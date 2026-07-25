Desarrollan lente ultradelgada que revoluciona las imágenes oculares en 3D

Un equipo de investigadores de la Universidad Sun Yat-sen en Cantón, China, integrado por Junfan Huang y Haowen Liang, ha creado una lente ultradelgada especial que transforma la luz en una aguja óptica, un haz delgado que permanece enfocado con precisión a larga distancia.

Los investigadores exponen los detalles técnicos en la revista Optics Letters, bajo el título «Optical Needle with Narrow Lateral Focal Width and Extended Longitudinal Focal Depth Enabled by Multi-Level Diffractive Lens». (Foto: Especial)

La lente, de aproximadamente 7 micras de grosor, combinada con la tomografía de coherencia óptica, podría permitir la obtención de imágenes a cualquier profundidad en el tejido ocular manteniendo un enfoque nítido. La lente transforma la luz en una aguja óptica que mejora la capacidad de imagen en tejidos biológicos.

La tomografía de coherencia óptica, comúnmente utilizada en oftalmología, emplea luz para proporcionar imágenes 3D de alta resolución sin agentes de contraste. Si bien permite visualizar estructuras a diferentes profundidades, tiene dificultades para captar detalles muy finos en la superficie del tejido. Gracias a la nueva lente y a su aguja óptica, es posible obtener imágenes claras y de alta resolución tanto en la superficie como en el interior del tejido simultáneamente. La lente ultradelgada podría mejorar la obtención de imágenes oculares y ayudar a revelar detalles difíciles de observar con sistemas convencionales.

La nueva lente difractiva multinivel y ultradelgada utiliza microestructuras diminutas para crear la aguja óptica. Al reemplazar la lente de enfoque convencional en un sistema de tomografía de coherencia óptica, se consigue un aumento de la profundidad de imagen de nueve veces sin necesidad de un rediseño óptico complejo. La combinación de esta lente con tomografía de coherencia óptica podría permitir imágenes a cualquier profundidad en el tejido ocular.

La nueva lente podría ayudar a los oftalmólogos a ver con mayor profundidad y claridad el interior del ojo, permitiendo una detección más temprana de enfermedades y un mejor diagnóstico. A largo plazo, esta misma tecnología podría utilizarse en dispositivos cotidianos como las cámaras de teléfonos inteligentes, posibilitando sistemas de captación de imágenes más pequeños, sencillos y baratos sin sacrificar rendimiento.

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