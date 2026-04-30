Derecho de Picaporte

• EU da oro molido al PRIAN.

• Delfina acelera rumbo al mundial.

• Sheinbaum, la “primer morenista”.

La acusación sin presentación de pruebas de Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de estar vinculado con el narco es “oro molido” para una desacreditada oposición, principalmente el PRIAN que lleva años acusando de “narco gobierno” a la 4T a nivel federal y algunos estados que gobierna, pero sin ofrecer una sola prueba. Esto tiene tufo a venganza, pues se da a unos días de quedar al descubierto la “traición a la patria” de la panista gobernadora de Chihuahua que permitió de manera ilegal la operación de agentes de la CÍA en territorio mexicano, so pretexto de combate al narco cuando esa labor en todo caso le correspondería a la DEA en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, misma que fue violada por la gobernadora panista “Maru” Campos, y no a la CIA que es la agencia de espionaje del Tío Sam … La inminente llegada de la ahora ex secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a la dirigencia nacional de Morena, es una muestra de cómo la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo concluye ya con el cumplimiento de compromisos con el anterior sexenio y grupos políticos, entrando ahora al control absoluto tanto del gobierno federal que encabeza, como de su partido, por lo que vendrán más cambios con el ascenso de cuadros 100% “sheinbaunistas” … El dirigente estatal del Movimiento Territorial en el Estado de México, Roberto Sánchez Pompa, se reunió con las dirigencias municipales del PRI de Santa María Rayón, Tenango del Valle y Tenancingo. “Unidos avanzamos con paso firme”, afirmó …PODER EJECUTIVO: Para garantizar una movilidad eficiente de cara al Mundial, el Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez Álvarez avanza en la rehabilitación de Avenida Central y Periférico Oriente, dos vialidades estratégicas que suman casi 14.2 kilómetros de intervención en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Obras que beneficiarán a cerca de 2 millones de personas y a más de 180 mil vehículos que transitan diariamente por ambos corredores. En Avenida Central, los trabajos comprenden 8.8 kilómetros —3.8 en Nezahualcóyotl y 5 en Ecatepec—, con un avance del 70%. Por su parte, la rehabilitación de Periférico Oriente se extiende a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, que reporta un progreso del 85%. Luego de permanecer sin intervención durante décadas, ambas vialidades son renovadas con trabajos de terracería, fresado y colocación de carpeta asfáltica, así como la reposición de luminarias, señalización horizontal y vertical, renivelación de pozos y la construcción de banquetas y guarniciones. El proyecto también contempla jornadas de limpieza en camellones y carriles laterales, en coordinación con autoridades municipales, además de la habilitación de senderos seguros y la renovación de puentes. Estas acciones forman parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con el que se busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de la población … PODER LEGISLATIVO: Con la participación directa de comunidades originarias, el Poder Legislativo fortaleció la propuesta de reforma al artículo 17 de la constitución local mediante una Asamblea General, en la que se recabaron opiniones para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. El diputado morenista Edmundo Luis Valdeña Bastida, presidente de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, coordinó las seis mesas de trabajo destinadas a sistematizar las propuestas. Acompañado por la legisladora priísta Leticia Mejía García, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas, lograron reunir a un grupo significativo de personas pertenecientes a las comunidades originarias mexiquenses, quienes participaron con sus planteamientos … El líder parlamentario local José Francisco “Paco” Vázquez, junto con legisladores de distintos partidos, celebraron el ‘Día del Niño 2026’ (entendiéndose ambos sexos, para dejarnos del ridículo “lenguaje inclusivo”) la cual reunió a familias de la legislatura local en el Parque Ecológico Zacango … El líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc estuvo ayer en el Senado de la República donde, sentándose en escaños, convivió con senadores verdes… AYUNTAMIENTOS: El Alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, acompañado de su esposa la Presidenta Honoraria del DIF municipal, Irai Albarrán Segura, continuó con la entrega de tinacos, tocando ahora el turno de la colonia Izcalli 5 donde lo acompañó el diputado local priísta Mariano Camacho (hijo de César Camacho) … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez (quien ayer festejó a los niños con el Festival Sonrisas que dejan Huella Gobierno de Naucalpan en las comunidades de San Francisco Chimalpa e Izcalli Chamapa) informó que el proyecto de recuperación del espacio público en Río Hondo, denominado Fábrica de Sueños, tiene como objetivo mejorar la zona mediante la creación y rehabilitación de espacios para la convivencia comunitaria, el deporte, la cultura y el esparcimiento, en beneficio de niñas, niños, jóvenes y familias … Durante “La Toluqueña” de ayer, el alcalde Ricardo Moreno Bastida informó de varios temas, entre ellos la inauguración de VCO Parque Toluca y el anuncio de inversión de 70 millones de dólares (mdd), de los cuales 20 mdd son inversión actual, 50 más son proyectados para 2027 por parte de SEG Automotive, firma que producirá en tierras toluqueñas su nuevo motor para auto eléctrico. Agregó que el municipio cuenta con la ejecución de 684.4 mdd para este año, de los cuales el 60% ya es una realidad operativa en las empresas y no simples anuncios. Aseguró que Toluca aprovecha las condiciones de atracción de inversiones del Gobierno Federal y se mantiene en plena alineación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Del tema político donde se habla de su posicionamiento en las encuestas y de su muy posible búsqueda de la reelección en 2027 omitió comentar por respeto al espacio, pero que ya habrá lugar y momento … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, invita a los productores a informarse acerca de los programas y apoyos “Transformando el Campo” y “Por el Rescate del Campo”, pidiéndoles que acudan a la Dirección del Campo ubicada en palacio municipal para conocer más detalles … INFORMACIÓN GENERAL: El ex diputado local y líder moral del SUTEYM, David Parra Sánchez, participó en el simposio “Coaliciones Urbanas Transformadoras” que tiene por objeto el desarrollo urbano sustentable, es decir, con estricto cuidado del medio ambiente … ¡Feliz día del Niño a toda la racita!… Comentarios y mentadas: [email protected].

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