Descubren un pez inédito en los ríos de Salta y Jujuy adaptado a las corrientes extremas

Un equipo de investigadores del CONICET y otras instituciones científicas identificó una nueva especie de pez en el noroeste argentino, bautizada como Characidium lilloi, que habita exclusivamente en las cuencas altas de los ríos Bermejo y Juramento, en las provincias de Salta y Jujuy.

(Foto: Especial)

El trabajo fue desarrollado con campañas de campo, análisis morfológicos, estudios osteológicos y herramientas de biología molecular, y publicado en la revista internacional Ichthyology & Herpetology. Los investigadores compararon ejemplares de distintas localidades y analizaron secuencias de ADN, concluyendo que se trataba de una especie completamente nueva para la ciencia.

Characidium lilloi es un pez de agua dulce de pequeño tamaño, con cuerpo alargado y hábitos bentónicos, adaptado a vivir sobre el fondo de ríos y arroyos de corriente rápida. Su coloración parda u olivácea presenta entre siete y trece bandas verticales oscuras para camuflarse entre las piedras. El pez habita exclusivamente en las cuencas altas de los ríos Bermejo y Juramento, en altitudes entre 700 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, dentro de las ecorregiones de las Yungas y el Chaco serrano, en áreas protegidas como los Parques Nacionales El Rey y Calilegua.

Los investigadores explican que el género Characidium es uno de los más diversos de Sudamérica y que el noroeste de la cuenca del Plata continúa sorprendiendo por la diversidad de peces que permanecían ocultos. Los análisis filogenéticos determinaron que Characidium lilloi está emparentado con Characidium fasciatum y Characidium gomesi, constituyendo el primer representante de ese linaje en el noroeste argentino. El descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la biodiversidad del país y refuerza la importancia de conservar estos ecosistemas fluviales.

La especie fue denominada en homenaje al naturalista tucumano Miguel Lillo (1862-1931), figura clave de las ciencias naturales en Argentina. Si bien Characidium lilloi enfrenta riesgos por deforestación, cambios en el uso del suelo y contaminación, los científicos consideran que mantiene poblaciones estables y debe ser clasificada como de «Preocupación Menor» según la UICN. Sin embargo, advierten que la conservación de los ríos de montaña del norte argentino será determinante para garantizar su supervivencia y la de otras especies que aún podrían permanecer ocultas.

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