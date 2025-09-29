Derrumbe en Ixtapan de la Sal provoca afectaciones viales

Las fuertes lluvias recientes provocaron un derrumbe en la carretera que conecta Ixtapan de la Sal con San Alejo, a la altura del paraje denominado Las Cortinas, en la comunidad de El Refugio. El deslizamiento mantiene parcialmente obstruido el tránsito vehicular en la zona.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal trabajan para liberar el carril afectado y restablecer la circulación. La zona ha sido delimitada y se mantiene bajo supervisión constante, debido a que persiste actividad geológica que podría generar nuevos deslizamientos.
Las autoridades locales exhortaron a los conductores a transitar con precaución, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras se realizan los trabajos de limpieza y remoción de escombros. Asimismo, pidieron paciencia y colaboración a la ciudadanía para evitar incidentes y garantizar la seguridad en la zona afectada.
Protección Civil recordó a los habitantes que se pueden comunicar a los números de emergencia disponibles para cualquier eventualidad o reporte adicional relacionado con la vialidad: 72-11-41-20-37, 72-02-53-63-32 y 72-02-53-62-79.
El incidente evidencia la vulnerabilidad de algunas carreteras del sur del Estado de México ante las fuertes lluvias, por lo que las autoridades locales reiteran la importancia de extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras se restablece el tránsito.