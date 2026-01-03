Desarrollan sistema robótico para abrir envases médicos estériles en hospitales

Un equipo de investigadores del Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI), centro mixto de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ha desarrollado y patentado un sistema robótico para automatizar la apertura de envases médicos estériles. El objetivo es mejorar la ergonomía, la eficiencia y la seguridad en entornos hospitalarios, especialmente en quirófanos.

En la práctica clínica, el personal de enfermería, en particular el enfermero circulante en quirófano, realiza de forma manual y repetitiva la apertura de paquetes estériles. Este procedimiento, que se repite entre 100 y 240 veces por turno, requiere una técnica aséptica rigurosa para manipular solo los bordes no estériles del envase y exponer el contenido sin contaminarlo. La tarea conlleva un esfuerzo físico sostenido que puede derivar en lesiones musculoesqueléticas, como el síndrome del túnel carpiano o tendinitis, debido a las posturas mantenidas, la fuerza aplicada y los giros repetitivos de muñeca.

El sistema desarrollado emplea dos brazos robóticos equipados con una pinza patentada de diseño innovador. Esta pinza combina dos tipos de dedos: uno con un rodillo texturizado y otro blando con capacidad de sujeción y agarre. El mecanismo permite que un brazo sujete firmemente una solapa del envase mientras el otro brazo agarra la solapa opuesta; ambos tiran entonces en direcciones contrarias para abrir el paquete de forma precisa, manteniendo la esterilidad del contenido en su interior.

El desarrollo se ha llevado a cabo en colaboración directa con profesionales de este último hospital. (Foto: Especial)

La tecnología es resultado del proyecto SoftEnable, enmarcado en el programa Horizonte Europa de la Unión Europea, en el que colaboran seis instituciones de investigación de cinco países, incluyendo el Real Instituto Tecnológico (KTH) de Estocolmo, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y el Hospital Clínic de Barcelona.

Durante el próximo año, los equipos del IRI y del Hospital Clínic trabajarán conjuntamente para refinar el sistema según la retroalimentación de profesionales sanitarios de distintas especialidades. Los investigadores buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología de la pinza patentada. El proyecto se enmarca en el objetivo de crear tecnologías de asistencia que ayuden al personal sanitario y contribuyan a mitigar la escasez de profesionales en los sistemas de salud europeos.

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