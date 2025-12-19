Descartan alerta epidemiológica por variante de influenza A(H3N2) en Edoméx

La Secretaría de Salud del Estado de México descartó que exista una alerta epidemiológica en la entidad por la variante de influenza A(H3N2), según informó la titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera.

La Secretaría de salud Federal indicó que, si bien el virus de influenza A(H3N2) es de circulación estacional común, el subclado K —con presencia actual en Estados Unidos y Europa— no ha sido detectado en el país por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el cual mantiene un monitoreo constante para su identificación oportuna.

Ante el panorama de la temporada invernal, la secretaria instó a los mexiquenses a no bajar la guardia frente a otros padecimientos activos como la influenza A(H1N1) y el COVID-19. (Foto: Sonia Vilchis)

Para ello, enfatizó la disponibilidad de biológicos en los centros de salud y unidades médicas, haciendo un llamado a la vacunación prioritaria de grupos de riesgo, entre los que se encuentran infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Como estrategia complementaria para fortalecer el sistema inmunológico, las autoridades sanitarias recomendaron a la población incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A, B y C.

La dependencia estatal reiteró que la prevención, a través de la inmunización y el cuidado nutricional, es la herramienta principal para evitar complicaciones derivadas de las enfermedades respiratorias durante las festividades de fin de año.

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