Derecho de Picaporte 

• Delfina y su mejor oferta 2027.

• Edomex, mejor economía.

• Chuayffet, último priísta culto.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que el Estado de México “consolida su liderazgo económico al ocupar los primeros lugares a nivel nacional en generación de empleos formales al sumar 281 mil 400 nuevos puestos y en comercio al por menor de calzado con 5 mil 794 unidades económicas”, esto al acompañar al Secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en la presentación del Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado, que tiene como objetivo impulsar a dicho sector mediante financiamiento con una bolsa de hasta 110 millones de pesos. Por otro lado, durante la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de ayer, se aseguró que “la reducción de 53% en el robo de vehículos en los 15 municipios donde opera el Mando Unificado Zona Oriente confirma los resultados de esta estrategia de seguridad, impulsada por la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez”. ¿Y qué tiene que ver todo lo anterior con la política y las elecciones del 2027? Pues que esa es la mejor oferta electoral de la mandataria mexiquense: sus resultados en la economía que es de las primeras tres más grandes del país, tanto que supera a la de varios países, y en materia de seguridad pública, mientras la oposición solo oferta el insulto y la calumnia, sin una sola prueba, por eso las encuestas no se mueven en el sentido de que Morena va en primer lugar en la intención del voto para los comicios intermedios federales en los que se renovarán las 500 curules de la cámara de diputados y las locales en 31 entidades, 17 gobernadores, 1,802 presidencias municipales y las 16 alcaldías de la CDMX, y en todas ellas Morena será mayoría, mientras el PAN si acaso retendrá Aguascalientes y Querétaro, mientras Morena no solo ganará nuevamente las que ya gobierna, sino que además, podría arrebatarle Nuevo León a MC y San Luis Potosí al PVEM. El PRI de Alito seguirá en caída libre y no ganará ni una sola gubernatura ni la mayoría en congreso local alguno. En el Estado de México, se mantendrá como la segunda fuerza, con una votación que oscila entre el millón y el millón y medio de sufragios, y no gracias a Moreno Cárdenas sino a la dirigente estatal Cristina Ruiz Sandoval. El PAN (con dos personajes al frente: el que manda y el presidente estatal), seguirá siendo la tercera fuerza, con menos de un millón de votos, pero ya amenazado por MC con sus más de 800 mil sufragios que, por ahora, lo mantiene como la cuarta. La quinta fuerza es el PVEM, con apenas poco más de 700 mil votos, pero podría perderla ante el PT pese a la división interna del partido propiedad de Alberto Anaya, por la intensa campaña de afiliación que lleva a cabo. Los nuevos mini partidos con su registro condicionado, se disputarán el último lugar con lo que queda del PRD … NOTAS CORTAS: A propósito de la reaparición en público del ex Gobernador Emilio Chuayffet Chemor, es recordado como el último mandatario culto de los emanados del tricolor, que no es un mocho de derecha como los “atlacomulcas” y no vemos de qué lo podrían acusar. Su cercanía con el jarocho – tamaulipeco Don Jesús Reyes Heroles, el único ideólogo que ha tenido el PRI, y con quien jugaba dominó llegando al extremo de no dejarlo ganar e incluso de ahorcarle la “mula” del 6, según nos comentaba Roberto Madrazo Pintado, a quien muchos de los entonces jóvenes mexiquenses apoyábamos para la candidatura presidencial de 2006 contra el más déspota y odioso de los recientes gobernadores (que tuvo una vergonzosa salida tras escándalos mediáticos por presunta corrupción) pero endiosado de sí mismo y a quien los tricolores todavía le prenden incienso … PARTIDOS POLÍTICOS: Y hablando de pésimos priístas mexiquenses, el político más desprestigiado y repudiado de este país que es el nuevo rico, perdón, el nuevo dueño del PRI, pone como ejemplo al corrupto y vende patrias de Peña Nieto, y ¿cómo no? Si el ex presidente frívolo e inculto al que recordamos por sus escándalos como el “la casa blanca” y su entreguista reforma energética que perpetuó los gasolinazos, fue el que lo