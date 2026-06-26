Derecho de Picaporte

• Vileza a la memoria de Monsiváis.

• El diario que llamó “terroristas”

• a los masacrados en el 68.

• ¿Gustavo Vargas al PRI?

Se confirma la vileza de un “periodista” de un diario con 110 años de antigüedad, vileza y cobardía por atacar la imagen de un gran intelectual mexicano que mucho le aportó a la cultura nacional, que ya no está aquí para defenderse y refutar tal calumnia, pero sí su familia y amigos como el gran caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” que fue quien presentó al ahora difamado Carlos Monsiváis con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador muchos años después de los hechos a los que el “comunicador” alude, que debió ser a inicios de los 70s, casi veinte años de diferencia. Ese medio que mintió al país sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco llamando “terroristas” a los estudiantes asesinados por el gobierno priísta de Díaz Ordaz, el mismo “Gran Diario de México” en el que el propio Monsiváis Aceves llegó a escribir junto a otros prestigiados intelectuales y ahora ese rotativo cargadísimo a la derecha tiene grandes “plumas” como Alito, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Azucena Uresti, Lorenzo Córdova, Germán Martínez, Carlos #LordMontajes Loret, etcétera, etcétera. Ante la indignación y el regocijo de la derecha y sus fanáticos en las redes sociales, ese periódico aclaró que pidió al “reportero” la grabación sobre esa supuesta entrevista de hace 26 años y que el sujeto se comprometió a entregarla a la brevedad, y que, de no hacerlo, ese medio se disculparía y “bajaría” la entrevista de su página digital. Hasta el cierre de esta edición circulaban versiones no confirmadas de que el reportero había aceptado no tener tal grabación y que ya había renunciado al diario. Como sea, nada borra esa bajeza… PARTIDOS POLÍTICOS: Fue un fuerte candidato a la presidencia municipal de Zinacantepec por Morena en 2024 e hizo muy serias acusaciones en contra del actual edil que en ese año logró reelegirse por el tricolor y después renunció a su militancia para irse al partido del tucán por diferencias con la entonces presidenta del tricolor Ana Lilia Herrera Anzaldo, no contra Cristina Ruiz Sandoval. Pero en plena campaña fue sustituido como candidato. Ahora, corre el rumor de que terminará siendo otra vez candidato, pero no por la 4T sino por el mismísimo PRI. Y aunque se trata de una versión no confirmada, ya generó mucho ruido en el municipio del “cerro del murciélago” … La dirigente estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, acudió al taller, “Revolución que comunica gana», impartido por el Epigmenio Ibarra y organizado por el Instituto Nacional de Formación Política dirigido por el mejor caricaturista del país, Rafael Barajas “El Fisgón”, quien estuvo en el evento … La presidenta del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, no dejó pasar la oportunidad en el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, envuelta en la polémica por el tema de su presunto auto secuestro y el supuesto “rescate” por 40 millones de pesos que habría sido la cantidad exacta de un supuesto desfalco. La senadora dijo que no veía a morenistas gritándole a Nápoles Pacheco “no estas sola, no estas sola”, y tiene razón, pues en Morena no se tolera la corrupción y por eso le fueron suspendidos sus derechos partidistas a la presidenta municipal, que no sus derechos políticos porque esos son constitucionales y sería la autoridad quien tendría que suspendérselos temporalmente, previo proceso jurídico, no antes … Por cierto, el escándalo por la detención de altos ex funcionarios del sexenio del junior Alfredo del Mazo “III” ya “salpica” ahora también a Rogelio Tinoco García, priísta que nunca tuvo cargo de elección popular pero fue un eterno miembro de la alta burocracia mexiquense y ahora su hijo Edgar Tinoco aspira a la candidatura a la presidencia municipal de Almoloya de Juárez (que ya tuvo y perdió) por el PRI, ahora que es cercano a la dirigente estatal Cristina Ruiz, por lo que este caso pondría en riesgo su proyecto y se le facilitaría al ex edil Óscar Sánchez García … PODER EJECUTIVO: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Laura González Hernández, invita a la ciudadanía a disfrutar de la máxima fiesta del futbol en las más de 23 mil unidades económicas dedicadas a la preparación y venta de alimentos y bebidas, entre ellas restaurantes y bares, cuya actividad contribuye al fortalecimiento de la economía estatal. Esto a unos días de que empresarios restauranteros del país y de la entidad externaron que la justa mundialista no estaba dejando la “derrama económica” (frasecita de moda) esperada, aunque en imágenes de medios y redes sociales se observa una fiesta desbordada de mexicanos y extranjeros … La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez invirtió 9.9 millones de pesos en la rehabilitación de la Unidad Deportiva Zacazonapan, la cual beneficia a cuatro mil 600 personas … PODER LEGISLATIVO: Ayer sesionó la Diputación Permanente del Congreso Local y se aprobó una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que el Ayuntamiento de Ecatepec done al Instituto IMSS un inmueble de 2 mil 752.44 metros cuadrados para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil, con el objetivo de ampliar los servicios de atención y cuidado para la población infantil … El Senador Enrique Vargas daseguró durante la presentación de su compañera de legislatura en la cámara alta, Michelle González Márquez como Delegada en el EDOMEX para el proceso electoral 2027, que su partido volverá a ganar en sus municipios. Lo interesante será ver si logra desplazar al PRI de la segunda fuerza, porque es el tricolor la segunda fuerza y no la rémora que asegura serlo. Por cierto, que Vargas el Villar no haya negado a Fernado Flores Fernández tras su polémica reciente habla muy bien de él, mientras otros lo negaron … MUNICIPIOS: Y ya que lo mencionamos, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, invita para esta tarde a disfrutar de un increíble Tributo a Santana en Plaza Juárez, como parte de los festejos del “Día del Padre”. La entrada es gratuita, pero se requiere boleto que será entregado en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, ubicada en el Teatro Quimera … El «Chorizo Fest Futbolero 2026» es ya un festival gastronómico de referencia a nivel nacional luego de congregar un total de 11 mil 71 asistentes durante tres días y permitió que las personas probaran este exquisito embutido preparado por familias toluqueñas, en distintas preparaciones además de colocar a la capital del Estado de México como un punto de atracción, afirmó el alcalde Ricardo Moreno Bastida … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al festejar el Día de la Paramédica y el Paramédico con elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, reconoció la labor que realiza el personal, así como el impacto humano y social al salvar vidas y brindar atención prehospitalaria oportuna que, se ha incrementado en un 74% respecto a la administración anterior. A la vez que destacó el compromiso con los elementos, a quienes se han incrementado los incentivos por su trabajo … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman asistió a la mesa de intervención entre municipios, para la reconstrucción del camino No. 202, con sede en Xalatlaco. “Fue un espacio de diálogo y coordinación en el que coincidimos varios presidentes municipales, encabezados por el Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, y el Subsecretario de Movilidad, Armando García Méndez”, comentó la alcaldesa … AGENDA: Esta mañana la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, presentará hoy el “Festival Abarrotero Futbolero” en Nezahualcóyotl … Feliz fin de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected].

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