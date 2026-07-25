Desarrollan un robot de alas batientes capaz de volar, bucear y reanudar el vuelo

Un equipo de robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos y de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza ha diseñado un robot aéreo-acuático de alas batientes que puede nadar bajo el agua y luego salir de ella para continuar volando, de forma muy parecida a como lo hacen las aves buceadoras.

Este avance abre nuevas posibilidades para aplicaciones como inspecciones de infraestructuras, monitoreo ambiental y operaciones de búsqueda y rescate en entornos acuáticos y aéreos. (Foto: Especial)

Este singular robot, que pesa menos de 300 gramos, podría ser el primero de una nueva clase de robots ideales para inspecciones complejas que ni un robot aéreo ni uno subacuático podrían realizar sin ayuda. El robot vuela batiendo sus alas y también puede bucear bajo el agua, igual que algunas especies de aves que cazan presas en el agua.

El robot tiene un cuerpo central o fuselaje, dos alas flexibles y batientes y una cola orientable, con la posibilidad de intercambiar las alas y la cola por versiones de diferentes tamaños. En experimentos realizados en un tanque de agua y en un lago local, los investigadores identificaron combinaciones de tamaño de ala, frecuencia de aleteo y ángulo de cola que permiten al robot pasar fluidamente de nadar a emerger a la superficie y volar por el aire. El robot puede zambullirse en el agua, bucear bajo ella y luego emerger y volver a volar, igual que las aves buceadoras.

Las aves buceadoras, de las que se han contabilizado unas cien especies, pueden sumergirse en el agua para nadar tras sus presas y saltar nuevamente al aire para seguir volando. Inspirándose en estos singulares pájaros, los investigadores han logrado replicar esta capacidad en un dispositivo robótico de menos de 300 gramos que puede realizar transiciones entre el agua y el aire de manera eficiente. El robot aéreo-acuático de alas batientes pesa menos de 300 gramos y ha demostrado su capacidad para nadar y volar en pruebas de campo.

Este avance abre nuevas posibilidades para aplicaciones como inspecciones de infraestructuras, monitoreo ambiental y operaciones de búsqueda y rescate en entornos acuáticos y aéreos. La capacidad de transitar entre ambos medios sin necesidad de asistencia externa representa un paso significativo en el desarrollo de robots híbridos que puedan operar en entornos complejos donde las capacidades de un solo tipo de robot resultan insuficientes.

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