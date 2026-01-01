Desarrollan dispositivo médico no invasivo para tratamiento de glaucoma en el Estado de México

Se encuentra en funcionamiento en el Hospital Regional de Valle de Chalco Solidaridad un dispositivo médico no invasivo denominado sistema STIM-SD, diseñado para el tratamiento del glaucoma. Este desarrollo se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) del Estado de México.

El dispositivo emplea estímulos eléctricos controlados con el objetivo de reducir la presión intraocular, principal factor de riesgo en el glaucoma, sin requerir procedimientos quirúrgicos ni el uso prolongado de medicamentos. Su mecanismo de acción se basa en estimular células del ojo para mejorar el drenaje natural de los fluidos oculares, lo que ayuda a disminuir la presión que daña el nervio óptico.

Estudios preliminares asociados a este desarrollo han indicado que el tratamiento puede reducir la presión intraocular hasta en un 25 por ciento. (Foto: Especial)

El sistema STIM-SD está compuesto por tres elementos principales: un equipo de estimulación que se coloca mediante electrodos en el rostro del paciente, una aplicación móvil para el control del tratamiento y una plataforma digital que permite a los médicos realizar un seguimiento en tiempo real de la terapia.

Actualmente, el dispositivo se está utilizando con pacientes diagnosticados con glaucoma en el Hospital Regional de Valle de Chalco Solidaridad, bajo supervisión médica especializada.

El glaucoma es reconocido a nivel mundial como una de las principales causas de ceguera irreversible. Este desarrollo tecnológico representa una alternativa de tratamiento no invasiva que busca ofrecer una opción accesible y basada en evidencia científica para el manejo de esta condición.

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