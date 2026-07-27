Derecho de Picaporte 

• Morena va por los jóvenes.

• En el PRI, solo júniors.

• Nepotismo en otros partidos.

• David Sánchez Isidoro aspira 2029.

Por décadas no se candaron del trillado y reiterado discurso a favor de los jóvenes en el entonces “partidazo”, donde hasta su propia organización llegó a tener, que aunque no era uno de los tres sectores como la CNOP, la CTM y la CNC; sí era una especie de “sub sector” o sector “de segunda” con el varias veces cambiado de nombre: el Frente Juvenil Revolucionario, FJR, la mejor escuela política que llegó a tener este país porque fue una verdadera escuela de cuadros donde los chavos se hacían no en cursitos ni concursitos sino en la arena política. De ahí salieron gobernadores e infinidad de alcaldes y legisladores. Ahí se formó éste humilde “escribidor”, pero el priísmo mexiquense, específicamente el “atlacomulca” lo echó a perder con la imposición de tipos que no tenían ningún otro mérito que ser “hijos de papi”, los que denominamos en este espacio como “los júniors lelos”, que desde entonces gozan de las mieles del poder mientras ese partido le cierra las puertas a la juventud que no es hija de “la cultura del privilegio” sino de “la cultura del esfuerzo” de la que hablaba Luis Donaldo Colosio. Y les garantizamos que casi todos los próximos candidatos tricolores jóvenes son puro júnior, que ahora ya forman parte de “los mismos de siempre”. Pero el acérrimo enemigo político del tricolor, Morena, ve en ese segmento poblacional un área de oportunidad, de ahí que el partido gobernante haya realizado este fin de semana su Tercer Campamento Nacional de Formación Política #JovenEsMorena y tuvo como sede el Estado de México, pues se realizó en Ixtapan de la Sal, donde estuvieron las presidentas nacional y estatal morenistas, Ariadna Montiel Reyes y Luz Ma. Hernández Bermúdez, respectivamente. Mucha atención debe poner no solo la oposición sino hasta los aliados de Morena donde también hay muchos de esos “juniors lelos” ex priístas y hasta los propios, con todo el nepotismo, tanto que ya hubo candidatos hijos de líderes, hasta el hijo de un secretario del gabinete delfinista fue candidato a alcalde de su pueblo pero quedó en tercer lugar, o ediles que quieren dejarles el cargo a sus esposas, que es precisamente a lo que más se opone la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, por eso quiso eliminar ese mal al igual que la antidemocrática re elección, pero hasta dentro de la 4T se opusieron y al final se aprobó en el congreso, pero para que entre en vigor hasta el 2030 y no en el 2027 como originalmente lo señalaba la iniciativa presidencial … NOTAS CORTAS: En su mensaje por su segundo informe de gobierno, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconoció que los “baches” han sido un auténtico “dolor de cabeza”, y los seguimos padeciendo los mexiquenses (a quien esto escribe ya se le destrozaron un par de llantas en junio y julio por los baches que ocultan los encharcamientos en esta temporada pluvial). Por eso la supervisión personal por parte de la Jefa de Ejecutivo Estatal en obras como las del Periférico Norte en e Valle de México y en los avances de la carretera México – Toluca – Tenango, por citar tan solo un par de ejemplos, deben ser un aliciente para todos los ediles, por las condiciones de las vialidades internas y carreteras en sus respectivas demarcaciones, pues mientras no actúen, todo se queda en mera demagogia y las consecuencias las sufrimos todos … POLÍTICA: La Presidenta Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval aseguró que recorre todo el estado para escuchar a la comunidad para llevar esa voz en cada decisión que habrán de tomar los priístas en la entidad … Por cierto, hemos reiterado en este espacio que la Senadora Cristina Ruiz es la carta fuerte del PRI para la gubernatura mexiquense de 2029, y también hemos señalado al edil de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal que tiene cierta autoridad moral y política ante el priísmo mexiquense porque nunca ha perdido una sola elección, pero ahora surge un tercero, el cacique de Coacalco David Sánchez Isidoro, que tiene el sueño guajiro de ser el candidato a Gobernador, y ya está operando no solo en el Valle de