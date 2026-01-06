Desarrollan prototipo de batería con mayor densidad energética y materiales de bajo costo

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en colaboración con la empresa 24M Technologies, han desarrollado un prototipo de batería para vehículos eléctricos que utiliza una combinación de aluminio, azufre y sales fundidas como componentes principales.

La innovación propone una alternativa a las baterías convencionales de iones de litio, empleando materiales descritos como más abundantes y de menor costo. (Foto: Especial)

Según las descripciones del equipo, esta configuración química presenta un menor riesgo de incendio y mayor resistencia a daños físicos en comparación con algunas tecnologías actuales. Los ensayos de laboratorio reportan que las celdas han resistido cientos de ciclos de carga y descarga con una degradación mínima, incluso bajo regímenes de recarga ultrarrápidos.

Una característica destacada del diseño es la arquitectura Electrode-to-Pack (ETOP). Este enfoque busca eliminar la subdivisión tradicional en módulos individuales, integrando los electrodos directamente en un paquete estructural más compacto. El objetivo es minimizar el «espacio muerto» dentro de la batería, aprovechando hasta un 80% del volumen para almacenamiento activo de energía.

Los investigadores estiman que este diseño podría incrementar la densidad energética —la cantidad de energía almacenada por unidad de volumen— en aproximadamente un 50% respecto a las baterías de iones de litio actuales. En términos de autonomía potencial para un vehículo eléctrico, este aumento se traduciría en un rango estimado de hasta 1,600 kilómetros con una sola carga, aunque esta cifra varía según las características específicas del vehículo donde se implemente.

El desarrollo también apunta a una reducción significativa en los costos de fabricación. Los cálculos preliminares sugieren que el costo de producir esta batería sería aproximadamente una sexta parte del costo de una batería de litio comparable, con una reducción de cerca del 40% en los costos generales de fabricación del paquete. De comercializarse, esta tecnología podría contribuir a abaratar el precio final de los vehículos eléctricos.

Comentarios

comentarios