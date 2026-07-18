Desarrollan sistema láser capaz de leer textos a más de 1.3 kilómetros de distancia

Un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China presentó un sistema láser que logra reconstruir imágenes y leer texto a más de 1.3 kilómetros de distancia, utilizando interferometría de intensidad, un método que analiza las variaciones de la luz captada desde diferentes puntos para generar una imagen de alta precisión.

El avance plantea interrogantes sobre la privacidad y la seguridad ante posibles aplicaciones comerciales o militares. (Foto: Especial)

El proyecto fue desarrollado en la ciudad de Hefei, donde los científicos adaptaron una técnica utilizada tradicionalmente en astronomía para observar objetos extremadamente lejanos, aplicándola a la reconstrucción de imágenes de objetos ubicados sobre la superficie terrestre. El sistema láser logra leer texto a más de 1.3 kilómetros de distancia, un avance significativo en el campo de la óptica.

A diferencia de otros sistemas ópticos, esta tecnología no necesita combinar las ondas de luz en tiempo real, sino que interpreta las fluctuaciones registradas por varios sensores para generar una imagen del objeto observado. Para ello, los investigadores emplearon ocho haces de láser infrarrojo capaces de iluminar un objetivo distante y analizar el reflejo de la luz. Gracias a este procedimiento, lograron identificar letras de apenas tres milímetros de altura a una distancia superior a 1.3 kilómetros, según las pruebas realizadas. La tecnología podría revolucionar campos científicos, aunque también plantea interrogantes sobre la privacidad y la seguridad.

Los investigadores consideran que esta tecnología podría tener aplicaciones en diferentes áreas, especialmente en la observación de objetos en el espacio, como el estudio de basura espacial, permitiendo analizar objetos en órbita sin necesidad de enviar misiones tripuladas. No obstante, el desarrollo también ha despertado inquietud debido a que, en teoría, un sistema con estas capacidades podría emplearse para tareas de vigilancia o espionaje al permitir reconstruir imágenes de objetos ubicados a grandes distancias.

El investigador en óptica Shaurya Aarav, de la Universidad de la Sorbona, destacó la relevancia del desarrollo como un avance técnico significativo en la obtención de imágenes de objetos lejanos que no emiten luz propia. Aunque el sistema todavía se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, especialistas consideran que representa un importante paso en el campo de la óptica y la observación remota, reabriendo el debate sobre los límites entre la innovación tecnológica, la investigación científica y la protección de la privacidad.

Comentarios

comentarios