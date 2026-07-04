Descubren nuevo mecanismo de muerte neuronal en Alzheimer y demencia frontotemporal

Científicos del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido descubrieron un nuevo mecanismo de muerte neuronal en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia frontotemporal, al que denominaron carioptosis. Este proceso consiste en una serie de reacciones químicas que se activa cuando se acumulan niveles tóxicos de proteínas dentro de las neuronas, desestabilizando la parte externa del núcleo, provocando que se encoja y finalmente se desintegre antes de la muerte celular. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Communications.

La investigación recibió financiación de Alzheimer’s Research UK y del Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas, con apoyo adicional del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido. (Foto: Especial)

Desde hace décadas se sabía que proteínas tóxicas se acumulan en estas enfermedades, pero no estaba claro cómo ese proceso llevaba a la muerte celular. La carioptosis afecta de forma característica al núcleo de la célula, donde se almacena el material genético, a diferencia de otros tipos de muerte celular como la apoptosis. El doctor Manolis Fanto, de King’s College London, señaló que el estudio aclara que existen varias formas de muerte neuronal y que la carioptosis no se había descrito antes. El mecanismo puede explicar cómo la acumulación de proteínas tóxicas destruye células cerebrales, redefiniendo las rutas sobre las que podría actuarse para mantener vivas las células en la demencia.

Para llegar a esa conclusión, el equipo usó algoritmos computacionales en aproximadamente 3,000 células de cerebros de 28 pacientes con demencia frontotemporal o Alzheimer en fase terminal. En la corteza frontal de personas con Alzheimer, el 35 por ciento de las células mostró signos de carioptosis, frente al 15 por ciento en controles sanos. Los investigadores también estudiaron neuronas de rata en cultivo y observaron que actuar sobre ciertas proteínas cinasas reducía los marcadores de carioptosis, identificando la interacción entre la proteína cinasa p38 MAP y LaminB1 como un punto clave para bloquear la desintegración del núcleo.

La doctora Rebecca Casterton, primera autora del artículo, indicó que el equipo ya empezó a trazar cómo funciona la carioptosis. Fanto sostuvo que actuar de forma específica sobre esa interacción podría frenar el proceso de muerte celular y dar margen a terapias más precisas. El estudio no presenta un tratamiento, sino una posible diana terapéutica para futuras investigaciones. La investigación recibió financiación de Alzheimer’s Research UK y del Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas, con apoyo adicional del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido.

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