Derecho de Picaporte

•Derechos de las audiencias:

•Censuradores ¿censurados?

•Ricardo Moreno y Romina Contreras,

•Los mejores alcaldes ¡del país!

La ley a favor de las audiencias no es nueva, se aprobó desde el año pasado, pero lo que hizo rabiar a la derecha y a su rabiosa jauría mediática y antes perritos falderos del poder presidencial prianista, hoy tan anti morenista, fueron los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y lo más destacado, que sancione las mentiras de esos “comunicadores”, de ahí las rabietas de los lectores de “noticias” y de los comentócratas afines que acusan de “censura”, y más contradictorio y paradójico es que el concesionario, que no dueño, de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el mismo que le compró la “concesión” al gobierno de Carlos Salinas de Gortari con dinero de su hermano Raúl Salinas de Gortari, hable de “censura” y de “libertad de expresión” cuando él mismo ha presumido que corrió a periodistas como Carmen Aristegui, en ese entonces con credibilidad y hoy carente de ella por haberse convertido a la derecha. No son los medios serios y acreditados los que se oponen, sino los “ciroscomermierdas”, los “#LordMontajes”, los Lópezdórigas, las “Chayucenasurestis”, etc etc. Defensores de la “información” que en el pasado “informaron” muy bien con notas como el “Chupacabras”, con la niña “Frida Sofía” del colegio Rebsamen, con los montajes de Loret y Genaro García Luna, etc etc. Y lo más descarado es que en aras de la “libertad de expresión” defiendan su “derecho” a mentir … NOTAS CORTAS: Y hablando de “censura”, otra paradoja es que Alejandro Moreno Cárdenas, dueño (que no líder) del PRI y a la vez el político más desprestigiado y repudiado del país, acuse al INE de “censura” porque la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto le ha ordenado que retirare de sus redes sociales los mensajes y publicaciones donde se refieren a Morena como «narco partido», pero cuando él fue exhibido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, con los famosos audio escándalos en los que, entre otras presuntas corruptelas, asegura que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, denunció a la mandataria. Vaya incongruencia del más perdedor de elecciones en toda la historia del otrora “partidazo”. Lo mismo sucedió cuando a su candidata presidencial prianista Xóchitl Gálvez el mismo INE le ordenó no llamar “narco candidata” a la ahora PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo. No confundir “libertad de expresión” con “libertad de calumniar” ni mucho menos de mentir … Por cierto, esa “narrativa” prianista no le ha dado resultados, y prueba de ello son las encuestas que miden la popularidad de la Jefa del Ejecutivo Estatal y de los gobernadores morenistas así como el primer lugar de Morena en estudios demoscópicos que toman el pulso de la intención del voto para las elecciones de 2027 … PODER EJECUTIVO: Nuevamente en la sesión de ayer de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México que diariamente preside la Gobernadora Delfina Gómez Álavrez y el “gabinete de seguridad”, se aseguró que disminuyeron los delitos de alto impacto en un 30%, y que la entidad mejoró la percepción de seguridad en las ocho ciudades evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, durante el segundo trimestre de 2026. Esas cifras no son mera demagogia, pero tienen que sentirse ¡ya! en el ánimo de los mexiquenses … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal Fernando Flores Fernández, informó en conferencia de prensa que Metepec tendrá una gran función de box profesional el próximo 8 de agosto en el Recinto Ferial que además será de acceso gratuito, pero con boleto, para controlar el acceso y la capacidad del lugar. La pelea estelar será entre Sebastián “Logan” Hernández López y José “El Tigre” López, además del combate internacional entre Ridwan “Scorpion” Oyekola y Axel Escobar. El edil pide estar atentos para la dinámica para obtener los boletos … Después de más de una década de espera, el Presidente Municipal, de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dio inicio a las obras de pavimentación con carpeta asfáltica en el Camino al Refugio, en Santiago Tlacotepec, lo cual transformará la vida de la comunidad y mejorará la movilidad al conectar con Capultitlán, San Juan Tilapa y Cacalomacán. Acompañado por vecinas y vecinos, el alcalde destacó que esta obra responde a una petición que permaneció sin atención durante 11 años, por ello contempla la reconstrucción integral de la vialidad con trabajos en la base y subbase, lo que dará soporte al camino y permitirá garantizar una mayor durabilidad … Como parte del plan de prevención de inundaciones en el municipio de Joquicingo, se llevan a cabo trabajos de desazolve en la comunidad de San Miguel de