impuso como gobernador en Campeche. Sin embargo, ¿toda la militancia priísta del país, excluyendo a la del Edomex, de verdad lo ve como un ejemplo cuando fue precisamente él quien entregó el poder a su tan odiado AMLO? … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, está haciendo un intenso trabajo de territorio que no descansa ni los domingos, reuniéndose con militantes de base y líderes de todos los municipios, por eso nos extraña que algunos colegas, muy pocos en realidad, la ataquen sin fundamento alguno. La pregunta obligada es: ¿De parte de quién? … A esos escasos panistas que cuestionan al ex líder del SUTEYM, David Parra Sánchez, por aspirar a ser “Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en Naucalpan, que lo pondría en la antesala de la candidatura a la alcaldía naucalpense una vez llegados los legales tiempos lectorales, les están recordando en las redes sociales que no es la primera vez que el ex diputado local es candidato con las siglas del PAN, pues ya lo fue en 2021 y en 2024, en alianza con el PRI, el PRD y Nueva Alianza, y en esas dos ocasiones no dijeron nada ¿Quién está detrás de ellos? … MUNICIPIOS: Más de 60 reconocidos empresarios de diversos ámbitos congregados en 80 organizaciones, refrendaron su confianza y total respaldo al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por el diseño de novedosas políticas públicas productivas y resultados en favor de la ciudadanía. Al celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico Municipal, que, desde hace 5 años, incluyó por primera vez al sector empresarial en un modelo de gobernanza participativa, trascendió la comunión y trabajo coordinado para alcanzar cifras históricas de productividad en dicha demarcación mexiquense … Durante los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Oyameles en Joquicingo, detectaron que la actual red de drenaje es deficiente al impedir el adecuado flujo del agua, generando estancamientos y posibles afectaciones en viviendas y predios, esto porque anteriores administraciones la construyeron con concreto, por lo que se desgastó por humedad y, además, no contaba con la pendiente necesaria para garantizar su correcto funcionamiento. A te tal situación, la Presidenta Municipal Danaé Espinoza Zimerman instruyó realizar una obra complementaria no contemplada inicialmente. Bien por la alcaldesa … Tal y como lo anticipó desde hace meses, la administración municipal de Ricardo Moreno inició el derribo controlado de 24 árboles secos y muertos en pie que representan un riesgo para la población, de ahí la necesidad de priorizar salvaguardar la integridad de peatones, deportistas, ciclistas, comerciantes, automovilistas y vecinos que diariamente transitan y habitan Paseo Colón, aseguró el edil, sin embargo, esto ha sido un “área de oportunidad” para desinformar y sacar reja política con mentiras, como decir que el ayuntamiento derribará todos los árboles y que nunca se informó a los residentes de la zona. Cabe señalar que Paseo Colón es la vialidad más bonita de la capital mexiquense, tanto que se parece a la Avenida 17 de la capital del mundo, Ciudad Victoria Tamaulipas … PODER LEGISLATIVO: El Senador Enrique Vargas de Villar fue considerado por la revista Líderes Mexicanos como uno de los “líderes más influyentes de México” por lo que lo veremos en la tradicional comida el próximo 9 de septiembre en Jardín Santa Fe, en la CDMX, muy seguramente acompañado de su esposa la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco … La Diputada Local de Morena, Paola Jiménez Hernández, continúa recorriendo las colonias y comunidades de Toluca, no solo escuchando a la población sino realizando gestión social, como la entrega de calentadores solares con los que busca “apoyar la economía de las familias, mejorar su calidad de vida y hacer que el bienestar se sienta todos los días en casa” comentó durante su reciente gira … DEPORTES: Este domingo los Diablos Rojos del Toluca reciben su segundo juego de local en el “Nemesio Diez” (la Bombonera”) de la jornada 3 contra el Necaxa … Feliz fin de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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