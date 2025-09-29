Derrumbe en Ixtapan de la Sal provoca afectaciones viales

Las fuertes lluvias recientes provocaron un derrumbe en la carretera que conecta Ixtapan de la Sal con San Alejo, a la altura del paraje denominado Las Cortinas, en la comunidad de El Refugio. El deslizamiento mantiene parcialmente obstruido el tránsito vehicular en la zona.

Derrumbe en Ixtapan de la Sal bloquea parcialmente la carretera; Protección Civil trabaja para restablecer la circulación (Foto: Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal).

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal trabajan para liberar el carril afectado y restablecer la circulación. La zona ha sido delimitada y se mantiene bajo supervisión constante, debido a que persiste actividad geológica que podría generar nuevos deslizamientos.

Las autoridades locales exhortaron a los conductores a transitar con precaución, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras se realizan los trabajos de limpieza y remoción de escombros. Asimismo, pidieron paciencia y colaboración a la ciudadanía para evitar incidentes y garantizar la seguridad en la zona afectada.

Protección Civil recordó a los habitantes que se pueden comunicar a los números de emergencia disponibles para cualquier eventualidad o reporte adicional relacionado con la vialidad: 72-11-41-20-37, 72-02-53-63-32 y 72-02-53-62-79.

El incidente evidencia la vulnerabilidad de algunas carreteras del sur del Estado de México ante las fuertes lluvias, por lo que las autoridades locales reiteran la importancia de extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras se restablece el tránsito.

