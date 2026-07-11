Descubren que los abejorros tienen expresiones faciales de agrado y rechazo ante la comida

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad Médica del Sur de Guangzhou en China, con participación de la Universidad Macquarie de Australia, reveló que los abejorros muestran reacciones faciales complejas ante diversos estímulos gustativos.

El descubrimiento establece un marco para investigar los orígenes evolutivos del procesamiento afectivo, sugiriendo que la capacidad de evaluación afectiva básica podría estar más extendida en la naturaleza de lo que se reconocía. (Foto: Especiales)

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), utilizó filmaciones de alta velocidad para captar movimientos que antes pasaban desapercibidos, demostrando que estos insectos realizan una evaluación afectiva de lo que consumen, desafiando la visión tradicional de los insectos como autómatas biológicos.

La investigación, realizada con ejemplares de 18 colonias de la especie Bombus terrestris, analizó las respuestas ante gotas de agua pura, soluciones azucaradas y líquidos con quinina amarga o sal. Los expertos observaron que, tras consumir agua con azúcar, los insectos sacaban repetidamente la glosa en un gesto comparable a relamerse los labios en humanos. Los abejorros muestran expresiones faciales de agrado y aversión ante distintos sabores, lo que sugiere que poseen estados internos afectivos similares a los mamíferos.

Ante sabores aversivos como quinina o sal concentrada, los abejorros manifestaron conductas de rechazo como sacudidas de cabeza y limpieza enérgica de sus piezas bucales con las patas delanteras. Estas reacciones no son simples reflejos alimentarios, ya que ocurrían incluso después de terminar de beber, indicando que responden a la sensación placentera o desagradable del sabor. El estudio sugiere que los abejorros poseen estados internos afectivos y que la intensidad de las reacciones era proporcional a la concentración de azúcar.

Los experimentos farmacológicos permitieron separar la motivación de alimentarse de la sensación de placer, indicando que las expresiones de agrado están vinculadas al sistema endocannabinoide, de manera análoga al procesamiento del placer en mamíferos, e independientes de los mecanismos de motivación mediados por dopamina. El investigador Andrew Barron de la Universidad Macquarie señaló que siempre ha existido una tensión entre considerar a los insectos como animales o como minirobots, y que ahora se ha demostrado que las abejas tienen una vida interior.

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