Derechos humanos también deben garantizarse en los entornos digitales: CODHEM

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó la presentación del libro Agresiones sexuales en línea. Incidencia y experiencia en el estudiantado durante el confinamiento 2020-2021, obra de la doctora Luz María Velázquez Reyes y el doctor Gabriel Renato Reyes Jaimes, que documenta las formas de violencia sexual digital vividas por estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura durante el periodo de confinamiento por la emergencia sanitaria.

Presentan el libro Agresiones sexuales en línea. Incidencia y experiencia en el estudiantado durante el confinamiento 2020-2021.

Durante el encuentro, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, señaló que la pandemia transformó profundamente las formas de convivencia, aprendizaje y comunicación, al trasladar gran parte de la vida cotidiana a los entornos digitales. Si bien estos espacios permitieron mantener vínculos sociales, educativos y familiares, también hicieron visibles nuevas expresiones de violencia que vulneran derechos fundamentales, particularmente de mujeres, adolescentes y personas de la diversidad sexo-genérica.

Destacó que la obra, construida a partir de una investigación realizada con 6,952 estudiantes del Estado de México, permite comprender que detrás de cada dato existe una historia de vida, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones de promoción, prevención, atención y protección de los derechos humanos en el ámbito digital.

El presidente de la CODHEM afirmó que la tecnología no es neutral cuando reproduce desigualdades, estereotipos y formas de violencia que ya existen en la vida social, por lo que los entornos digitales deben ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad, género, cuidado y dignidad. En este sentido, recordó que las violencias más normalizadas también pueden ser nombradas, cuestionadas y transformadas.

Durante su intervención, la doctora Luz María Velázquez Reyes reflexionó sobre los cambios en la convivencia provocados por el uso intensivo de tecnologías, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Señaló que fenómenos como el aislamiento, la comunicación mediada por pantallas y la pérdida del encuentro cara a cara han modificado la forma en que las personas construyen vínculos afectivos, familiares y escolares.

Asimismo, explicó que las agresiones sexuales en línea no surgieron durante la pandemia, sino que ya existían desde años anteriores; sin embargo, el confinamiento incrementó la exposición de estudiantes a distintas formas de violencia digital. Subrayó que el problema no radica en el intercambio íntimo consensuado entre personas, sino en la difusión no autorizada de imágenes, el acoso, la extorsión, el hostigamiento, el grooming y otras conductas que vulneran la intimidad, la libertad, la seguridad y la dignidad de las víctimas.

En su participación, Lizbeth Portillo Reyes enfatizó la necesidad de generar conciencia sobre el uso de la tecnología desde las familias, las escuelas y las comunidades, al advertir que muchas personas han sido víctimas de violencia digital sin identificarlo plenamente. Señaló que niñas, niños, adolescentes y mujeres enfrentan riesgos como el acoso, el grooming y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, conductas que tienen impactos psicológicos, sociales y jurídicos profundos.

Desde su experiencia de acompañamiento a víctimas, resaltó la importancia de creerles, escucharles y acompañarles durante los procesos de denuncia e investigación, así como de fortalecer la educación digital, la prevención y la responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas, autoridades y sociedad civil.

A la presentación asistieron integrantes de colectivas y organizaciones como Agenda Feminista CODHEM, Mamá Está Contigo, REALITRANS A.C., Marea Roja, Fundación MSI, Conscientíza-T, Redefine Estado de México y Activistas Autónomas, así como autoridades académicas, institucionales y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales.

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