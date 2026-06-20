Desarrollan motor de combustión a base de amoníaco para descarbonizar la maquinaria pesada

El fabricante alemán de maquinaria pesada Liebherr presentó en 2025 un motor de combustión interna capaz de funcionar con amoníaco, un gas producido con agua, electricidad renovable y nitrógeno del aire, sin emitir dióxido de carbono. El amoníaco actúa como un portador de energía: el hidrógeno verde producido mediante electrólisis se convierte en amoníaco verde, que viaja dentro del motor y lo impulsa.

El siguiente paso es ver si la industria lo toma en serio antes de que la batería lo deje sin lugar. (Foto: Especial)

La ventaja sobre el hidrógeno puro es concreta y tiene que ver con la logística, ya que el hidrógeno es difícil de almacenar y transportar, mientras que el amoníaco no, lo que lo convierte en una opción más práctica para zonas remotas como minas, canteras y construcción en regiones alejadas de infraestructura eléctrica.

El único obstáculo técnico que este motor enfrenta es la temperatura de ignición: el amoníaco necesita cerca de 650 grados Celsius para arder de forma eficaz, mientras que la gasolina se enciende entre 200 y 400 grados y el diésel entre 220 y 300. Eso implica usar un combustible de apoyo para el arranque inicial, ya sea diésel o hidrógeno producido directamente a partir del propio amoníaco con un catalizador, sin generar CO₂. Liebherr presentó el concepto en el espacio más visible de su stand en Múnich, señalando que no lo trata como un experimento de laboratorio, sino como una apuesta estratégica para la descarbonización de sectores donde los autos eléctricos no llegan.

La minería es el ejemplo más directo: una batería no puede con el peso, la distancia y las condiciones de ese entorno. China y Japón también investigan motores de amoníaco para automóviles convencionales, pero el ritmo del auto eléctrico deja poco espacio para que esta tecnología entre por esa puerta. El nicho real está en la maquinaria pesada, donde la electromovilidad todavía no tiene una respuesta sólida y donde el motor de combustión puede reinventarse sin quemar petróleo.

Lo que Liebherr propone no es la muerte del motor de combustión, sino su reinvención: un motor que explota, que vibra y que trabaja como siempre, pero que ya no quema petróleo, sino un gas producido con agua, electricidad limpia y nitrógeno del aire. El amoníaco como combustible no es ciencia ficción; ya está en el stand de una de las empresas más grandes del mundo de la construcción. El siguiente paso es ver si la industria lo toma en serio antes de que la batería lo deje sin lugar.

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