Ocampo, con el apoyo de la maquinaria 320 de la CAEM, informó el ayuntamiento presidido por Danaé Espinoza Zimerman, quien agradeció el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez … La panista alcaldesa huixquiluquense, Romina Contreras de Vargas, apareció nuevamente en primer lugar en el “Ranking de Alcaldes Metropolitanos de México”. Ahora fue en la de GobernArte que le da la primera posición con el 67.7% de aprobación ciudadana. Pero no solo en ese ejercicio de opinión, también en la del “Ranking de Alcaldes Edomex” de la encuestadora Statical Research Corporation, donde quedó en primer con el 66.5% de aprobación. Su esposo, el senador Enrique Vargas del Villar, aseguró en sus redes sociales que “desde hace 11 años, Huixquilucan, es el municipio mejor calificado de todo el Estado de México y así seguirá: siendo el más seguro para vivir e invertir”, es decir, incluye sus dos administraciones, la de 2015 – 2018 y 2018 – 2021 y obviamente las dos de su cónyuge, que son las de 2021 – 2024 y 2024 – 2027, tiempo en el que él fue diputado local del 21 al 24 y de ese año a la fecha, senador, y buscará nuevamente la presidencia municipal de ese importante municipio en 2027 mientras Contreras Carrasco irá a una curul en San Lázaro, de manera directa, donde compartirá bancada con su actual homólogo metepequense Fernando Flores Fernádnez en la próxima 67 legislatura … El alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, continúa recorriendo las colonias de la cabecera municipal y las comunidades, manteniendo el contacto permanente con sus gobernados, sin descuidar la actividad política. Eso es parte del porqué es el único priísta que nunca ha perdido una sola elección en su municipio y en su distrito, ni como candidato ni como responsable político de su demarcación, lo cual le da autoridad política y moral ante la militancia priísta para aspirar a la gubernatura mexiquense en 2029. Continuaremos con este importante e interesante tema en nuestras próximas entregas … POLÍTICA: Vaya temor que ha causado en las anquilosadas estructuras políticas tradicionales de Naucalpan el ex diputado local y ex líder del SUTEYM, David Parra Sánchez, por eso le hacen guerra sucia en algunos perfiles falsos en las redes sociales. Si no les representara algún peligro, pasaría desapercibido, pero ese golpeteo es señal de que avanza en las preferencias … Algo parecido ocurre dentro de una expresión del morenismo de Toluca, donde el edil, el “tres veces moreno” Ricardo Moreno Bastida, sigue en los primeros lugares de aprobación ciudadana dentro del “Ranking de Alcaldes Metropolitanos de México”, como la más reciente de GobernArte en la que se posiciona como el segundo mejor munícipe ¡del país! con el 67.5% solo dos décimas de punto porcentual menos de la que va en primer lugar, es decir, un virtual empate técnico. O en la del “Ranking de Alcaldes Edomex” de la encuestadora Statical Research Corporation, donde ocupa el tercer peldaño con el 57.2% de aprobación. Ahora, es cuestionado por un perfecto desconocido que tiene su legítima aspiración por presidir la capital del estado, pero que no figura ni trasciende en la escena política, por más que invite a desayunar a colegas periodistas en conocido restaurante del centro de Toluca para que, con ese “gancho”, le publiquen sus conferencias. Pero que no se preocupe, más bien que se ocupe en convencer no solo a los morenistas toluqueños sino a la ciudadanía en general, para lograr ser uno de los seis que irán a la encuesta, tal y como lo ha anunciado la presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, respecto al método de selección de candidatos, para lo cual, por cierto, aún no emite la respectiva convocatoria la dirigencia nacional del partido guinda … Con la inauguración de las oficinas regionales de Proyecto 21 SUR, Arturo Garduño López encabezó el inicio de una nueva etapa de organización ciudadana en el sur del Estado de México, al abrir un espacio concebido para escuchar a la población, fortalecer la participación social y construir comunidad desde el territorio. Durante la inauguración, Armando Díaz, fundador de Proyecto 21, afirmó que la esperanza sigue vigente cuando existen liderazgos capaces de convocar a la ciudadanía y reconoció el papel que ha desempeñado Ricardo Moreno para consolidar un proyecto que, con el paso de los años, ha sumado cada vez más voluntades en favor de la transformación del Estado de México. Sin duda Moreno Bastida crece como expresión política dentro de Morena Edomex … La presidenta del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, revivió una vieja publicación en redes sociales en la que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, se oponía a la censura … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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