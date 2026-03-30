Derecho de Picaporte

• Crece Morena en Comités.

• Campaña de afiliación al PRI.

• Un éxito el PrimaverArte.

Mientras el PRI hasta hace poco tenía gran parte de sus comités municipales cerrados (suponemos que ahora con su reciente proceso de renovación de dirigencias locales ya tienen operando sino el total, al menos algunos), y no se diga a nivel nacional, Morena arrancó este fin de semana en todo el país (71,541 seccionales para ser exactos), la instalación de los Consejos Municipales en Defensa de la Transformación, y obviamente el Estado de México no fue la excepción, donde la dirigente nacional María Alcalde estuvo en la en la entidad tomándole protesta a los morenistas de Chalco. Su presidenta estatal Luz Ma. Hernández Bermúdez estuvo en San Antonio La Isla, Villa del Carbón y Lerma (donde estuvo una de las fundadoras de Morena, Bertha Elena Luján Uranga, madre de la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján) así como en el emblemático Villa Victoria, y lo llamamos así porque es el único que nunca ha perdido el Revolucionario Institucional, y no precisamente por este instituto político sino por el líder político (cacique le llaman algunos de sus adversarios) Mario Santana Carbajal, quien nunca ha sido derrotado ni como candidato ni como operador político en ese municipio, aunque sí en la elección de gobernador de 2023 porque como Secretario de Organización del PRI estatal era el jefe de los delegados municipales y distritales que son los operadores políticos en territorio, aunque no electorales porque esos son otros que dependen de la secretaría de ese mismo nombre o Acción Electoral, aunque también es cierto que fue una responsabilidad compartida porque en una elección de gobernador las decisiones en materia de operación política y movilización electoral durante el “día D” (así se le dice en el argot a la jornada electoral) no las toma una sola persona, pero volviendo al tema, para el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, son por lo menos 4 municipios mexiquenses los que le representan gran un reto, 3 de ellos prioritarios y uno solo por ser meramente simbólico, el ya mencionado, pues se trata de un municipio rural, como casi todos los que le quedan al tricolor, es decir, puro pueblito, excepto Coacalco con el cacique David Sánchez Isidoro. Esto en cuanto a los ayuntamientos con gobiernos de extracción priísta. Los otros dos municipios grandes importantes en que deben enfocarse porque no los gobierna son los panistas Metepec, con Fernando Flores Fernández y Huixquilucan, con el matrimonio Enrique Vargas del Villar – Romina Contreras Carrasco. Veremos si hacen el intento por ganarlos, aunque para ello necesitarían una gran coalición con sus aliados y candidatos viables, y Luz Ma. Hernández por parte del partido y el responsable de la política en la entidad, Horacio Duarte Olivares, por parte del GEM, como la canción de “La Boa”: “lo saben, lo saben”. De cualquier manera, Morena se consolida no solo como el partido más grande e importante del país sino como el de mayor crecimiento, con estructuras que están llegando hasta las células territoriales que son los seccionales, algo de lo que el resto de los partidos carecen, aunque el PRI sí llegó a tenernos. Así, pues, el camino rumbo al 2027 … NOTAS CORTAS: Y ya que estamos con los municipios prioritarios, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, estuvo este fin de semana en Ecatepec, donde puso en marcha de 5 mil Comités por la Paz. Lo malo para la 4T es que no solo hay división interna sino hasta fuego amigo, pero lo bueno, para ellos, es que la oposición no tiene con quien competir en el municipio más grande del Edomex … PARTIDOS POLÍTICOS: Exactamente el mismo día que Morena toma protesta a sus comités, el PRI inicia su Jornada Nacional de Afiliación. Interesante porque continúa la “desbandada” en el otrora partidazo que, bajo el mando de su desprestigiado dueño, perdió no miles sino millones de militantes. Veremos cuántos nuevos priístas logra sumar la dirigente estatal Cristina Ruiz Sandoval en la entidad … Y ya que la mencionamos, la Presidenta del CDE del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, visitó la Feria de la Obsidiana, uno de los eventos culturales más representativos de la región en Teotihuacán … El líder del Movimiento Territorial, MT, en el estado, Roberto Sánchez Pompa, presidió la entrega de reconocimientos a militantes en Metepec. Lo acompaño su dirigente municipal Jonathan Pichardo … El líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que su partido registró el monto más bajo en observaciones tras la reciente revisión del INE a su informe anual 2024, con solo $1´126,22. “Mientras en otros casos las observaciones son altas, en el Partido Verde son mínimas. Eso habla de que aquí hay orden y responsabilidad en cómo manejamos los recursos”, aseguró … AYUNTAMIENTOS: El edil metepequense Fernando Flores Fernández, considerado “mejor alcalde del Estado de México” según algunas encuestas, recibió el “Premio Intercontinental de Alcaldes y Gobernadores”, en la categoría de “ciudad segura”, al que consideró como un reconocimiento “resultado del trabajo en equipo y del compromiso que tenemos con Metepec” comentó en sus redes sociales … El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la Mesa de Paz y la estrategia de Atención a las Causas, denominada Bailemos Juntos por la Paz, en el corazón del municipio, la Glorieta Morelos, lugar en el que niñas, niños y jóvenes de academias de baile realizaron una demostración de su talento en este espacio público … Tras el éxito del PrimaverArte 2026, los toluqueños ya esperan la tercera edición. Veremos como se pone la sexta con Ricardo Moreno Bastida como alcalde … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, presidió la quincuagésima novena sesión ordinaria de cabildo. Este mes el municipio tiene varias actividades como la ceremonia del equinoccio en San Pedro Techuchulco y las actividades de la Semana Santa … El Senador Enrique Vargas del Villar, entregó sillas de ruedas con el colectivo “Empoderadas Valientes” … Feliz inicio de semana y de vacaciones para algunos suertudos … Comentarios y mentadas: [email protected]

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