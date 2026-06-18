Descubre la Ruta de la Flor y el Mezcal y conoce a sus procesos de elaboración y comercialización

En el marco de la estrategia “Estadio de México. Destino futbolero”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez invita a las y los visitantes nacionales y extranjeros que asistirán a la justa deportiva internacional de futbol a descubrir el sur de la entidad, a través de las Rutas de la Flor y el Mezcal donde vivirán la experiencia de conocer sus procesos de producción y comercialización; además de la oferta gastronómica, artesanal y cultural de la región.

En la Ruta de la Flor se muestran los procesos de cultivo, selección, corte y exportación de flores como rosa, crisantemo, gerbera, lili, girasol y clavel. La Ruta del Mezcal ofrece vivir la experiencia de la elaboración de esta bebida tradicional, desde el cultivo del maguey, jima, cocción, fermentación y destilación; además de contar con degustación (Foto: Especial).

La Ruta de la Flor inicia en los invernaderos ubicados en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal para conocer de cerca los procesos de producción, selección, corte y exportación de flores como rosa, crisantemo, gerbera, lili, girasol y clavel. Además, las y los asistentes podrán poner en práctica su creatividad en un taller de diseño floral.

El recorrido finaliza con la degustación de platillos que forman parte de la diversidad gastronómica que da identidad a esta región, como el tradicional “pepeto” de Coatepec Harinas.

La actividad florícola contribuye a que el estado de México sea líder nacional en producción de flores ornamentales al aportar el 50 por ciento, así como el 78.5 por ciento de la producción de rosa a nivel país.

Mientras que la Ruta del Mezcal integra a los municipios con esta tradición, como lo son Malinalco, Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

En este recorrido, las y los visitantes podrán conocer la producción artesanal de esta bebida, que recientemente obtuvo la denominación de origen, en las tradicionales fábricas familiares que han ido pasando de generación en generación.

Esta experiencia incluye vivir todas las etapas de elaboración, cultivo del agave, jima, cocción, fermentación y destilación; así como degustación de esta bebida guiada por los propios productores.

“Nosotros les ofrecemos, en primera, un buen mezcal, darles la prueba y atenderlos bien para que se vayan contentos. A nosotros nos serviría que el turismo nos visitara porque de ahí podríamos mantener a nuestra familia, gente que nos ayuda a trabajar y tendría más salida el mezcal”, indicó Romulo Medina Núñez, maestro mezcalero de la fábrica Re-Mula, ubicada en el municipio de Malinalco.

Con estas rutas turísticas, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la producción de 10 mil mezcaleros mexiquenses y a miles de familias dedicadas a la floricultura; así como diversificar los ingresos de las comunidades, al aprovechar las bondades de la tierra y riqueza cultural de esta región.

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