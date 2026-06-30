Derecho de Picaporte



• DGA-HMM: ¿unidad o acercamiento?

• Partidos nuevos, políticos viejos.

• Se posiciona Ricardo Moreno.

Vaya impacto que provocó en la política mexiquense la fotografía de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Senador Higinio Martínez, cuyo mensaje enviado sería de unidad partidista, sino fuera por la ausencia del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien al igual que Martínez Miranda, suena insistentemente para la candidatura a la gubernatura mexiquense de 2029. La primera lectura política sería en todo caso de un acercamiento entre la mandataria y el legislador, no precisamente de una posible “operación cicatriz” aunque se antojaría necesaria después del activismo político del líder de “mexiquenses de corazón” que es interpretado como un desafío e indisciplina hacia la jefa política de Morena, de la 4T y de la política en general en el estado … PARTIDOS POLÍTICOS: Partidos políticos nuevos, conformados por políticos nada nuevos que no representan una opción distinta a los ya existentes, pues vienen de ellos e incluso hay quienes ya se acostumbraron a inventar nuevos cada tres o seis años, como Hugo Eric Flores Cervantes, relacionado con grupos religiosos, violando de una u otra manera la esencia del “Estado Laico” (pero bueno, hasta “izquierdistas” lo hacen sacando su lado mocho) aunque es diputado federal por Morena, y plurinominal, o sea que llegó sin el voto directo del pueblo y sin tener qué hacer campaña. Ya ha perdido registro antes, con su Partido Encuentro Social, como muy seguramente lo va a perder PAZ, su nuevo negocio, perdón, partido, en 2027. Es una manera más de sacar del erario, millones de pesos tirados a la basura, por lo que urge sea tema primordial de una reforma política. El otro partido de nueva creación que fue aprobado es “Somo México” de la llamada “Diarrea Rosa”, otra vez perdón, la “marea rosa” que fueron las marchas de la derecha, principalmente prianista, los mismos que tenían de candidata presidencial a Xóchitl Gálvez en 2024, por lo que ni uno ni otro “nuevo” partido representan una opción diferente a los partidos que ya tenemos, a los grandes y a los mini partidos rémora que ganan en la mesa de negociaciones lo que el electorado no les dio en las urnas. Ahí tenemos a ex priístas, como la prima del corrupto y vende patrias de Peña Nieto y del júnior Alfredo del Mazo; ex perredistas que se supone que eran de izquierda como Guadalipe Acosta Naranjo los “independientes” y “ciudadanos” ex consejeros del INE como su ex presidente el racista Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo, hoy comentócrata favorito de Carmen “Derechastegui”, más otros personajes muy cuestionados. Eso sí, cada uno de estos partiditos recibirá entre $73´600,00.00 y $84´300,00.00 pesos en prerrogativas para los seis meses que le quedan a este año ¡nada más! Y aunque van a perder el registro, sus líderes ya ganaron ¡y muuuy bien! … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma Hernández Bermúdez, continúa recorriendo el Estado de México. No descansa ni los domingos. Ahora visitó Tecámac y Axapusco donde presidió las e Asambleas de la Soberanía y realizó el taller de formación política en Coacalco. Definitivamente está dando resultados “sumando a hombres y mujeres libres y conscientes para seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” comentó la dirigente … La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, presenta en las redes sociales su primer informe de actividades de su año y cuatro meses al frente de la dirigencia en la que destaca su estrategia de cara al 2027, en la que destaca también sus más de 565 actividades con la militancia, 6, 680 “medibles y sustentables”, asegura … Por cierto, el ex líder del SUTEYM David Parra Sánchez recientemente renunció al PRI y aun no hace público a qué partido se sumará, pero fue este fin de semana se reunió con el Comisionado Político del PT nacional en el estado, el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, ¿se decidirá por el Partido del Trabajo el ex diputado local? … AYUNTAMIENTOS: La administración municipal de Metepec que preside Fernando Flores Fernández, arranca hoy y hasta el 4 de julio las “Jornadas de Arborización y Reforestación” en la “Ciudad Típica”. “Ayudemos juntos a que nuestro municipio siga siendo un lugar más verde y bonito”, pidió a los metepequenses … El Presidente Municipal de Toluca, el tres veces moreno Ricardo Moreno Bastida, continúa en los primeros lugares de las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México”. Ahora fue en la de GobernArte donde se ubicó en el segundo lugar con el 67.8% de aprobación, menos de un punto porcentual de la puntera. Esto significa que el fallido escándalo reciente contra uno de sus colaboradores, no hizo mella, pues al final se imponen los resultados … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, esta haciendo a casi la mitad de su periodo constitucional lo que en décadas no hicieron sus predecesores juntos. Ahora, acompañada por los joquicinguenses, la construcción y ampliación de la red de drenaje, así como la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, una obra necesaria que durante mucho tiempo fue solicitada, y hasta ahora se hizo realidad. Bien por la munícipe, quien ayer participó en la presentación de la Canirac Estado de México de la Ruta 202, junto a alcaldes de su región … El Presidente Municipal de Naucalpan. Isaac Montoya Márquez, entregó estímulos y reconocimientos a 32 elementos de la Guardia Municipal por su labor destacada en apoyo y beneficio a la ciudadanía. También en Minas San Martín, entregó una nueva Base Operativa C2 que cuenta con videovigilancia permanente y asistencia las 24 horas del día … La panista alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas se consolida en las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México” y en el reciente estudio de opinión de la empresa demoscópicas GobernArte ocupó nuevamente el primer lugar con el 68.8% y en la de Trending Poll, de Polls Mx, el primer lugar, pero a nivel nacional, con 83.9% de aprobación ciudadana. En el caso de los ediles mexiquenses, en los primeros lugares solo destacan dos panistas, los demás son de Morena y ninguno de los otros partidos … PODER EJECUTIVO: La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se reunió con integrantes del Gobierno de México, encabezados por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación para revisar los avances del Plan Integral para el Oriente de la entidad que beneficia a más de 10 millones de habitantes de 10 municipios mexiquenses. Destacó que la clave para lograr la transformación es el trabajo entre los tres órdenes de gobierno … PODER LEGISLATIVO: El diputado local petista, Ernesto Santillán Rampirez, entregó botes de pintura en la Escuela Primaria “Benemérito de las Américas”, de Ecatepec, “porque cada aula que mejoramos es una muestra del compromiso que tenemos con la educación y con el futuro de nuestras familias”, comentó … La diputada local de Morena, Paola Jiménez Hernádnez, continuó el pasado fin de semana con sus Asambleas Comunitarias que “nos permiten mantenernos cerca de la gente, escuchar sus necesidades y trabajar de la mano con las familias” comentó la legisladora. No la pierdan de vista, pues muy seguramente veremos su nombre en las papeletas electorales el año entrante … INFORMACIÓN GENERAL: Un compañero periodista fue objeto de abuso por parte de un elemento de seguridad del Tren Interurbano “El Insurgente” por el simple hecho de cargar un tripié y equipo fotográfico que iba guardado en su mochila, por lo que no iba utilizándolo y aun así fue agredido verbalmente. Un llamado a las autoridades … Qué tengan un excelente martes, raza ¡Y qué gane México! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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