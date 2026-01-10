Descubren un superconductor con simetría única y partículas de Majorana en sus bordes

Investigadores han identificado un comportamiento superconductivo inédito en el material PtBi₂, que actúa como una especie de «sándwich cuántico» y genera partículas exóticas clave para la computación cuántica. El estudio, publicado en la revista Nature, revela que el cristal presenta superconductividad solo en sus superficies externas superior e inferior, mientras su núcleo interno se mantiene como un metal convencional sin esta propiedad.

La técnica experimental clave para este descubrimiento fue la espectroscopía de fotoemisión angular (ARPES).(Foto: Especial)

Este fenómeno, denominado superconductividad topológica intrínseca, es extremadamente raro. La investigación confirma que la superconductividad abre una brecha energética en los estados superficiales topológicos (arcos de Fermi), mientras los estados del volumen permanecen inalterados. Esta configuración convierte al material en una plataforma robusta para estudiar efectos cuánticos.

Uno de los hallazgos más significativos es la simetría única en el emparejamiento de sus electrones (pares de Cooper). El estudio identifica una simetría de tipo «i-wave» (de orden 6), lo que significa que la superconductividad desaparece en seis direcciones específicas y simétricas sobre la superficie del cristal. Esta estructura nodal de seis puntos representa un tipo de superconductividad nunca antes observado en la naturaleza, distinto a las simetrías de orden inferior conocidas, como la «d-wave» (con cuatro nodos).

Esta herramienta permitió mapear con alta resolución la energía de los electrones en función de su momento, confirmando que los nodos superconductivos se sitúan exactamente en el centro de los arcos de Fermi.

Como consecuencia directa de su estructura topológica, el material genera partículas de Majorana de forma natural en sus bordes. Estas partículas, predichas teóricamente hace décadas, actúan como su propia antipartícula. En el contexto de la computación cuántica, son candidatas ideales para construir qubits tolerantes a fallos (qubits topológicos) porque son más resistentes a las perturbaciones del entorno.

Los autores del estudio señalan que «aparecen modos de Majorana sin dispersión, localizados en los bordes del cristal». Estas zonas, conocidas como modos de bisagra, proporcionan una vía experimental potencial para manipular estas partículas exóticas. Sin embargo, reconocen un desafío: el núcleo metálico del material podría interferir con estos efectos, por lo que sugieren fabricar muestras ultrafinas para aislar mejor los fenómenos superficiales.

El material se clasifica como un «superconductor topológico anómalo» porque la suma de los números topológicos de sus conos de Majorana no se cancela en cada superficie individual, sino solo cuando se consideran ambas superficies del cristal. Esta propiedad solo puede existir en sistemas tridimensionales, lo que otorga al PtBi₂ un papel privilegiado para estudiar fases topológicas complejas.

Los próximos pasos de la investigación incluyen comprender el mecanismo físico que origina el emparejamiento i-wave, aún no establecido, y explorar aplicaciones prácticas. Los científicos proponen posibles vías como aplicar campos magnéticos para mover las partículas de Majorana hacia las esquinas del cristal, una configuración útil para operaciones lógicas cuánticas, o crear uniones Josephson planas aprovechando la diferencia de fase entre las dos superficies superconductoras.

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