Derecho de Picaporte

• Las polémicas “pluris”.

• Ricardo Moreno–Sergio Gutiérrez.

• Nuevamente la carroñería.

Aunque la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo recoge el sentir de la ciudadanía en torno a la ahora polémica figura de los senadores y diputados federales y locales plurinominales para eliminarlos o por lo menos disminuirlos de 200 a 100 como en su momento lo prometió y firmó el corrupto y vende patrias de Peña Nieto y que no cumplió, propuesta que, por cierto, no ha sido presentada de manera oficial como iniciativa de reforma ante el legislativo, la oposición ya la califica de manera absurda y ridícula como “la ley maduro” porque como ya casi no ganan distritos ni estados por mayoría, casi todos sus escaños y/o curules las obtuvieron por ese principio, el de la “representación proporcional” que al igual que los de “primera minoría”, ya no tienen razón de ser porque ahora sí ya están en condiciones de ganar todos los partidos políticos con registro, como MC que gobierna Jalisco y Nuevo León o el PVEM en San Luis Potosí, lo que era imposible en “los años maravillosos” del PRI y con su “Dictadura Perfecta”. Pero lo malo es que no solo las rémoras se oponen (¿pues no que pueden solitas, como fanfarronean?) sino dentro del mismo Morena, como el controvertido Gerardo Fernández Noroña a nivel nacional o el líder del Congreso del Estado de México, José Franciso “Paco” Vázquez Rodríguez, en el Estado de México. Veremos si esta vez sí acatan la iniciativa presidencial de quien se supone que es la “jefa política” de la 4T … NOTAS CORTAS: Este domingo, derivado de acciones operativas, la Policía Municipal de Metepec logró la detención de dos personas por el presunto delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas. “Estas detenciones son resultado del trabajo de vigilancia y prevención, para seguir fortaleciendo la seguridad y el orden en nuestro municipio. Así lo dio a conocer el alcalde Fernando Flores Fernández … Nuevamente la oposición vuelve a su permanente actitud carroñera al intentar sacar raja política de algunos casos de sarampión para culpar de eso al gobierno de Morena … En Naucalpan, “joya de la corona del Valle de México”, como en otros municipios mexiquenses, ya se difunden encuestas de cara a la elección de alcaldes en 2027, y por el PRI destaca el “líder moral” del SUTEYM y ex diputado local priísta David Parra Sánchez, quien trae un importante capital político por los miles de servidores públicos agremiados a su organización gremial y a su liderazgo y trabajo social. Lo malo para los políticos naucalpenses de todos los partidos, es que pretendan imponerles a candidatos externos a la demarcación, pues mencionan a personajes de Huixquilucan … Y ya que estamos con Naucalpan, su Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez inició los trabajos de Rehabilitación y equipamiento del rebombeo del tanque y pozo Loma Colorada, en Las Huertas Primera Sección, esto como parte del Plan de Renovación de la Infraestructura Hídrica que contempla eficientar y aumentar la distribución de agua en dicho municipio … Regresando con Naucalpan y las encuestas, en otros estudios de opinión se menciona a la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, para la presidencia municipal naucalpense, sin embargo, al tratarse de una senadora con presencia estatal, ella estaría mas bien para la candidatura a la gubernatura, si no aplicara aquello de que cada partido tiene que postular a un género distinto al del proceso inmediato interior, y de aplicarse, tocaría hombre tanto en el tricolor como en Morana y en el resto de los partidos políticos … A propósito, este fin de semana la dirigencia nacional de Morena arrancó en Cuernavaca su “Escuela Municipalista” con la primera generación y en la que participan varios alcaldes mexiquenses del Valle de México, como el ya mencionado Isaac Montoya Márquez, de Naucalpan … El alcalde de Toluca Ricardo Moreno Bastida confirma una vez más su estrecho vínculo con el morenismo nacional, como el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, quien nuevamente acompañó al edil durante la entrega de la pavimentación concreto hidráulico de la calzada del Nevado, en la localidad de Cacalomacán, una de las vialidades más importantes y demandadas por las y los vecinos de la comunidad que por años había sido olvidada por anteriores administraciones. Ahí estuvieron diputadas locales como Paola Jiménez Hernández, quien se hizo acompañar por aproximadamente cien lideresas de su programa social y organización “La JeFa” … El ayuntamiento de Joquicingo presidido por Danaé Espinoza Zimerman, pone a disposición de la población de esa demarcación asesorías jurídicas gratuitas, lo cual es de gran ayuda para muchas personas, principalmente amas de casa que tienen problemas y no pueden contratar un abogado o por lo menos asesorarse jurídicamente por falta de recursos … El municipio de Huixquilucan presidido por la panista Romina Contreras de Vargas recibió el “Premio ALMA al Fortalecimiento Institucional” … Este lunes la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez nuevamente hará entrega de infraestructura educativa y mobiliario escolar. Ahora, en la Primaria “Venustiano Carranza” de Nezahualcóyotl … Esta mañana el líder estatal del PVEM mexiquense, José Alberto Couttolenc Buentello, regresa a sus “lunes de adhesión” en la que anuncia la incorporación de un nuevo cuadro proveniente de otro partido (mayoritariamente del PRI) al “verdecologista”. Será en Ixtapan de la Sal y muy probablemente haga otro anuncio en el sur del estado en los próximos días … ¡Feliz inicio de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com.

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