México sino en el de Toluca. Luego les damos más detalles … La ex diputada local primero por el PRD y luego priísta, Elida Castelán Mondragón, fue madrina de la Liga de Fútbol Femenil de Tejupilco. No la pierdan de vista, pues es una de las “Defensoras del Estado de México” de cara al 2027 … En Naucalpan se colocó la “primera piedra” de lo que serán las nuevas instalaciones de la sede del comité local del SUTEYM que llevará el nombre de «Juana y David Parra Sánchez», evento presidido por el dirigente municipal del sindicato de servidores públicos, Tomás Palomares Parra en la que tuvo como testigo de honor al ex dirigente estatal steymista, David Parra Sánchez, quien hizo la colocación y la develación de la placa conmemorativa, junto con Nina Carolina Izábal Martínez, Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y representante del Presidente Municipal Isacc Montoya Márquez … MUNICIPIOS: Con el fin de tener una ciudad más segura, la administración municipal de Metepec que preside Fernando Flores Fernández, rehabilitó luminarias en las colonias San Salvador Tizatlalli, La Michoacan, Barrio de San Mateo, Rancho San Francisco, San Bartolomé Tlaltelulco y Xinantécatl. Bien dice el dicho: “obras son amores” … La selección infantil de Toluca se coronó campeona del Torneo Internacional de Futbol de Ciudades Hermanas 2026, en Saitama, Japón, y de manera histórica permaneció invicta en siete partidos. El equipo que se encuentra en la Tierra del Sol Naciente, gracias al impulso y respaldo que brida en materia deportiva el alcalde Ricardo Moreno, inició con un triunfo de 2 a 0 Nishiurawa con goles de Raúl y Tala … Por cierto, Toluca se consolida como referente nacional en seguridad ciudadana con el modelo de los Comités de Vigilancia, esquema de inteligencia social y participación comunitaria que ha beneficiado directamente a más de 34 mil personas en las zonas norte y sur del municipio. Así lo dio a conocer el edil toluqueño Ricardo Moreno al posicionar el modelo toluqueño como referencia replicable para otros municipios del país. «Cuando la ciudadanía se organiza y la policía actúa con inteligencia, la seguridad deja de ser un discurso y se convierte en resultados», reiteró … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, realizó la supervisión de obras en el 2° Barrio. Actualmente, se continúa con la construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, así como con la construcción de drenaje y pavimentación con concreto hidráulico en la calle Leona Vicario, “acciones que fortalecen la infraestructura básica y mejoran la calidad de vida de las y los habitantes” informó su administración municipal … Como parte de la estrategia para fortalecer y preservar las áreas verdes del municipio, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo una jornada de reforestación en el parque La Hoja, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y la iniciativa privada. Durante la actividad se plantaron más de 60 ejemplares de especies forestales y frutales con el objetivo de restaurar el ecosistema local y fomentar una cultura de cuidado y protección del medio ambiente … La alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, sigue posicionándose en las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México”. Ahora fue en la de C&E Research que le da el primer lugar, ¡pero a nivel nacional! Con el 64% de aprobación ciudadana … AGENDA DE HOY. Justo cuando empezamos mencionando el tema de los jóvenes, este medio día en el Museo José María Velasco, se ofrecerá la conferencia “Jóvenes Transformando México” en la que se anunciarán “las acciones para dar atención a las juventudes y a las causas de la violencia, además de informar cómo participar en las Jornadas Nacionales de Tequios por la Transformación”, se dijo en la invitación a los medios. Participan el Gobierno de México y el del Estado de México a través de sus respectivos institutos de la juventud … DEPORTES: Los Diablos Rojos le ganaron a El Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Beisbol mientras que los otros Diablos Rojos, los del Toluca FC, pues, perdieron el “Campeón de Campeones” contra el Cruz Azul en los Estados Unidos, donde sorprendió el gran apoyo a la onceava escarlata … Feliz fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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