Derecho de Picaporte

• EVdV: Morena perderá 10 pts.

• Encuetas dicen lo contrario.

• Ricardo Moreno supera

• a sus predecesores.

El Senador Enrique Vargas asegura que su partido, el PAN, llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y que Morena perderá 10 puntos. Es lo que él dice, pero las encuestas indican todo lo contrario, mismas que ponen muy abajo a Acción Nacional, que en varios estudios sí supera al PRI (en otros no). Nosotros decimos que sí, si va a ganar el panismo mexiquense, pero en Huixquilucan con el propio Vargas del Villar como candidato a presidente municipal por segunda ocasión, y en Metepec, gracias a la figura de Fernando Flores, quien ya no iría de candidato porque ya se reeligió en 2024, pero sí quien él decida, pero en el resto del estado, la 4T volverá a tener la mayoría de ayuntamientos y distritos locales (y obviamente los federales). Reiteramos, no lo afirmamos nosotros sino los ejercicios demoscópicos que miden el pulso de la «intención del voto». Lo «pior» que le podría pasar al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador es que bajara su votación, pero, aun así, seguirá siendo la primera fuerza manteniendo la mayoría tanto nacional como estatal. ¿acertará Enrique Vargas en su pronóstico? Ya tenemos la respuesta, y se las daremos el 7 de junio de 2027 … NOTAS CORTAS: «Después de muchos años de olvido y de que los vecinos lo pidieran una y otra vez, hoy por fin es una realidad. Ya realizamos el re encarpetado de la calle Manzana, en Izcalli Cuauhtémoc 5, una calle que llevaba mucho tiempo en malas condiciones», aseguró el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández al entregar esa calle a los metepequenses de esa colonia. Esa cercanía con los “ciudadanos gobernando”, su estilo franco y abierto que contrasta con el político acartonado de voz grave y ceremoniosa del pasado y su cumplimiento de compromisos, es lo que lo tiene en el primer lugar en el “Ranking de Alcaldes del Estado de México” … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, continúa fortaleciendo la recuperación de calles y espacios públicos a través del programa La COMUNA, una estrategia impulsada por el edil para transformar las colonias del municipio con la participación vecinal y el trabajo conjunto, así se avanza en el Plan de Obra que, en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades y centrarse en las vialidades, comentó el alcalde mejor evaluado del Valle de México … Al entregar la construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Centenario en la localidad de San Marcos Yachihuacaltepec, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, afirmó que en el año que lleva su administración ya superó en obras a anteriores administraciones, que la mayoría de los trabajos que realiza es en las comunidades, más que en la ciudad (aunque no deja de trabajar en ella, sobre todo en la rehabilitación de las vialidades) y que no les desea mal a quienes lo atacan hasta con mentiras (y calumnias, diríamos nosotros). Le preguntamos qué es lo que más le solicitan los toluqueños cuando camina en el territorio y nos comentó que infraestructura, las condiciones de las calles, agua, drenaje, etc. Queda la impresión de que Moreno Bastida regresa a cumplirle a la ciudadanía lo que le prometió en campaña. Eso asegura su reelección para 2027, elección para la cual, por cierto, no tiene por ahora contrincante alguno, dentro ni mucho menos fuera de su partido … Y ya que lo mencionamos, el morenista Ricardo Moreno Bastida le rindió un homenaje a la ex alcaldesa priísta de Toluca, Martha Hilda González Calderón (ayer se cumplió su primer aniversario luctuoso) un gesto que habla de su madurez política y calidad humana, pero ayer el PRI le rindió también el suyo en su sede partidista, y su presidenta Cristina Ruiz Sandoval, aprovechó para darle un “llegue” al alcalde toluqueño al descalificar su administración a la que no bajó de incapaz, entre otros calificativos. Por cierto, fue una emotiva ceremonia en la que intervino no solo la senadora sino la única regidora que le queda al priísmo toluqueño, Shantall Zepeda Escobar y Diana Eloísa González Calderón, hermana de la fallecida. Estuvieron presentes líderes toluqueños como el ex diputado local Braulio Álvarez Jasso y los líderes de los sectores y organizaciones, como el dirigente del MT, Roberto Sánchez Pompa, entre otros … A propósito, la dirigente estatal priísta Cristina Ruiz Sandoval, exigió que, ante la crisis del sarampión en México generada por “la negligencia del gobierno morenista”, se restaure el sistema de vacunación nacional y se ponga en marcha una campaña de vacunación específica contra esta enfermedad … Todo listo para que este domingo Morena que dirige Luz Ma. Hernández y toda la “clase política” guinda encabecen la Asamblea Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional. Ya ven que algunos derechistas tienen el sueño guajiro de que su propio país sea invadido por Trump … La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el encuentro «Buenas prácticas que transforman”, cuyo objetivo es el intercambio de experiencias positivas para replicar las estrategias en otros municipios. Durante dos días tendrán conferencias magistrales y dinámicas de integración. Estuvieron María del Rocío García Pérez y Karina Labastida Sotelo, titulares de los sistemas DIF nacional y estatal, respectivamente, y las presidentas de los DIF municipales, como Rocío Pegueros Velázquez, de Toluca, entre otros … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, entregó la repavimentación de concreto asfáltico en la calle “Luis Echeverría”, en la colonia Jesús del Monte, “una obra que mejorará la movilidad y brindará mayor seguridad a las vecinas y vecinos. Seguimos trabajando para contar con calles más seguras y funcionales para todas y todos, comentó sus redes sociales … ¡Feliz fin de semana, raza! … El alcalde priísta de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, se reunió con vecinos de “las Peñas”, con el fin de atender la regularización de sus tomas de agua. Mario Santana es el activo más importante que tiene el tricolor mexiquense al ser el único que queda que nunca ha perdido una sola elección … Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com.

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