Derecho de Picaporte

• Que voto en contra del PVEM-PT

• no afectará a la 4T en Edomex: HDO.

• Nuevamente coinciden los 3 poderes.

Nuevamente coincidieron los tres poderes del estado en un solo evento. Ahora fue en la entrega de las “Preseas 2026 del Poder Judicial Mexiquense, donde reconoció la trayectoria de quienes “han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad”. Ahí, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en el Estado de México. Asistieron el General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; presidentes municipales como Isaac Montoya Márquez de Naucalpan y Ricardo Moreno Bastida, de Toluca; diputados locales, representantes de los organismos priístas, ¡perdón! “autónomos”, integrantes de la Mesa de Paz, colegios de abogados, académicos y familiares de las personas galardonadas, entre otros … NOTAS CORTAS: Se comenta que Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, ha afirmado que la polémica nacional entre la coalición Morena-PT-PVEM, generada en torno a la Reforma Electoral de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, no afectará al Estado de México. El también encargado de la política interna del EdoMéx, mandó un mensaje a quienes puedan estar titubeando al declarar que, quien no entienda que dentro de la 4T le va muy bien, va a estar cometiendo un error, al menos de cálculo. Esto tomando en cuenta que, tanto el PVEM como el PT, han conseguido más curules gracias a la coalición y su fuerza real se mantiene en unidad con morena. Pero el llamado de Horacio Duarte a la unidad no se ha limitado a la coalición, sino también a quienes, con grilla, tratan de generar conflictos ficticios. Horacio Duarte dejó claro: “quien crea que en el movimiento de la transformación del Estado de México se va a dividir, se va a quedar con las ganas” … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, no solo atrae inversiones a su municipio con la apertura de empresas y negocios, también fomenta la generación de fuentes de empleo con eventos como el de ayer en conocido centro comercial ubicado en la calle Comonfort que ofreció una feria de empleo … Al llevar una edición más de las Asambleas del Pueblo a la colonia México 68, el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, fortalece el esquema de proximidad ciudadana de su administración y cumple con el compromiso de un Gobierno cercano, a la vez que, reiteró su determinación de visitar todas las comunidades para dar respuesta directa a las problemáticas de servicios públicos, infraestructura y seguridad … El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida presidió la sesión de cabildo en la que se reconoció el trabajo de la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal, “una de las más eficaces del Estado de México, por su compromiso y resultados en la localización de personas” aseguró el edil morenista, quien, por cierto, esta mañana ofrece su ya tradicional conferencia de prensa denominada “La Toluqueña” … La alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, fue galardonada con el premio a la Mejor Gestión Municipal. Estuvo acompañada por su esposo el Senador Enrique Vargas del Villar que también fue premiado como el “Legislador del Año” … PODER LEGISLATIVO: La 62 legislatura local aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado de Morena, Luis Valdeña Bastida que obliga a garantizar atención prioritaria y digna a adultos mayores, pues establece la obligación para todas las dependencias estatales, ayuntamientos y órganos auxiliares de brindar atención digna, ágil y prioritaria a este sector de la población, que con frecuencia enfrenta largas filas y dificultades para acceder a servicios. Bien por el legislador de Ecatepec … PARTIDOS POLÍTICOS: Ayer Luz Ma. Hernández Bermúdez, presidenta estatal del partido más grande, más importante y con mayor crecimiento del país, Morena, entregó credenciales a distintos militantes de ese partido y en el que sobresalen varios ex priístas, así como Jéssica Malváez, una carta fuerte del morenismo mexiquense para la alcaldía de Donato Guerra, y, por otra parte, la dirigente Luz Ma. Hernández, fue muy bien recibida en el Congreso Local al cual asistió para acompañar a un grupo de “sonideros” del Valle de México que ahora tendrán un día del año dedicado a ellos … Esta mañana la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará en Metepec en la presentación del Atlas de Inundaciones número XXXII. ¿Cuándo volveremos a ver una fotografía de la Jefa del Ejecutivo Estatal con el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández? Qué tengan un feliz “ombligo” de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com

Comentarios

comentarios