¡Desde Schubert hasta The Rolling Stones, los conciertos de la OFiT para celebrar a Toluca!

Este jueves 17 de marzo, iniciará una serie de conciertos titulada “Identidad y Futuro” a cargo de la Orquesta Filarmónica de Toluca, con los cuales estará celebrando los 500 años de la capital mexiquense. Serán tres presentaciones en distintas sedes, las que la OFiT tendrá a lo largo de prácticamente una semana.

Finalmente, Gerardo Urbán y Fernández invitó a los seguidores de la Orquesta Filarmónica de Toluca mantenerse pendientes de las redes oficiales de la OFiT ya que en los próximos días serán anunciados dos conciertos que la orquesta prepara con motivo de la Semana Santa y el Día del Niño. (Foto: especial).

El primero de estos conciertos será una Gala Sinfónica que tendrá lugar este jueves a las siete de la noche en la Catedral de Toluca en donde la OFiT estará acompañada por el Ensamble de Solistas y el Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca. En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la orquesta, adelantó que el programa musical estará conformado por obras de diversos compositores.

“En el primer concierto, estaremos escuchando algunas oberturas de Mozart, la Obertura Festiva de Shostakóvich que casi nunca se toca pero es una obertura maravillosa. Con el Ensamble de Solistas del Ayuntamiento de Toluca vamos a escuchar algunas arias de ópera muy famosas y también estará con nosotros el Coro Infantil cantando algunas aves marías como el Ave María de Schubert, el Ave María de Caccini, entre otras cosas, y cantaremos al final el Aleluya de Haendel”, detalló.

El segundo concierto con el que la OFiT celebrará a Toluca se realizará el domingo 20 de marzo en el Teatro Morelos de Toluca a partir de la una de la tarde. En este espectáculo, la orquesta interpretará tema musicales que marcaron a la generación de los llamados Baby Boomers, es decir, las personas nacidas entre los años de 1945 y 1964; para este concierto fueron elegidos temas de bandas de rock como The Rolling Stones, The Who, The Doors, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd y solistas como Elvis Presley y Rod Stewart.

“Será un collage de muchísimos grupos, será un collage de muchísima música pero toda es música muy famosa y gustada por todos, principalmente música de grandes bandas que marcaron la historia y que reinaron en los años 60’s y 70’s”.

La última de estas tres presentaciones se realizará el jueves 24 de marzo a las ocho de la noche en la iglesia de El Ranchito. En ese concierto, monseñor Guillermo Fernández narrará un poco de la historia de la ciudad de Toluca.

“Estaremos escuchando obras de cuatro compositores y estará con nosotros Monseñor Guillermo Fernández que será quien va a conversar con nuestro público y les contará desde la época prehispánica, la época virreinal y el México independiente, en eses tres momentos cómo era Toluca. Además, se mandó a componer una fanfarria solemne que se titula, precisamente, ‘Toluca’, composición del maestro Javier García, integrante de nuestra orquesta, y que estrenará la OFiT ese día en la iglesia El Ranchito y se estará tocando una pieza emblemática que es el Tsi Mare ku que es una de las danzas tradicionales de nuestra ciudad. También se estará tocando una vez más la obertura ‘Toluca 200’ y terminaremos el concierto con otra obertura que fue compuesta por Guadalupe Olmedo”, detalló.

Cabe destacar que cada uno de los conciertos serán únicamente presenciales y no habrá transmisión vía redes sociales; la entrada a todos ellos será libre y gratuita y en cada uno el aforo estará limitado al 70 por ciento de la capacidad de cada recinto.

Finalmente, Gerardo Urbán y Fernández invitó a los seguidores de la Orquesta Filarmónica de Toluca mantenerse pendientes de las redes oficiales de la OFiT ya que en los próximos días serán anunciados dos conciertos que la orquesta prepara con motivo de la Semana Santa y el Día del Niño.

Comentarios

comentarios