domingo, noviembre 1, 2026
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Desarrollan fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos del SMSEM

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Redacción Así Sucede
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El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige Jenaro Martínez Reyes, secretario general, avanzó en el desarrollo de la fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos 2026, en la que participaron maestras y maestros que superaron la etapa delegacional y continúan en la ruta rumbo a la fase regional de la tradicional justa magisterial.

La segunda etapa reunió a docentes clasificados de las delegaciones sindicales de las 14 regiones (Foto: Especial).

Esta segunda etapa se llevó a cabo como parte de la agenda sindical impulsada por Martínez Reyes, quien ha sostenido que las expresiones culturales y deportivas forman parte de la vida gremial y del fortalecimiento de la identidad del magisterio estatal.

Durante la jornada, docentes de las 14 regiones sindicales compitieron en las distintas disciplinas culturales y deportivas, en un ejercicio que, además de reconocer el talento del magisterio mexiquense, propicia la convivencia y el sentido de pertenencia entre quienes integran las mil 53 delegaciones del SMSEM.

La edición 2026 se desarrolla bajo el lema “Centenario de la Fraternidad y Unidad Sindical”, una referencia a los orígenes del movimiento magisterial en el Estado de México, cuando las y los docentes comenzaron a organizarse bajo esquemas de ayuda mutua y solidaridad como base de su vida colectiva.

En 1926, un grupo de profesoras y profesores urbanos y normalistas fundó en Toluca la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora”, antecedente histórico del sindicalismo magisterial, con el objetivo de unificarse fraternalmente, brindarse apoyo colectivo y promover el desarrollo intelectual de sus integrantes.

La presente edición de los “juegos magisteriales” retoman ese legado y siguiendo instrucciones de Jenaro Martínez, el SMSEM los mantiene vigentes como un espacio de encuentro entre generaciones de docentes y como una expresión de la fraternidad y la unidad sindical que han marcado la historia del magisterio mexiquense.

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