 4T.

• Baja inseguridad en Edomex.

• Cristina Ruiz: PRI “levantará”.

No es novedad el golpeteo de la rabiosa jauría mediática de los antes perritos falderos del poder presidencial prianista en turno en contra de la 4T, la cual arreció desde 2018 en que las derechas fueron electoralmente derrotadas por separado y nuevamente en 2024, año electoral en la que fueron en unidad en torno a su titiritero Claudio X. González. Pero ahora que estamos a poco menos de un año de las elecciones intermedias en las que se renovará la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y procesos locales en algunas entidades como el Edomex, a la permanente campaña anti morenista del duopolio televisivo, se suma con más fuerza Imagen Tv, en la que su lector de noticias estelar de su noticiero nocturno, da las notas acompañadas de su “opinión” anti Morena, pero omite comentario alguno sobre los gobiernos locales y legisladores prianistas, y no nos extrañe que así como critica al gobierno de la vanguardista por izquierdista y liberal (ese sí, liberal y no mocho) de la CDMX, que pronto enfoquen sus baterías en contra del Gobierno del Estado de México, y ya empezaron. ¿La razón? Que es la joya de la corona del Movimiento de Regeneración Nacional, aunada a la fuerte alianza política entre la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez que, combinada con el gobierno capitalino de Clara Brugada, conforman una impenetrable muralla para la derecha, que a lo máximo que puede aspirar es ya no ganar algo nuevo, sino en conservar lo poco que les queda … NOTAS CORTAS: Y ya que la mencionamos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañó a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ayer en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, reunión a la que también asistieron Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos y Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero, así como representantes de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La mandataria mexiquense destacó resultados en materia de seguridad registrados de septiembre de 2024 a junio de 2026, tales como la disminución de 58% en el promedio diario de homicidio doloso, del 40% en el promedio diario de delitos de alto impacto por mes, del 59% en robo de vehículo y del 46% en el robo en transporte público con violencia … POLÍTICA: La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, continúa con las Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional. Ayer estuvo en su natal Ecatepec y mañana sábado 25 se llevará a cabo la correspondiente a Calimaya … La lideresa del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, asegura que su partido “levantará” en 2027 y en 2030 ¿también en 2029 que habrá elección para gobernador? … El Senador Enrique Vargas del Villar encabeza absolutamente todas las encuestas para la presidencia municipal de Huixquilucan. Por citar solo tres ejemplos, en la de Massive Caller, le dan el 55.5%, en la de GobernArte, el 55.2% y en la de Rubrum el 48%. Hasta hoy, no hemos visto un solo ejercicio de opinión en el que no vaya en primer lugar … MUNICIPIOS: La administración municipal de Metepec que preside Fernando Flores Fernández, continúa con las obras de bacheo, dentro del programa SIN-BA (Sin baches) y ahora tocó el turno en los siguientes puntos: Francisco Villa, entre Circuito Metropolitano y Av. Deportiva, Col. Agrícola Lázaro Cárdenas; La Huerta, entre Acequia y Aventadero, U. H. Andrés Molina Enríquez; Prolongación Heriberto Enríquez, entre Art. 123 y Artemisa, Fracc. Las Margaritas; Francisco Villa, entre Av. Lerma y Constitución, Col. Agrícola Lázaro Cárdenas y en Cerrada de Octavio Paz, Col. Las Jaras. Este trabajo no solo se lo reconocen los metepequenses sino todos los automovilistas del Valle de Toluca que forzosamente pasamos diariamente por la Ciudad Típica … El Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, consolida a Toluca como un destino confiable para la inversión, pues a mitad del camino captó más de 3 mil millones de pesos en inversión directa, lo que fortalece el crecimiento económico y el desarrollo industrial, comercial y logístico. El alcalde informó que empresas de talla mundial como Heineken, Stellantis, Mercado Libre, Coca-Cola FEMSA, Kener, SEG Automotive, Parker y Nestlé invirtieron en el municipio, mientras que marcas como OXXO, Garis, Coppel y AutoZone ampliaron su presencia en la capital mexiquense. Añadió que la llegada de nuevas inversiones y las ferias de empleo impulsadas por la dirección general de Desarrollo Económico, permitió la generación de más de 22 mil empleos formales, cifra que duplica lo alcanzado hasta 2024 y refleja el fortalecimiento de los sectores industrial, comercial y de servicios como motores de desarrollo municipal … La participación ciudadana volvió a convertirse en el motor de la transformación en Naucalpan. Los vecinos de la calle Nudo Mixteco, en la colonia Flores Magón, decidieron organizarse de la mano del Gobierno de Naucalpan para recuperar una vialidad que durante años permaneció en el abandono, dificultando la prestación de servicios básicos como el suministro de agua potable y la recolección de residuos sólidos. Gracias al programa Comunidad Unida y Activa, impulsado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, la administración municipal aportó los materiales necesarios y las y los habitantes contribuyeron con la mano de obra, haciendo posible la rehabilitación de esta calle y mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan la zona … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, presidió la entrega de agaves de maguey pulquero, donados por la Conservación Ecológica, en coordinación con la Quinta Regiduría, la Sindicatura Municipal y la Dirección de Ecología … AGENDA: Esta tarde la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inaugurará el Festival Internacional de las Luciérnagas, en la Unidad Deportiva de Amecameca … Feliz fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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