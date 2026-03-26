Derecho de Picaporte

• Alta popularidad de la Presidenta

• con la de DGA le abona a Morena.

• Luz Ma. Hernández en las redes sociales.

Recientemente la encuesta de Metrics MX le daba a la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo el 75.5% de aprobación ciudadana. Ahora es la de un medio de circulación nacional del que no diremos su nombre para no hacerle propaganda de oquis pero que empieza con “H” de “Heraldo” la que le da el 70% de popularidad, es decir, que 7 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión. La oposición y sus “haters” podrán decir lo mismo que siempre: que son a modo, que son compradas, etc. Sin embargo, llevan años descalificando estos estudios de opinión que previamente a cada elección como la presidencial de 2024 y en los estados para elegir gobernador, anticiparon la victoria de Morena en casi todos ellos y obviamente para la Presidencia de la República, por lo que lejos de cuestionarlas, debería ser un serio llamado de atención porque hasta ahora, absolutamente todas sus estrategias han fracasado … NOTAS CORTAS: Por cierto, la alta aprobación ciudadana a la Jefa del Ejecutivo Federal, combinada con la del la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez definitivamente le abonan a Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027 en las que se renovará la Cámara de Diputados y habrá comicios locales en varias entidades, incluyendo al Estado de México en la que se eligen 75 diputados locales y los 125 ayuntamientos, y los ejercicios demoscópicos que miden el pulso de la intención del voto le auguran al partido gobernante, el más importante y con el de mayor crecimiento en militancia y estructuras importantes victorias que le garantizarían la continuidad de su mayoría, mientras el resto de los partidos se desploman … PODER EJECUTIVO: Como lo anticipamos en este espacio, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Presentación del Atlas de Inundaciones Número XXXII, Edición 2026, documento de consulta para la toma de decisiones que contribuye a la prevención de afectaciones y a mejorar la respuesta ante eventualidades y emergencias hidrometeorológicas. Estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua; Abraham Erik Rodríguez Escorcia, Director General del Programa Hidráulico; diputadas y diputados federales y locales; presidentas y presidentes municipales, y titulares de Organismos Operadores de Agua, entre otros … PODER LEGISLATIVO: Se presentó en comisiones del Congreso Local el análisis de la iniciativa de Morena para instalar máquinas recicladoras en estaciones del transporte público masivo y el diputado del PVEM, Héctor Raúl García González indicó que se abre una oportunidad para pensar en la movilidad como una política pública integral, donde se apoye el cuidado ambiental y a las personas usuarias … AYUNTAMIENTOS: Regresando a las encuestas, el panista alcalde de Metepec Fernando Flores Fernández, continúa en los primeros. Ahora fue en la de Statical Research Corporation en la que se posicionó en el segundo lugar con el 63.5% de aprobación ciudadana. En la primera posición quedó la alcaldesa de Huixquilucan Romina Contreras de Vargas, con el 64.2% mientras el morenista edil naucalpense, Isaac Montoya Márquez, quedó en cuarto lugar con el 61.5%. Ningún alcalde priísta ni de los otros partidos figuran en las encuestas … El alcalde de Naucalpan, que preside Isaac Montoya Márquez, refrendó su compromiso con la salud de los naucalpenses al participar en una mesa de trabajo con la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades de la población y fortalecer los servicios médicos en el municipio … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, participó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García. Ambos aseguran cerrar filas contra la reincidencia delictiva. En cuanto a “La Toluqueña” el edil morenista aseguró superar sus propias metas en seguridad pública con tendencia a la baja. Al igual que en con el gobierno del estado, lo importante es que la ciudadanía perciba esa baja en la inseguridad … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, esto en el marco del “Día Naranja” … PARTIDOS POLÍTICOS: En las redes sociales se estuvieron enviando solicitudes de amistad de parte de un perfil falso de la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández. La pregunta obligada es ¿de parte de quién? … La dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, reitera su rechazo a la propuesta presidencial del “Plan B” al afirmar que “impone desde arriba, reduce representación y abre la puerta a campaña permanente desde el poder. Menos equilibrio, más para el oficialismo”, aseguró … INFORMACIÓN GENERAL: Será el próximo 11 de abril cuando exestrellas del futbol nacional se midan en la cancha del estadio de béisbol Toluca 80, el cual contará con la participación de exjugadores de América y Toluca que tuvieron buenos enfrentamientos en los 80’ y 90’ … AGENDA PARA HOY: Esta tarde el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, ofrece su tradicional conferencia de prensa semanal … Feliz fin de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com.

Comentarios

comentarios