Desarrollan microrrobot volador con agilidad comparable a un insecto

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), incluyendo a Kevin Chen y Yi-Hsuan Hsiao, ha desarrollado un microrrobot aéreo capaz de volar con una velocidad y agilidad comparables a las de un abejorro. El avance, descrito en la revista Science Advances, supera las limitaciones de movilidad de los robots aéreos a escala de insecto desarrollados previamente.

La innovación clave reside en un sistema de control basado en inteligencia artificial que actúa como el «cerebro» del dispositivo. Este controlador determina la posición del robot en tiempo real y le indica hacia dónde debe volar, permitiéndole ejecutar cambios de dirección pronunciados y maniobras ágiles que imitan el vuelo evasivo de los insectos reales.

Los robots desarrollados tienen un peso menor al de un clip para sujetar papeles. (Foto: Especial)

Su diseño de alas batientes y el sistema de control avanzado les permiten sortear obstáculos y moverse en espacios reducidos de manera eficiente, una capacidad que los robots aéreos más grandes o los microrrobots anteriores no poseían.

La investigación, publicada bajo el título «Aerobatic maneuvers in insect-scale flapping-wing aerial robots via deep-learned robust tube model predictive control«, se enmarca en el desarrollo de tecnologías para aplicaciones de búsqueda y rescate en entornos de difícil acceso. El objetivo a largo plazo es que robots de este tipo puedan ser utilizados para localizar sobrevivientes entre escombros después de desastres como terremotos, accediendo a espacios estrechos y evitando obstáculos tanto estáticos como en movimiento.

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